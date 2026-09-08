Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқарди

·10·Техно
Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқарди

Samsung компанияси Galaxy A55 смартфонлари учун Android 17 операцион тизимига асосланган One UI 9.0 дастурий таъминотининг илк бета-версиясини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ўрта нархлар сегментидаги оммабоп қурилма учун янги график қобиқнинг илк оммавий синови ҳисобланиб, фойдаланувчиларга илғор функцияларни синаб кўриш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча дастлабки синов босқичи фақат Жанубий Корея ҳудудидаги фойдаланувчилар учун очилган. Бироқ, компания режасига кўра, яқин кунларда синов дастури географияси сезиларли даражада кенгайтирилиб, бошқа давлатларни ҳам қамраб олиши кутилмоқда.

Ўтган ойдаёқ Samsung томонидан Galaxy A55 учун One UI 9.0 бета-тестлари тайёрланаётгани ҳақида дастлабки белгилар пайдо бўлганди. Жорий расмий ишга тушириш жараёни эса ушбу хабарларни тўлиқ тасдиқлади ва янги прошивканинг амалда татбиқ этилишини бошлаб берди.

Янги прошивка ҳажми ва хусусиятлари

Тақдим этилган синов йиғмаси 2,13 гигабайт ҳажмни ташкил этиб, унга A556SKSUAZZI1 рақамли прошивка индекси берилган. Янгиланиш нафақат ташқи интерфейсда сезиларли ўзгаришларни, балки тизим иш фаолиятини яхшиловчи янги функцияларни ҳам ўз ичига олади.

Мутахассисларнинг фикрича, яқин фурсатларда ушбу бета-версия Европа мамлакатлари, Ҳиндистон, Буюк Британия ва АҚШдаги Galaxy A55 эгалари учун ҳам очиқланади. Бу эса халқаро фойдаланувчиларга янги операцион тизим имкониятларини расмий релизгача баҳолаш имконини тақдим этади.

Синовларда қатнашиш тартиби

Агар фойдаланувчилар тегишли ҳудудда синов дастурида иштирок этишни истаса, улар Samsung Мемберс иловаси орқали махсус рўйхатдан ўтишлари талаб этилади. Жараён қуйидаги босқичлардан иборат:

  • Samsung Мемберс иловасига кириб, Galaxy A55 учун One UI 9.0 дастури баннерини топиш;
  • Қурилмани синов дастурида рўйхатдан ўтказиш;
  • Смартфон созламаларига ўтиб, «Янгилаш ПО» бўлими орқали янги версияни текшириш ва юклаб олиш.
Мазкур янгиланиш Galaxy A55 смартфони фойдаланувчилари учун Samsung компаниясининг Android 17 базасидаги янги авлод интерфейси билан илк расмий танишуви бўлиб хизмат қилади.

SamsungOne UIGalaxy A55Android 17Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиБугун, 17:24Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиЛехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиБугун, 16:54Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиHuawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиБугун, 16:28Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиАустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиБугун, 15:57Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиXiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиБугун, 15:28ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади