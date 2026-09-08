Моуриньо «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришлар
Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг дастлабки туридаёқ футбол ихлосмандларини ҳақиқий классик тўқнашув қарши олмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби бугун тунда гуруҳ босқичи 1-тури доирасида Италиянинг «Интер» жамоасига қарши майдонга чиқади. Жамоа бошқарувига қайтган португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо мазкур марказий беллашув учун ўзининг кенгайтирилган расмий таркибини оммага тақдим этди. Хўш, тажрибали мураббий Милан грандига қарши қайси футболчиларга ишонч билдирди ва ҳужум чизиғида кимлар тўп суради? Мақола охирида эса асосий интрига — «қироллик клуби»нинг барча чизиқлар бўйича тўлиқ қайдномаси ҳамда учрашув бошланиш вақтининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Моуриньонинг қайтиши ва Европа марказидаги принципиал тўқнашув
Бугунги тўқнашув нафақат икки буюк клуб ўртасидаги баҳс, балки мураббийлик тактикалари тўқнашуви ҳамдир:
Моуриньо ва унинг собиқ клуби: Жозе Моуриньо ўз вақтида айнан «Интер» билан требл қайд этиб, Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган эди. Бу гал эса у мадридликлар устози сифатида ўз тарихига эга жамоага қарши саф тортади;
Мавсумдаги илк жиддий синов: «Қироллик клуби» учун нуфузли еврокубок мусобақасини ўз уйида ғалаба билан бошлаш гуруҳдаги етакчиликни назорат қилишда жуда муҳим саналади;
Мухлислар нигоҳида: Бутун жаҳон футболи эътибори тунги тўқнашувга қаратилган бўлиб, иккала жамоа ҳам майдонга фақат ғалаба мақсадида чиқади.
«Бундай даражадаги учрашувларда ҳар бир хато қимматга тушади. Биз рақибни яхши биламиз ва майдонга фақат юқори натижа учун тушамиз», — дейилади клуб мураббийлар штаби баёнотида.
«Реал Мадрид»нинг «Интер»га қарши кенгайтирилган қайдномаси
Бош мураббий томонидан муҳим баҳс учун танлаб олинган футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:
Дарвозабонлар: Тибо Куртуа, Местре, Хави Наварро;
Ҳимоя чизиғи: Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Дюмфрис, Марио Ривас;
Ярим ҳимоячилар: Жуд Беллингем, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Тьяго, Сестеро;
Ҳужумчилар: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Карлос Эспи, Браим Диас, Ян Диоманде.
Асосий ечим ва учрашув бошланиш вақти
Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим жиҳат — ушбу шиддатли тўқнашувнинг аниқ бошланиш муддатидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Жозе Моуриньо ихтиёрида Мбаппе, Винисиус, Беллингем ва янгиланган ҳимоя чизиғи каби энг кучли ижрочилар мавжуд бўлиб, мухлислар кутган «Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳси бугун тунги соат 00:00 да старт олади.
Сизнингча, Жозе Моуриньо бошчилигидаги янгиланган «Реал Мадрид» Миланнинг «Интер» жамоасини мағлуб этиб, турнирни ишончли ғалаба билан бошлай оладими? Бугунги учрашувда асосий қаҳрамон ким бўлади деб ўйлайсиз? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим футбол хабарини барча мухлисларга улашинг!
…