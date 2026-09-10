Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди
Барселона бош мураббийи Ханси Флик Чемпионлар лигасининг янги мавсумидаги ёрқин ўйиндан сўнг ёш иқтидор эгаси Ламин Ямал нуфузли Олтин тўп мукофотига ҳақли эканини таъкидлади. Каталония клуби ўз майдонида Нидерландиянинг Феенорд жамоасини йирик 5:1 ҳисобида мағлуб этиб, Европа кубокларидаги юришини ажойиб тарзда бошлади ва бу учрашувда ёш футболчи асосий қаҳрамонга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёмғирли ўтган баҳсда Барселона ҳужум чизиғида тўп сурган Рафинья дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди. Шунингдек, ёзги трансферлар вақтида таркибга қўшилган Габриел Жесус ҳамда Карим Адееми ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилишди. Феенорд сафидан Сем Стейн кечки дақиқаларда битта жавоб голини киритиб, ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди.
Ламин Ямалнинг тарихий рекордиЛекин учрашувдаги энг муҳим воқеа Ламин Ямалнинг номи билан боғлиқ бўлди. 19 ёшли футболчи учрашув давомида иккита голли узатма амалга ошириб, 77-дақиқада жарима зарбасидан ажойиб гол урди ва Чемпионлар лигасидаги умумий голли ҳаракатлари сонини 21 тага етказди (11 та гол ва 10 та ассист). goal.com хабар беришича, шу тариқа у Килиан Мбаппе ўрнатган 20 та голли ҳаракат рекордини янгилаб, турнир тарихида ўсмирлар орасида мутлақ рекордчига айланди.
Шунингдек, 19 ёшу 58 кунлик бўлган Испания терма жамоаси аъзоси Чемпионлар лигасида жарима зарбасидан гол урган Ла Лига клубининг энг ёш футболчисига айланди. У бу кўрсаткич бўйича аввалроқ Арда Гулер ва Сергио Агуеро эгаллаб турган рекордларни ортда қолдирди. Яқинда ўтказилган саралаш натижаларига кўра, Ямал Олтин тўп учун даъвогар бўлган 30 нафар футболчи рўйхатига киритилган эди.
Бош мураббий ва жамоадошларнинг эътирофиЎйиндан кейинги матбуот анжуманида Ханси Флик ўзининг ёш шогирди келаси ой Лондонда эълон қилинадиган дунёнинг энг яхши футболчиси совринига тўла лойиқ эканини қатъий таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, майдонда ҳаракат қилаётган бу йигит ўзининг ўзига хослиги ва ноёб истеъдоди билан ҳар бир ўйинда ажралиб туради.
Жамоа сардори вазифасини бажарган Рафинья ҳам ўйин давомида Ламинни қўллаб-қувватлаганини ва унинг гол уришига ишончи комил бўлганини айтди. Бразилиялик футболчининг фикрича, ёш юлдуз ўйин давомида баъзан диққатини йўқотиб қўйишини сезиб, уни руҳлантириб туриш муҳим эди.
Ханси Флик бошчилигидаги Барселона жорий мавсумдаги дастлабки бешта ўйинда жами 22 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа каталониялик мухлисларда 2015-йилдан буён қўлга киритилмаган Чемпионлар лигаси кубоги учун жиддий кураш олиб боришига бўлган умидларни янада оширмоқда.
…