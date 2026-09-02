Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланади

·3·Дунё
Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланади

Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳридаги ғайриоддий ресторан ўзининг ноодатий муҳити билан кўпчилик эътиборини тортмоқда. Бу ерда меҳмонлар овқатланиш вақтида атрофидаги эски қабрларни кўришлари мумкин.

Лал Дарваза ҳудудида жойлашган Lucky Restaurant, яъни New Lucky Restaurant номи билан ҳам танилган масканда столлар қабрлар атрофига жойлаштирилган. Қабрлар кичик металл панжаралар билан ажратилган.

Ресторан маъмурияти қабрларни ҳар куни тозалаб, марҳумларга ҳурмат белгиси сифатида уларни гуллар билан безатиб туради.

Қабрлар кўчирилмаган

Ресторан тарихи 1950-йилларга бориб тақалади. Ўша даврда қабристон ёнида кичик чойхона ташкил этилган. Кейинчалик бизнес кенгайиб, бу ерда ресторан барпо этилган.

Бироқ ҳудуддаги қабрлар бошқа жойга кўчирилмаган. Улар аввалги жойида қолдирилиб, столлар қабрлар атрофига жойлаштирилган.

Ғайриоддий манзарасига қарамай, ресторан ўнлаб йиллар давомида фаолият юритиб келмоқда. Қизиғи, муассасанинг расмий веб-сайти ёки ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари йўқ. У асосан мижозларнинг тавсиялари ва маҳаллий обрўси орқали танилган.

Ресторанда турли хил таомлар таклиф этилади. Шунга қарамай, чой ва булочка энг кўп буюртма қилинадиган маҳсулотлар қаторида туради.

Маскан маҳаллий аҳоли орасида «омад келтирадиган жой» сифатида ҳам машҳур. Айрим мижозлар муҳим тадбирлар, бизнесга оид қарорлар ёки имтиҳонлар олдидан бу ерга кириб, омад тилашади.

Рестораннинг яна бир ўзига хос жиҳати — унинг машҳур ҳинд рассоми М.Ф. Ҳусайн билан боғлиқлиги. Маълумотларга кўра, рассом мазкур масканга мунтазам ташриф буюрган.

Унинг картиналаридан бири ҳанузгача ресторанда сақланиб, намойиш этилмоқда.

Шу тариқа, ўнлаб йиллик тарихга эга Lucky Restaurant нафақат овқатланиш жойи, балки Аҳмадободнинг ўзига хос маҳаллий маданиятининг бир қисмига айланган. У ғайриоддий муҳити, тарихи ва ўзига хос анъаналари билан сайёҳлар ҳамда маҳаллий аҳолида қизиқиш уйғотиб келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?Бугун, 21:34Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиГермания энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиБугун, 21:01Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиХитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиБугун, 20:49Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Бугун, 20:44Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиБугун, 20:35Берлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавобБерлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавобБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!