9 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 17,12 сўмга қимматлаб, 13 719,86 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 9 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 23,88 сўмга қимматлаб, 11 813,21 сўмни ташкил этди.
• Евро 17,12 сўмга қимматлаб, 13 719,86 сўм бўлди.
• Фунт стерлинг 46,49 сўмга қимматлаб, 16 000,99 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,23 сўмга қимматлаб, 136,71 сўм бўлди.
• Хитой юани 3,66 сўмга қимматлаб, 1 760,38 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,38 сўмга қимматлаб, 76,57 сўм бўлди.
• Швейцария франки 15,46 сўмга арзонлаб, 14 555,46 сўмни ташкил этди.
…