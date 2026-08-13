NVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошди

·35·Техно
NVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошди
Қисқача

NVIDIA RTX PRO 6000 Воркстатион Эдитион видеокартаси нархи 16 000 АҚШ долларига етиб, дастлабки тавсия этилган қийматдан икки бараварга ошди. Blackwell архитектурасига асосланган қурилма 96 GB GDDR7 хотирага эга бўлиб, нарх ўсишига юқори талаб ва технологик компонентлар, хусусан GDDR7 хотираси тақчиллиги сабаб бўлган. Шунга ўхшаш ҳолат GeForce RTX 5090 моделида ҳам кузатилиб, унинг нархи 2000 доллардан 4700 долларгача кўтарилган.

NVIDIA компанияси ўзининг профессионал фойдаланишга мўлжалланган RTX PRO 6000 Воркстатион Эдитион видеокартасининг нархини кескин оширди. ixbt.com маълумотига кўра, Blackwell архитектурасига асосланган ушбу флагман тезлаткичининг нархи эндиликда 16 000 АҚШ долларини ташкил этмоқда, бу эса дастлабки тавсия этилган қийматдан роппа-роса икки баробар юқоридир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур нарх ўзгариши бозордаги юқори талаб ҳамда технологик компонентлар етишмовчилиги фонида юзага келди. Янгиланган қиймат аллақачон NVIDIA компаниясининг расмий веб-сайтида ҳамда Б&В ҳамкорининг савдо каналлари орқали тасдиқланган бўлиб, дистрибюторлар қурилмани янги нархларда етказиб беришга ҳой-ҳасталик кўрмоқда.

Техник хусусиятлар ва нарх ошишининг сабаблари

RTX Pro 6000 моделининг энг асосий ва диққатга сазовор жиҳати бу унинг профессионал сегмент учун ҳатто ғайриоддий бўлган хотира ҳажмидадир. Ушбу ускуна нақ 96 GB ҳажмга эга замонавий GDDR7 видеотехнологияси билан жиҳозланган бўлиб, айнан шу компонентнинг тақчиллиги нархларнинг кескин сакрашига бош сабаб бўлган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, охирги пайтларда юқори унумдорликка эга хотира моделларига бўлган эҳтиёжнинг кескин ортиши саноат миқёсидаги қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Айниқса, сунъий интеллект ва нейротармоқларни ўқитиш жараёнларида бундай катта ҳажмдаги хотирага эга қурилмаларга талаб бениҳоя юқори.

Бозордаги бошқа моделлар билан таққослаш

Шунга ўхшаш вазият истеъмол бозорига мўлжалланган GeForce RTX 5090 видеокартаси атрофида ҳам кузатилган эди. Мазкур моделнинг бошланғич нархи 2000 долларни ташкил этганига қарамай, бозор шароитида унинг қиймати 4700 долларгача кўтарилиб кетганди.

Ушбу тенденция юқори технологияли ускуналарга бўлган глобал талаб пасаймаётганини ва ишлаб чиқарувчилар ҳамкорликдаги таъминот занжирларида муаммоларга дуч келаётганини кўрсатади. Профессионал сегментдаги бундай нарх сиёсати йирик компаниялар ва маълумотлар марказлари учун харажатларнинг сезиларли даражада ошишига олиб келиши кутилмоқда.

NVIDIARTX Pro 6000ВидеокартаТехнологияларGDDR7
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиStarlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиБугун, 13:21Xiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиXiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиБугун, 12:54Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиSamsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиБугун, 10:58Ozon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиOzon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиБугун, 10:24Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаRadeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 08:53Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиGoogle Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиБугун, 04:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди