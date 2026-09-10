22 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди

·13·Дунё
22 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди

Британиялик машҳур YouTube блогери TommyInnit, аслидаги исми Том Симонс, кўчада унга ҳужум қилинганини айтди. 22 ёшли Minecraft юлдузи мухлисларидан уни кўришса, юзига мушт туширмасликни сўради.

Блогер ўзининг миллионлаб обуначиларига мўлжалланган видеода бу ҳақида ғайриоддий тарзда мурожаат қилди. Унинг сўзларига кўра, бир кун олдин нотаниш киши уни юзига урган. Бироқ воқеа қаерда ва нима сабабдан содир бўлганини очиқламаган. Бу ҳақида Need To Know нашри хабар берди.

Видеода TommyInnit’нинг чап кўзи атрофида қизаришга ўхшаш излар кўринган. У шундай деган:

«Ҳаммага салом, шунчаки кичик бир мурожаат қилмоқчиман. Агар мени жамоат жойида кўриб қолсангиз, илтимос, юзимга мушт урманг. Кеча кимдир юзимга мушт урди. Бир маст ирландиялик. Менга бу ёқмади. Агар шундай қилмасангиз, жуда хурсанд бўлган бўлардим. Раҳмат».

Ғайриоддий мурожаат Instagram’га жойланганидан сўнг тез орада юз минглаб кўришларни тўплади. Бироқ блогернинг обуначилари унинг жиддий илтимосида ҳам ҳазиломуз жиҳатни кўриб, воқеага турлича муносабат билдиришди.

Tommy унга ҳужум қилган шахс уни таниган ёки танимаганини, шунингдек, ҳодиса полицияга хабар қилинган-қилинмаганини айтмаган.

Контент яратувчи аввал ҳам жамоатчилик билан боғлиқ ноқулай вазият ҳақида гапирган. Хусусан, июнь ойида Tommy ва унинг ҳамкасби, YouTube блогери Jack Manifold «Shut Up I’m Talking» подкастида боғда мухлислар томонидан безовта қилингани ҳақида сўз юритган.

Ноттингем шаҳрида туғилган Tommy Minecraft асосидаги видеолар ва жонли эфирлар орқали машҳурликка эришган. Айни вақтда унинг асосий YouTube каналида 15 миллиондан ортиқ обуначи мавжуд.

Блогернинг сўнгги мурожаати эса ижтимоий тармоқларда яна бир бор муҳокамаларга сабаб бўлди.

ТоммиИннитYouTube блогериMinecraftҳужумсоциал медиаТом СимонсYouTube контент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этдиБугун, 12:16«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлди«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлдиБугун, 10:46Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиЗеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиБугун, 10:42Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиБугун, 10:25Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...Бугун, 10:21Турин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилдиТурин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилдиБугун, 10:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада