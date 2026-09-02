Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланади
Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳридаги ғайриоддий ресторан ўзининг ноодатий муҳити билан кўпчилик эътиборини тортмоқда. Бу ерда меҳмонлар овқатланиш вақтида атрофидаги эски қабрларни кўришлари мумкин.
Лал Дарваза ҳудудида жойлашган Lucky Restaurant, яъни New Lucky Restaurant номи билан ҳам танилган масканда столлар қабрлар атрофига жойлаштирилган. Қабрлар кичик металл панжаралар билан ажратилган.
Ресторан маъмурияти қабрларни ҳар куни тозалаб, марҳумларга ҳурмат белгиси сифатида уларни гуллар билан безатиб туради.
Қабрлар кўчирилмаган
Ресторан тарихи 1950-йилларга бориб тақалади. Ўша даврда қабристон ёнида кичик чойхона ташкил этилган. Кейинчалик бизнес кенгайиб, бу ерда ресторан барпо этилган.
Бироқ ҳудуддаги қабрлар бошқа жойга кўчирилмаган. Улар аввалги жойида қолдирилиб, столлар қабрлар атрофига жойлаштирилган.
Ғайриоддий манзарасига қарамай, ресторан ўнлаб йиллар давомида фаолият юритиб келмоқда. Қизиғи, муассасанинг расмий веб-сайти ёки ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари йўқ. У асосан мижозларнинг тавсиялари ва маҳаллий обрўси орқали танилган.
Ресторанда турли хил таомлар таклиф этилади. Шунга қарамай, чой ва булочка энг кўп буюртма қилинадиган маҳсулотлар қаторида туради.
Маскан маҳаллий аҳоли орасида «омад келтирадиган жой» сифатида ҳам машҳур. Айрим мижозлар муҳим тадбирлар, бизнесга оид қарорлар ёки имтиҳонлар олдидан бу ерга кириб, омад тилашади.
Рестораннинг яна бир ўзига хос жиҳати — унинг машҳур ҳинд рассоми М.Ф. Ҳусайн билан боғлиқлиги. Маълумотларга кўра, рассом мазкур масканга мунтазам ташриф буюрган.
Унинг картиналаридан бири ҳанузгача ресторанда сақланиб, намойиш этилмоқда.
Шу тариқа, ўнлаб йиллик тарихга эга Lucky Restaurant нафақат овқатланиш жойи, балки Аҳмадободнинг ўзига хос маҳаллий маданиятининг бир қисмига айланган. У ғайриоддий муҳити, тарихи ва ўзига хос анъаналари билан сайёҳлар ҳамда маҳаллий аҳолида қизиқиш уйғотиб келмоқда.
…