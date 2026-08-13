Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келинди

·55·Ўзбекистон
Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келинди
Қисқача

Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган 8 нафар Ўзбекистон фуқаросининг жасади 12 август куни махсус рейс орқали Ватанга олиб келинди. Ҳалок бўлганлар шаҳардаги қурилиш корхоналаридан бирида меҳнат қилган. Ҳужумда 39 киши жароҳатланган, улар орасидаги Ўзбекистон фуқароларига тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Россия томони билан ҳамкорликда жароҳатланганларга кўмак бериш ва жасадларни олиб келиш масалаларини назорат қилмоқда.

Россиянинг Татаристон Республикасидаги Нижнекамск шаҳрида 10 август куни юз берган дрон ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган 8 нафар Ўзбекистон фуқаросининг жасади 12 август куни Ўзбекистон Ҳарбий ҳаво кучларининг махсус рейси орқали Ватанга олиб келинди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги маълум қилди.

Маълум қилинишича, ҳалок бўлган фуқаролар Нижнекамск шаҳридаги қурилиш корхоналаридан бирида меҳнат қилган. Ҳужумда, шунингдек, 39 киши жароҳатланган.

Ҳужум оқибатида яна бир неча нафар Ўзбекистон фуқароси турли даражада жароҳат олган. Улар тиббиёт муассасаларига етказилиб, зарур ёрдам кўрсатилмоқда.

Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги жароҳатланган фуқароларга кўмак бериш, шунингдек, ҳалок бўлганларнинг жасадларини Ватанга олиб келиш билан боғлиқ масалаларни Россия томони билан ҳамкорликда назоратга олган.

Ҳозирда воқеа билан боғлиқ ҳолатлар юзасидан тегишли ишлар давом эттирилмоқда.

ЎзбекистонНижнекамскРоссияТатарстан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Бугун, 12:48Ўзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этиладиЎзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этиладиБугун, 00:01Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)Кеча, 16:28Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?11.08, 22:53Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилдиБерлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилди11.08, 05:56Марказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчиМарказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчи10.08, 18:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди