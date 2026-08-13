Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қуради
Британиянинг Ватт Электрик Веҳикле Компани (ВEVК) компанияси Қатарнинг йирик инвесторларидан бири ЖТА билан стратегик шартнома тузиб, мамлакатдаги илк махсус электромобиллар ишлаб чиқариш заводини барпо этади. Заводда енгил автомобил ва ўлчами ўртача тижорат фургони ишлаб чиқарилади, лойиҳанинг илк босқичи 2028-йил бошида ишга туширилиши ва дастлаб йилига 5 минг дона автомобил ишлаб чиқарилиши режалаштирилган.
Британиянинг Ватт Электрик Веҳикле Компани (ВEVК) автомобилсозлик компанияси Қатарнинг йирик инвесторларидан бири бўлган ЖТА билан стратегик шартнома имзолади. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу келишув доирасида Қатарда мамлакатдаги илк махсус электромобиллар ишлаб чиқариш заводи барпо этилади ва у ерда иккита янги модел – енгил автомобил ҳамда ўлчами ўртача бўлган тижорат фургони конвеердан чиқарилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрининг 2026-йилги Инновация мукофоти совриндори бўлган ВEVК компанияси ушбу йирик лойиҳанинг илк босқичини 2028-йил бошида ишга туширишни режалаштирмоқда. Заводнинг дастлабки йиллик ишлаб чиқариш қуввати 5 минг дона автомобилни ташкил этади, бироқ келгусида бу кўрсаткични сезиларли даражада ошириш кўзда тутилган. Ушбу ҳамкорлик Қатарнинг транспорт соҳасини диверсификация қилиш ва экологик тоза технологияларни жорий этиш йўлидаги муҳим қадамдир.
Инновацион платформа ва муҳандислик ечимлариЯнги автомобилларни лойиҳалаш ва муҳандислик ишлари тўлиқ ВEVК мутахассислари томонидан амалга оширилади. Компания бунинг учун Буюк Британиянинг Мидленд графлигида янги бино очишни режалаштирмоқда. Шунингдек, унинг Корнуолл ва Вустершир ҳудудларида ҳам базалари мавжуд бўлиб, улар умумий муҳандислик жараёнини мувофиқлаштириб боради.
Қатарда ишлаб чиқариладиган транспорт воситалари ва келгусида тақдим этиладиган бошқа моделлар ВEVК томонидан ишлаб чиқилган ПАСEС номли алюминий сузиш тахтаси (скатебоард) шассисига асосланади. Ушбу инновацион платформа патентланган экструдировка қилинган деталлар ва уланиш қисмларидан фойдаланади. Бу эса йиғиш жараёнини соддалаштириб, ишлаб чиқариш харажатларини кескин камайтириш имконини беради.
Глобал миқёсдаги кенгайиш режалариВEVК асосчиси ва бош директори Нил Ейтснинг таъкидлашича, қатарлик инвесторлар билан тузилган ушбу келишув компаниянинг Буюк Британияда ўз электромобил ишлаб чиқариш қувватларини яратиш бўйича мавжуд режаларини сезиларли даражада тезлаштиради. Мазкур лойиҳа келгусида АҚШ ва Осиё минтақаларида ҳам шундай сунъий йўлдош корхоналарни очиш учун асосий намуна бўлиб хизмат қилади.
Компания раҳбарияти бутун дунё бўйлаб маҳаллий ишлаб чиқариш операцияларида ишончли ҳамкор бўлишни мақсад қилган. ВEVК томонидан қўлланилаётган автомобил ишлаб чиқариш усули турли геосиёсий қийинчиликлар, жумладан, божхона тўсиқларининг ошишига қарши курашишда энг самарали ечимлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Шунингдек, бу ёндашув капитал харажатларнинг пастлиги билан ҳам юқори иқтисодий самарадорликни таъминлайди.
…