Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!

·13·Спорт
Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!

Жаҳон футболи бозорида молиявий портлаш юз бериб, тарихий кўрсаткичлар янгиланди. Халқаро футбол федерацияси (FIFA) расмий ҳисоботига кўра, якунланган ёзги трансфер ойнаси даврида клублар футболчиларнинг хариди учун жами рекорд даражада — 9,89 миллиард доллар маблағ сарфлади. Шунингдек, ёз давомида амалга оширилган келишувлар сони ҳам жаҳон рекордини ўрнатиб, 12 500 тага етди. Хўш, трансферлар бозорида қайси чемпионат клублари энг кўп харажат қилди ва ўйинчилар савдосидан қайси давлат энг катта даромадни қўлга киритди? Мақола охирида эса асосий интрига — энг кўп маблағ сарфлаган ҳамда футболчи сотувидан рекорд фойда кўрган етакчи давлатлар рейтингининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Жаҳон футболидаги тарихий фаоллик ва Англия клубларининг гегемонлиги

FIFA эълон қилган расмий рақамлар футбол бозоридаги молиявий айланма янги чўққига чиққанини тасдиқламоқда:

  • Тарихий харажатлар ва битимлар сони: Ёзги ойна давомида қайд этилган 9,89 миллиард долларлик умумий сарф-харажат ҳамда 12 500 та трансферлик кўрсаткич жаҳон футболи тарихидаги энг юқори фаоллик даврини қайд этди;

  • Англия клубларининг мутлақ етакчилиги: Трансфер бозорининг асосий қисмини Премьер-лига жамоалари эгаллади. Улар янги футболчиларни харид қилиш учун якка ўзи жами 3,02 миллиард доллар ажратиб, рақибларидан сезиларли даражада илгарилаб кетди;

  • Глобал молиявий босим: Европанинг етакчи чемпионатлари ўртасида рақобат кучайиб, клублар ўз таркибларини кучайтириш учун аввал кузатилмаган миқдордаги маблағларни йўналтирди.

«2026 йилги ёзги трансфер ойнаси ҳам умумий харажатлар, ҳам амалга оширилган келишувлар сони бўйича жаҳон футболи тарихидаги энг фаол даврлардан бирига айланди», — дейилади FIFA матбуот хизмати баёнотида.

Футболчилар харидига энг кўп маблағ сарфлаган топ-5 давлат

Янги футболчиларни сотиб олиш бўйича энг катта молиявий харажатларни амалга оширган мамлакатлар бешлиги қуйидагича кўриниш олди:

  • Англия: 3,02 миллиард доллар;

  • Италия: 1,1 миллиард доллар;

  • Испания: 940 миллион доллар;

  • Германия: 904 миллион доллар;

  • Франция: 641 миллион доллар.

Асосий ечим ва футболчилар сотувидан энг катта даромад олган мамлакатлар

Кўпчилик мухлисларни қизиқтирган энг муҳим савол — трансфер ойнасида фақат харажат қилиб қолмай, футболчилар савдосидан қайси давлат энг кўп соф фойда кўрганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, футболчилар сотувидан энг катта даромад олиш бўйича Франция клублари тенгсиз бўлиб чиқди ва жами 1,7 миллиард доллар ишлаб олди. Ушбу кўрсаткич бўйича кейинги ўринларни 1,43 миллиард доллар билан Англия, 1,02 миллиард доллар билан Германия, 773 миллион доллар билан Испания ҳамда 642 миллион доллар билан Португалия клублари банд этди.

Сизнингча, замонавий футболда трансфер нархларининг 10 миллиард долларга яқинлашиб бораётгани спортнинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатадими ёки молиявий адолатсизликни кучайтирадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли футбол таҳлилини дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларМоуриньо «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларБугун, 17:48Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Бугун, 17:03“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?Бугун, 16:56Усмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиУсмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиБугун, 14:39Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиКилиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 14:18Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиҚозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиБугун, 13:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда