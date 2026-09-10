Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилди

·0·Техно
Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилди

Vivo компанияси ўзининг бўлажак флагмани — Vivo X500 Pro Max смартфони учун мўлжалланган эксклюзив аксессуарлар тўпламини расман намойиш этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу янги тўплам қурилманинг суратга олиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, уни профессионал даражадаги камера билан таққослаш имконини беради ҳамда бозордаги бошқа етакчи брендлар маҳсулотларидан яққол ажратиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания томонидан эълон қилинган махсус видеороликка кўра, янги қурилмани танитиш жараёнида машҳур хитойлик мусиқачи ва актёр Жей Чоу Vivo брендининг мобил фотография йўналишидаги янги элчиси этиб тайинланди. Ушбу ҳамкорлик бренднинг камера имкониятларини янада оммалаштиришга қаратилган.

Профессионал аксессуарлар ва ноёб имкониятлар

Смартфон учун тайёрланган махсус мобил фотография тўпламига иккита телеконвертер, махсус ҳимоя ғилофи ҳамда смартфондан янада қулай фойдаланишни таъминловчи профессионал тутқич киритилган. Мазкур эргономик тутқич оддий телефонни профессионал суратга олиш мосламасига айлантиради.

Аксессуарлар жамланмасининг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири бу — магнит ёрдамида орқа панелга ўрнатиладиган қўшимча экран ҳисобланади. Ушбу кичик дисплей асосий камера ёрдамида юқори сифатли б («сеанс») селфи суратларни туширишда қулай видеофраймер вазифасини бажаради.

Дизайн ва кутилаётган тақдимот санаси

Қурилманинг ташқи кўриниши аввалги авлод моделларига ўхшаш бўлиб, орқа панелида йирик думалоқ камера блоки сақланиб қолган. Ушбу оптик модулнинг марказида Зеисс компаниясининг кўзга ташланадиган кўк рангдаги логотипи жойлашган бўлиб, бу оптиканинг юқори сифатидан дарак беради.

Аввалроқ Vivo компанияси X500 сериясига кирувчи учта янги модел дизайнини расман эълон қилган эди. X500 туркумидаги смартфонларнинг тўлиқ тақдимоти жорий йилнинг 21-сентябрь куни Хитойда бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Тақдимот маросимида фақатгина смартфонлар билан чекланиб қолмасдан, балки Vivo Watch 6 ақлли соатлари ва Vivo Будс Клип номли симсиз қулоқчинлари ҳам кенг жамоатчиликка намойиш этилиши кутилмоқда.

VivoVivo X500 Pro MaxСмартфонларМобил фотографияЗеисс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиXiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиБугун, 12:25Nubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиNubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:53Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиҚозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиБугун, 11:26Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаЎзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаБугун, 10:42iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиiPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиБугун, 10:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади