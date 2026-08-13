NVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошди
NVIDIA RTX PRO 6000 Воркстатион Эдитион видеокартаси нархи 16 000 АҚШ долларига етиб, дастлабки тавсия этилган қийматдан икки бараварга ошди. Blackwell архитектурасига асосланган қурилма 96 GB GDDR7 хотирага эга бўлиб, нарх ўсишига юқори талаб ва технологик компонентлар, хусусан GDDR7 хотираси тақчиллиги сабаб бўлган. Шунга ўхшаш ҳолат GeForce RTX 5090 моделида ҳам кузатилиб, унинг нархи 2000 доллардан 4700 долларгача кўтарилган.
NVIDIA компанияси ўзининг профессионал фойдаланишга мўлжалланган RTX PRO 6000 Воркстатион Эдитион видеокартасининг нархини кескин оширди. ixbt.com маълумотига кўра, Blackwell архитектурасига асосланган ушбу флагман тезлаткичининг нархи эндиликда 16 000 АҚШ долларини ташкил этмоқда, бу эса дастлабки тавсия этилган қийматдан роппа-роса икки баробар юқоридир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур нарх ўзгариши бозордаги юқори талаб ҳамда технологик компонентлар етишмовчилиги фонида юзага келди. Янгиланган қиймат аллақачон NVIDIA компаниясининг расмий веб-сайтида ҳамда Б&В ҳамкорининг савдо каналлари орқали тасдиқланган бўлиб, дистрибюторлар қурилмани янги нархларда етказиб беришга ҳой-ҳасталик кўрмоқда.
Техник хусусиятлар ва нарх ошишининг сабаблариRTX Pro 6000 моделининг энг асосий ва диққатга сазовор жиҳати бу унинг профессионал сегмент учун ҳатто ғайриоддий бўлган хотира ҳажмидадир. Ушбу ускуна нақ 96 GB ҳажмга эга замонавий GDDR7 видеотехнологияси билан жиҳозланган бўлиб, айнан шу компонентнинг тақчиллиги нархларнинг кескин сакрашига бош сабаб бўлган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, охирги пайтларда юқори унумдорликка эга хотира моделларига бўлган эҳтиёжнинг кескин ортиши саноат миқёсидаги қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Айниқса, сунъий интеллект ва нейротармоқларни ўқитиш жараёнларида бундай катта ҳажмдаги хотирага эга қурилмаларга талаб бениҳоя юқори.
Бозордаги бошқа моделлар билан таққослашШунга ўхшаш вазият истеъмол бозорига мўлжалланган GeForce RTX 5090 видеокартаси атрофида ҳам кузатилган эди. Мазкур моделнинг бошланғич нархи 2000 долларни ташкил этганига қарамай, бозор шароитида унинг қиймати 4700 долларгача кўтарилиб кетганди.
Ушбу тенденция юқори технологияли ускуналарга бўлган глобал талаб пасаймаётганини ва ишлаб чиқарувчилар ҳамкорликдаги таъминот занжирларида муаммоларга дуч келаётганини кўрсатади. Профессионал сегментдаги бундай нарх сиёсати йирик компаниялар ва маълумотлар марказлари учун харажатларнинг сезиларли даражада ошишига олиб келиши кутилмоқда.
…