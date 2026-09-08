Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувлар

·41·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувлар

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга расмий ташриф билан Сербия пойтахти Белград шаҳрига келди. Олий мартабали меҳмонларни кутиб олиш жараёни юксак дипломатик эҳтиром билан бошланди: Сербия ҳаво ҳудудида Ўзбекистон етакчисининг самолётини мезбон мамлакат Ҳарбий ҳаво кучларининг махсус қирувчи учоқлари кузатиб борди. Пойтахтдаги Никола Тесла номидаги халқаро аэропортда давлатимиз раҳбарини Сербия Президенти Александр Вучич ва унинг рафиқаси шахсан қарши олди. Хўш, ушбу тарихий ташриф доирасида қандай муҳим тадбирлар режалаштирилган ва икки давлат ўртасида қандай ҳужжатлар имзоланади? Мақола охирида эса асосий интрига — олий даражадаги музокаралар кун тартиби ва ўтказилиши кутилаётган бизнес форумининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларШавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувлар

Аэропортдаги тантанали қабул ва давлат даражасидаги эҳтиром

Белград аэропортида Ўзбекистон делегациясини қарши олиш маросими кўтаринки руҳда ўтди:

  • Ҳарбий шараф ва эҳтиром: Сербия осмонига кириши биланоқ Президент самолётига Ҳарбий ҳаво кучлари қирувчилари ҳамроҳлик қилиб, хавфсиз кузатувни таъминлади;

  • Давлат раҳбарларининг учрашуви: Аэропортда Александр Вучич рафиқаси билан олий мартабали меҳмонларни илиқ қарши олиб, самимий мулоқот ўрнатди;

  • Тантанали тадбир: Маросим давомида ҳар иккала мамлакатнинг давлат байроқлари кўтарилди ва Фахрий қоровул саф тортди.

Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларШавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувлар

Иқтисодий алоқалар ва ишбилармонлик муҳити

Ташриф доирасида икки томонлама савдо-иқтисодий муносабатларни янги босқичга олиб чиқиш асосий мақсад этиб белгиланган:

  • Бизнес форуми тадбири: Расмий дастур доирасида икки мамлакат расмий доиралари ҳамда йирик ишбилармонлари иштирокида кенг кўламли бизнес форуми ўтказилади;

  • Янги инвестиция лойиҳалари: Тадбиркорлар ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни мустаҳкамлаш ва янги қўшма ишлаб чиқариш қувватларини йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинади;

  • Ўзаро савдони ривожлантириш: Марказий Осиё ва Болқон минтақаси ўртасидаги экспорт-импорт имкониятларини кенгайтириш бўйича амалий қадамлар белгиланади.

Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувлар

Асосий ечим ва имзоланадиган салмоқли ҳужжатлар

Кўпчиликни қизиқтирган энг муҳим масала — мазкур расмий ташриф натижасида икки томонлама муносабатларда қандай амалий ўзгаришлар юз беришидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, ташрифнинг асосий сиёсий ва амалий тадбирлари эртага бўлиб ўтадиган олий даражадаги расмий музокаралар билан давом этади. Учрашувлар якунлари бўйича Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги ҳамкорликни стратегик даражада мустаҳкамлашга қаратилган салмоқли икки томонлама ҳужжатлар тўпламини қабул қилиш кўзда тутилган.

Сизнингча, Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги олий даражадаги музокаралар икки давлат иқтисодий алоқаларига қандай янги имкониятлар эшигини очади? Болқон давлатлари билан савдо-сотиқ алоқалари қайси соҳаларда тезроқ ривожланиши мумкин деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим дипломатик хабарни дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиШавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиБугун, 18:34Сербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиСербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиБугун, 18:26Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?Бугун, 14:14Ўқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловларЎқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловларБугун, 14:04Эртага Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаЭртага Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаБугун, 13:20Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Бугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди