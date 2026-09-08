Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!
Жаҳон футболи бозорида молиявий портлаш юз бериб, тарихий кўрсаткичлар янгиланди. Халқаро футбол федерацияси (FIFA) расмий ҳисоботига кўра, якунланган ёзги трансфер ойнаси даврида клублар футболчиларнинг хариди учун жами рекорд даражада — 9,89 миллиард доллар маблағ сарфлади. Шунингдек, ёз давомида амалга оширилган келишувлар сони ҳам жаҳон рекордини ўрнатиб, 12 500 тага етди. Хўш, трансферлар бозорида қайси чемпионат клублари энг кўп харажат қилди ва ўйинчилар савдосидан қайси давлат энг катта даромадни қўлга киритди? Мақола охирида эса асосий интрига — энг кўп маблағ сарфлаган ҳамда футболчи сотувидан рекорд фойда кўрган етакчи давлатлар рейтингининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Жаҳон футболидаги тарихий фаоллик ва Англия клубларининг гегемонлиги
FIFA эълон қилган расмий рақамлар футбол бозоридаги молиявий айланма янги чўққига чиққанини тасдиқламоқда:
Тарихий харажатлар ва битимлар сони: Ёзги ойна давомида қайд этилган 9,89 миллиард долларлик умумий сарф-харажат ҳамда 12 500 та трансферлик кўрсаткич жаҳон футболи тарихидаги энг юқори фаоллик даврини қайд этди;
Англия клубларининг мутлақ етакчилиги: Трансфер бозорининг асосий қисмини Премьер-лига жамоалари эгаллади. Улар янги футболчиларни харид қилиш учун якка ўзи жами 3,02 миллиард доллар ажратиб, рақибларидан сезиларли даражада илгарилаб кетди;
Глобал молиявий босим: Европанинг етакчи чемпионатлари ўртасида рақобат кучайиб, клублар ўз таркибларини кучайтириш учун аввал кузатилмаган миқдордаги маблағларни йўналтирди.
«2026 йилги ёзги трансфер ойнаси ҳам умумий харажатлар, ҳам амалга оширилган келишувлар сони бўйича жаҳон футболи тарихидаги энг фаол даврлардан бирига айланди», — дейилади FIFA матбуот хизмати баёнотида.
Футболчилар харидига энг кўп маблағ сарфлаган топ-5 давлат
Янги футболчиларни сотиб олиш бўйича энг катта молиявий харажатларни амалга оширган мамлакатлар бешлиги қуйидагича кўриниш олди:
Англия: 3,02 миллиард доллар;
Италия: 1,1 миллиард доллар;
Испания: 940 миллион доллар;
Германия: 904 миллион доллар;
Франция: 641 миллион доллар.
Асосий ечим ва футболчилар сотувидан энг катта даромад олган мамлакатлар
Кўпчилик мухлисларни қизиқтирган энг муҳим савол — трансфер ойнасида фақат харажат қилиб қолмай, футболчилар савдосидан қайси давлат энг кўп соф фойда кўрганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, футболчилар сотувидан энг катта даромад олиш бўйича Франция клублари тенгсиз бўлиб чиқди ва жами 1,7 миллиард доллар ишлаб олди. Ушбу кўрсаткич бўйича кейинги ўринларни 1,43 миллиард доллар билан Англия, 1,02 миллиард доллар билан Германия, 773 миллион доллар билан Испания ҳамда 642 миллион доллар билан Португалия клублари банд этди.
Сизнингча, замонавий футболда трансфер нархларининг 10 миллиард долларга яқинлашиб бораётгани спортнинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатадими ёки молиявий адолатсизликни кучайтирадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли футбол таҳлилини дўстларингизга улашинг!
…