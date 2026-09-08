Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқарди
Samsung компанияси Galaxy A55 смартфонлари учун Android 17 операцион тизимига асосланган One UI 9.0 дастурий таъминотининг илк бета-версиясини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ўрта нархлар сегментидаги оммабоп қурилма учун янги график қобиқнинг илк оммавий синови ҳисобланиб, фойдаланувчиларга илғор функцияларни синаб кўриш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча дастлабки синов босқичи фақат Жанубий Корея ҳудудидаги фойдаланувчилар учун очилган. Бироқ, компания режасига кўра, яқин кунларда синов дастури географияси сезиларли даражада кенгайтирилиб, бошқа давлатларни ҳам қамраб олиши кутилмоқда.
Ўтган ойдаёқ Samsung томонидан Galaxy A55 учун One UI 9.0 бета-тестлари тайёрланаётгани ҳақида дастлабки белгилар пайдо бўлганди. Жорий расмий ишга тушириш жараёни эса ушбу хабарларни тўлиқ тасдиқлади ва янги прошивканинг амалда татбиқ этилишини бошлаб берди.
Янги прошивка ҳажми ва хусусиятлариТақдим этилган синов йиғмаси 2,13 гигабайт ҳажмни ташкил этиб, унга A556SKSUAZZI1 рақамли прошивка индекси берилган. Янгиланиш нафақат ташқи интерфейсда сезиларли ўзгаришларни, балки тизим иш фаолиятини яхшиловчи янги функцияларни ҳам ўз ичига олади.
Мутахассисларнинг фикрича, яқин фурсатларда ушбу бета-версия Европа мамлакатлари, Ҳиндистон, Буюк Британия ва АҚШдаги Galaxy A55 эгалари учун ҳам очиқланади. Бу эса халқаро фойдаланувчиларга янги операцион тизим имкониятларини расмий релизгача баҳолаш имконини тақдим этади.
Синовларда қатнашиш тартибиАгар фойдаланувчилар тегишли ҳудудда синов дастурида иштирок этишни истаса, улар Samsung Мемберс иловаси орқали махсус рўйхатдан ўтишлари талаб этилади. Жараён қуйидаги босқичлардан иборат:
- Samsung Мемберс иловасига кириб, Galaxy A55 учун One UI 9.0 дастури баннерини топиш;
- Қурилмани синов дастурида рўйхатдан ўтказиш;
- Смартфон созламаларига ўтиб, «Янгилаш ПО» бўлими орқали янги версияни текшириш ва юклаб олиш.
…