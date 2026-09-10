Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилди
Vivo компанияси ўзининг бўлажак флагмани — Vivo X500 Pro Max смартфони учун мўлжалланган эксклюзив аксессуарлар тўпламини расман намойиш этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу янги тўплам қурилманинг суратга олиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, уни профессионал даражадаги камера билан таққослаш имконини беради ҳамда бозордаги бошқа етакчи брендлар маҳсулотларидан яққол ажратиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания томонидан эълон қилинган махсус видеороликка кўра, янги қурилмани танитиш жараёнида машҳур хитойлик мусиқачи ва актёр Жей Чоу Vivo брендининг мобил фотография йўналишидаги янги элчиси этиб тайинланди. Ушбу ҳамкорлик бренднинг камера имкониятларини янада оммалаштиришга қаратилган.
Профессионал аксессуарлар ва ноёб имкониятларСмартфон учун тайёрланган махсус мобил фотография тўпламига иккита телеконвертер, махсус ҳимоя ғилофи ҳамда смартфондан янада қулай фойдаланишни таъминловчи профессионал тутқич киритилган. Мазкур эргономик тутқич оддий телефонни профессионал суратга олиш мосламасига айлантиради.
Аксессуарлар жамланмасининг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири бу — магнит ёрдамида орқа панелга ўрнатиладиган қўшимча экран ҳисобланади. Ушбу кичик дисплей асосий камера ёрдамида юқори сифатли б («сеанс») селфи суратларни туширишда қулай видеофраймер вазифасини бажаради.
Дизайн ва кутилаётган тақдимот санасиҚурилманинг ташқи кўриниши аввалги авлод моделларига ўхшаш бўлиб, орқа панелида йирик думалоқ камера блоки сақланиб қолган. Ушбу оптик модулнинг марказида Зеисс компаниясининг кўзга ташланадиган кўк рангдаги логотипи жойлашган бўлиб, бу оптиканинг юқори сифатидан дарак беради.
Аввалроқ Vivo компанияси X500 сериясига кирувчи учта янги модел дизайнини расман эълон қилган эди. X500 туркумидаги смартфонларнинг тўлиқ тақдимоти жорий йилнинг 21-сентябрь куни Хитойда бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Тақдимот маросимида фақатгина смартфонлар билан чекланиб қолмасдан, балки Vivo Watch 6 ақлли соатлари ва Vivo Будс Клип номли симсиз қулоқчинлари ҳам кенг жамоатчиликка намойиш этилиши кутилмоқда.
…