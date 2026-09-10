Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди

·0·Спорт
Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди

Барселона бош мураббийи Ханси Флик Чемпионлар лигасининг янги мавсумидаги ёрқин ўйиндан сўнг ёш иқтидор эгаси Ламин Ямал нуфузли Олтин тўп мукофотига ҳақли эканини таъкидлади. Каталония клуби ўз майдонида Нидерландиянинг Феенорд жамоасини йирик 5:1 ҳисобида мағлуб этиб, Европа кубокларидаги юришини ажойиб тарзда бошлади ва бу учрашувда ёш футболчи асосий қаҳрамонга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёмғирли ўтган баҳсда Барселона ҳужум чизиғида тўп сурган Рафинья дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди. Шунингдек, ёзги трансферлар вақтида таркибга қўшилган Габриел Жесус ҳамда Карим Адееми ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилишди. Феенорд сафидан Сем Стейн кечки дақиқаларда битта жавоб голини киритиб, ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди.

Ламин Ямалнинг тарихий рекорди

Лекин учрашувдаги энг муҳим воқеа Ламин Ямалнинг номи билан боғлиқ бўлди. 19 ёшли футболчи учрашув давомида иккита голли узатма амалга ошириб, 77-дақиқада жарима зарбасидан ажойиб гол урди ва Чемпионлар лигасидаги умумий голли ҳаракатлари сонини 21 тага етказди (11 та гол ва 10 та ассист). goal.com хабар беришича, шу тариқа у Килиан Мбаппе ўрнатган 20 та голли ҳаракат рекордини янгилаб, турнир тарихида ўсмирлар орасида мутлақ рекордчига айланди.

Шунингдек, 19 ёшу 58 кунлик бўлган Испания терма жамоаси аъзоси Чемпионлар лигасида жарима зарбасидан гол урган Ла Лига клубининг энг ёш футболчисига айланди. У бу кўрсаткич бўйича аввалроқ Арда Гулер ва Сергио Агуеро эгаллаб турган рекордларни ортда қолдирди. Яқинда ўтказилган саралаш натижаларига кўра, Ямал Олтин тўп учун даъвогар бўлган 30 нафар футболчи рўйхатига киритилган эди.

Бош мураббий ва жамоадошларнинг эътирофи

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Ханси Флик ўзининг ёш шогирди келаси ой Лондонда эълон қилинадиган дунёнинг энг яхши футболчиси совринига тўла лойиқ эканини қатъий таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, майдонда ҳаракат қилаётган бу йигит ўзининг ўзига хослиги ва ноёб истеъдоди билан ҳар бир ўйинда ажралиб туради.

Жамоа сардори вазифасини бажарган Рафинья ҳам ўйин давомида Ламинни қўллаб-қувватлаганини ва унинг гол уришига ишончи комил бўлганини айтди. Бразилиялик футболчининг фикрича, ёш юлдуз ўйин давомида баъзан диққатини йўқотиб қўйишини сезиб, уни руҳлантириб туриш муҳим эди.

Ханси Флик бошчилигидаги Барселона жорий мавсумдаги дастлабки бешта ўйинда жами 22 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа каталониялик мухлисларда 2015-йилдан буён қўлга киритилмаган Чемпионлар лигаси кубоги учун жиддий кураш олиб боришига бўлган умидларни янада оширмоқда.

Ламин ЯмалХанси ФликБарселонаЧемпионлар лигасиОлтин топ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиЛионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиБугун, 12:36Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Бугун, 12:35Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Бугун, 09:32Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиБугун, 08:06Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Бугун, 08:02Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Бугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди