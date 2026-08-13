Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келинди
Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган 8 нафар Ўзбекистон фуқаросининг жасади 12 август куни махсус рейс орқали Ватанга олиб келинди. Ҳалок бўлганлар шаҳардаги қурилиш корхоналаридан бирида меҳнат қилган. Ҳужумда 39 киши жароҳатланган, улар орасидаги Ўзбекистон фуқароларига тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Россия томони билан ҳамкорликда жароҳатланганларга кўмак бериш ва жасадларни олиб келиш масалаларини назорат қилмоқда.
Россиянинг Татаристон Республикасидаги Нижнекамск шаҳрида 10 август куни юз берган дрон ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган 8 нафар Ўзбекистон фуқаросининг жасади 12 август куни Ўзбекистон Ҳарбий ҳаво кучларининг махсус рейси орқали Ватанга олиб келинди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги маълум қилди.
Маълум қилинишича, ҳалок бўлган фуқаролар Нижнекамск шаҳридаги қурилиш корхоналаридан бирида меҳнат қилган. Ҳужумда, шунингдек, 39 киши жароҳатланган.
Ҳужум оқибатида яна бир неча нафар Ўзбекистон фуқароси турли даражада жароҳат олган. Улар тиббиёт муассасаларига етказилиб, зарур ёрдам кўрсатилмоқда.
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги жароҳатланган фуқароларга кўмак бериш, шунингдек, ҳалок бўлганларнинг жасадларини Ватанга олиб келиш билан боғлиқ масалаларни Россия томони билан ҳамкорликда назоратга олган.
Ҳозирда воқеа билан боғлиқ ҳолатлар юзасидан тегишли ишлар давом эттирилмоқда.
…