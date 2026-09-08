Моуриньо «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришлар

·10·Спорт
Моуриньо «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришлар

Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг дастлабки туридаёқ футбол ихлосмандларини ҳақиқий классик тўқнашув қарши олмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби бугун тунда гуруҳ босқичи 1-тури доирасида Италиянинг «Интер» жамоасига қарши майдонга чиқади. Жамоа бошқарувига қайтган португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо мазкур марказий беллашув учун ўзининг кенгайтирилган расмий таркибини оммага тақдим этди. Хўш, тажрибали мураббий Милан грандига қарши қайси футболчиларга ишонч билдирди ва ҳужум чизиғида кимлар тўп суради? Мақола охирида эса асосий интрига — «қироллик клуби»нинг барча чизиқлар бўйича тўлиқ қайдномаси ҳамда учрашув бошланиш вақтининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Моуриньонинг қайтиши ва Европа марказидаги принципиал тўқнашув

Бугунги тўқнашув нафақат икки буюк клуб ўртасидаги баҳс, балки мураббийлик тактикалари тўқнашуви ҳамдир:

  • Моуриньо ва унинг собиқ клуби: Жозе Моуриньо ўз вақтида айнан «Интер» билан требл қайд этиб, Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган эди. Бу гал эса у мадридликлар устози сифатида ўз тарихига эга жамоага қарши саф тортади;

  • Мавсумдаги илк жиддий синов: «Қироллик клуби» учун нуфузли еврокубок мусобақасини ўз уйида ғалаба билан бошлаш гуруҳдаги етакчиликни назорат қилишда жуда муҳим саналади;

  • Мухлислар нигоҳида: Бутун жаҳон футболи эътибори тунги тўқнашувга қаратилган бўлиб, иккала жамоа ҳам майдонга фақат ғалаба мақсадида чиқади.

«Бундай даражадаги учрашувларда ҳар бир хато қимматга тушади. Биз рақибни яхши биламиз ва майдонга фақат юқори натижа учун тушамиз», — дейилади клуб мураббийлар штаби баёнотида.

«Реал Мадрид»нинг «Интер»га қарши кенгайтирилган қайдномаси

Бош мураббий томонидан муҳим баҳс учун танлаб олинган футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:

  • Дарвозабонлар: Тибо Куртуа, Местре, Хави Наварро;

  • Ҳимоя чизиғи: Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Дюмфрис, Марио Ривас;

  • Ярим ҳимоячилар: Жуд Беллингем, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Тьяго, Сестеро;

  • Ҳужумчилар: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Карлос Эспи, Браим Диас, Ян Диоманде.

Асосий ечим ва учрашув бошланиш вақти

Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим жиҳат — ушбу шиддатли тўқнашувнинг аниқ бошланиш муддатидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Жозе Моуриньо ихтиёрида Мбаппе, Винисиус, Беллингем ва янгиланган ҳимоя чизиғи каби энг кучли ижрочилар мавжуд бўлиб, мухлислар кутган «Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳси бугун тунги соат 00:00 да старт олади.

Сизнингча, Жозе Моуриньо бошчилигидаги янгиланган «Реал Мадрид» Миланнинг «Интер» жамоасини мағлуб этиб, турнирни ишончли ғалаба билан бошлай оладими? Бугунги учрашувда асосий қаҳрамон ким бўлади деб ўйлайсиз? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим футбол хабарини барча мухлисларга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Бугун, 17:03“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?Бугун, 16:56Усмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиУсмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиБугун, 14:39Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиКилиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 14:18Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиҚозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиБугун, 13:4619 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?19 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?Бугун, 13:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда