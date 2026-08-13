Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қуради

·20·Авто
Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қуради
Қисқача

Британиянинг Ватт Электрик Веҳикле Компани (ВEVК) компанияси Қатарнинг йирик инвесторларидан бири ЖТА билан стратегик шартнома тузиб, мамлакатдаги илк махсус электромобиллар ишлаб чиқариш заводини барпо этади. Заводда енгил автомобил ва ўлчами ўртача тижорат фургони ишлаб чиқарилади, лойиҳанинг илк босқичи 2028-йил бошида ишга туширилиши ва дастлаб йилига 5 минг дона автомобил ишлаб чиқарилиши режалаштирилган.

Британиянинг Ватт Электрик Веҳикле Компани (ВEVК) автомобилсозлик компанияси Қатарнинг йирик инвесторларидан бири бўлган ЖТА билан стратегик шартнома имзолади. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу келишув доирасида Қатарда мамлакатдаги илк махсус электромобиллар ишлаб чиқариш заводи барпо этилади ва у ерда иккита янги модел – енгил автомобил ҳамда ўлчами ўртача бўлган тижорат фургони конвеердан чиқарилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг 2026-йилги Инновация мукофоти совриндори бўлган ВEVК компанияси ушбу йирик лойиҳанинг илк босқичини 2028-йил бошида ишга туширишни режалаштирмоқда. Заводнинг дастлабки йиллик ишлаб чиқариш қуввати 5 минг дона автомобилни ташкил этади, бироқ келгусида бу кўрсаткични сезиларли даражада ошириш кўзда тутилган. Ушбу ҳамкорлик Қатарнинг транспорт соҳасини диверсификация қилиш ва экологик тоза технологияларни жорий этиш йўлидаги муҳим қадамдир.

Инновацион платформа ва муҳандислик ечимлари

Янги автомобилларни лойиҳалаш ва муҳандислик ишлари тўлиқ ВEVК мутахассислари томонидан амалга оширилади. Компания бунинг учун Буюк Британиянинг Мидленд графлигида янги бино очишни режалаштирмоқда. Шунингдек, унинг Корнуолл ва Вустершир ҳудудларида ҳам базалари мавжуд бўлиб, улар умумий муҳандислик жараёнини мувофиқлаштириб боради.

Қатарда ишлаб чиқариладиган транспорт воситалари ва келгусида тақдим этиладиган бошқа моделлар ВEVК томонидан ишлаб чиқилган ПАСEС номли алюминий сузиш тахтаси (скатебоард) шассисига асосланади. Ушбу инновацион платформа патентланган экструдировка қилинган деталлар ва уланиш қисмларидан фойдаланади. Бу эса йиғиш жараёнини соддалаштириб, ишлаб чиқариш харажатларини кескин камайтириш имконини беради.

Глобал миқёсдаги кенгайиш режалари

ВEVК асосчиси ва бош директори Нил Ейтснинг таъкидлашича, қатарлик инвесторлар билан тузилган ушбу келишув компаниянинг Буюк Британияда ўз электромобил ишлаб чиқариш қувватларини яратиш бўйича мавжуд режаларини сезиларли даражада тезлаштиради. Мазкур лойиҳа келгусида АҚШ ва Осиё минтақаларида ҳам шундай сунъий йўлдош корхоналарни очиш учун асосий намуна бўлиб хизмат қилади.

Компания раҳбарияти бутун дунё бўйлаб маҳаллий ишлаб чиқариш операцияларида ишончли ҳамкор бўлишни мақсад қилган. ВEVК томонидан қўлланилаётган автомобил ишлаб чиқариш усули турли геосиёсий қийинчиликлар, жумладан, божхона тўсиқларининг ошишига қарши курашишда энг самарали ечимлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Шунингдек, бу ёндашув капитал харажатларнинг пастлиги билан ҳам юқори иқтисодий самарадорликни таъминлайди.

ВEVКЭлектромобилҚатарга заводПАСEС шассисиАвтомобилсозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиMercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиБугун, 13:27Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Бугун, 12:22Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиВаймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиБугун, 11:29Универсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун турадиУниверсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун турадиБугун, 10:22Яндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаЯндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 00:23Chevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиChevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиКеча, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади