Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлари

·0·Дунё
Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлари

Непал шимолида юз берган вайронкор сув тошқинлари ва шиддатли сел оқимлари мамлакат тарихидаги энг оғир фожиалардан бирини келтириб чиқарди. Хитой билан чегарадош тоғли ҳудудда улкан музлик массивининг кўчиб тушиши ортидан дарёлар ўзанидан чиқиб, юзлаб аҳоли пунктлари, стратегик йўллар ва гидроэнергетика иншоотларини вайрон қилди. Офат келтирган умумий иқтисодий зарар миқдори камида 2,56 миллиард АҚШ долларини (қарийб 387,5 миллиард Непал рупияси) ташкил этмоқда. Бу ҳақда Reuters агентлиги Непалнинг Табиий офатлар хавфини камайтириш ва бошқариш миллий бошқармаси раҳбари Дҳарма Раж Упрети берган расмий маълумотга таяниб хабар бермоқда.

Инсоний йўқотишлар ва туннеллардаги қидирув операциялари

Табиий офат кўлами қутқарувчилар ва маҳаллий аҳолини оғир синов қаршисида қолдирди:

  • 1 250 дан зиёд ҳалок бўлганлар: Олинган сўнгги расмий хабарларга кўра, лой ва тош аралаш шиддатли оқимлар остида қолиб ҳалок бўлганлар сони 1 250 нафардан ошиб кетди;

  • 4 200 дан ортиқ бедарак: Минглаб одамларнинг тақдири ҳамон номаълум бўлиб қолмоқда. Қутқарув гуруҳлари сел босган ҳудудларда тинимсиз қидирув ишларини олиб бормоқда;

  • ГЭС туннелларидаги фожиа: Сув остида қолган гидроэлектр станцияларининг ер ости туннелларида қамалиб қолган юзлаб ишчи-хизматчиларни қутқариш бўйича ўта хавфли ва мураккаб операция давом этмоқда.

Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлари

Офат қандай бошланди? Чегарадаги музлик кўчиши ва дарёлар тошиши

Фожиа занжирли табиий жараёнлар натижасида юзага келди:

  • 26 август санасидаги зарба: Хитой билан чегара ҳудудидаги баланд тоғликда катта ҳажмдаги музлик массаси кўчиб тушган ва ортидан кучли кўчкиларни келтириб чиқарган;

  • Дарёлар ўзанининг бузилиши: Улкан сув ва лой-тош оқими Бхоте-Коши ҳамда Тришули дарёларига қуйилиб, тўғонларни ювиб кетган ва қирғоқ бўйидаги барча инфратузилмани вайрон қилган.

Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлари

20 мингта турар жой ва инфратузилма талофати: Тикланиш харажатлари

Молиявий ва моддий талафотлар кўлами Непал иқтисодиёти учун улкан зарба бўлди:

  • Вайрон бўлган уй-жой фонди: Ҳудудларда қарийб 20 000 та хонадонни қайта қуриш талаб этилмоқда. Улардан камида 7 500 таси бутунлай вайрон бўлиб, ер билан битта бўлган;

  • Транспорт ва энергетика коллапси: Ўнлаб кўприклар, автомобиль йўллари ва юқори кучланишли электр узатиш тармоқлари яроқсиз ҳолга келган;

  • Дастлабки шошилинч босқич: Дҳарма Раж Упретининг таъкидлашича, дастлабки тўрт ойлик эрта тикланиш даврида — вақтинчалик бошпаналар барпо этиш, йўлларни тозалаш ҳамда аҳолини тоза ичимлик суви ва электр билан таъминлаш учун камида 52,6 миллион долларлик шошилинч харажатлар зарур бўлади.

Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлари

Глобал иқлим ўзгариши оқибатида Ҳимолай тоғ тизмаларидаги музликларнинг тез эриши бутун Жанубий Осиё минтақаси хавфсизлиги учун тобора жиддий таҳдид туғдирмоқда.

Сизнингча, Ҳимолай тоғлари ва музликлар яқинидаги ҳудудларда бу каби табиий офатларни олдиндан прогноз қилиш ва инсоний йўқотишларнинг олдини олиш учун халқаро даражада қандай огоҳлантириш тизимлари жорий этилиши керак? Непалга ёрдам кўрсатишда глобал ташкилотлар қай даражада масъулият олиши лозим? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаБугун, 10:54«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот берди«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот бердиБугун, 10:44Трамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиТрамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиБугун, 10:37Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Бугун, 10:25«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирдиБугун, 08:36Лида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариЛида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариБугун, 08:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди