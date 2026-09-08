Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувлар
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга расмий ташриф билан Сербия пойтахти Белград шаҳрига келди. Олий мартабали меҳмонларни кутиб олиш жараёни юксак дипломатик эҳтиром билан бошланди: Сербия ҳаво ҳудудида Ўзбекистон етакчисининг самолётини мезбон мамлакат Ҳарбий ҳаво кучларининг махсус қирувчи учоқлари кузатиб борди. Пойтахтдаги Никола Тесла номидаги халқаро аэропортда давлатимиз раҳбарини Сербия Президенти Александр Вучич ва унинг рафиқаси шахсан қарши олди. Хўш, ушбу тарихий ташриф доирасида қандай муҳим тадбирлар режалаштирилган ва икки давлат ўртасида қандай ҳужжатлар имзоланади? Мақола охирида эса асосий интрига — олий даражадаги музокаралар кун тартиби ва ўтказилиши кутилаётган бизнес форумининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Аэропортдаги тантанали қабул ва давлат даражасидаги эҳтиром
Белград аэропортида Ўзбекистон делегациясини қарши олиш маросими кўтаринки руҳда ўтди:
Ҳарбий шараф ва эҳтиром: Сербия осмонига кириши биланоқ Президент самолётига Ҳарбий ҳаво кучлари қирувчилари ҳамроҳлик қилиб, хавфсиз кузатувни таъминлади;
Давлат раҳбарларининг учрашуви: Аэропортда Александр Вучич рафиқаси билан олий мартабали меҳмонларни илиқ қарши олиб, самимий мулоқот ўрнатди;
Тантанали тадбир: Маросим давомида ҳар иккала мамлакатнинг давлат байроқлари кўтарилди ва Фахрий қоровул саф тортди.
Иқтисодий алоқалар ва ишбилармонлик муҳити
Ташриф доирасида икки томонлама савдо-иқтисодий муносабатларни янги босқичга олиб чиқиш асосий мақсад этиб белгиланган:
Бизнес форуми тадбири: Расмий дастур доирасида икки мамлакат расмий доиралари ҳамда йирик ишбилармонлари иштирокида кенг кўламли бизнес форуми ўтказилади;
Янги инвестиция лойиҳалари: Тадбиркорлар ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни мустаҳкамлаш ва янги қўшма ишлаб чиқариш қувватларини йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинади;
Ўзаро савдони ривожлантириш: Марказий Осиё ва Болқон минтақаси ўртасидаги экспорт-импорт имкониятларини кенгайтириш бўйича амалий қадамлар белгиланади.
Асосий ечим ва имзоланадиган салмоқли ҳужжатлар
Кўпчиликни қизиқтирган энг муҳим масала — мазкур расмий ташриф натижасида икки томонлама муносабатларда қандай амалий ўзгаришлар юз беришидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, ташрифнинг асосий сиёсий ва амалий тадбирлари эртага бўлиб ўтадиган олий даражадаги расмий музокаралар билан давом этади. Учрашувлар якунлари бўйича Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги ҳамкорликни стратегик даражада мустаҳкамлашга қаратилган салмоқли икки томонлама ҳужжатлар тўпламини қабул қилиш кўзда тутилган.
Сизнингча, Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги олий даражадаги музокаралар икки давлат иқтисодий алоқаларига қандай янги имкониятлар эшигини очади? Болқон давлатлари билан савдо-сотиқ алоқалари қайси соҳаларда тезроқ ривожланиши мумкин деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим дипломатик хабарни дўстларингизга улашинг!
…