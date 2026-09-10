Яқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқда
Яқин Шарқ минтақасида АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув энг хавфли ва кескин фазасига кирди. АҚШ Қуролли Кучлари Марказий қўмондонлиги томонидан Эроннинг 5 та танкери йўқ қилинганидан сўнг, Теҳрон мислсиз қасос амалиётини бошлади. Чоршанбага ўтар кечаси Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР) Иорданиядаги АҚШ авиабазасига ҳамда Американинг иккита эсминецига кучли ракета зарбаларини йўллади. Нуфузли CBS телеканали журналисти Дженнифер Жейкобс манбаларга таяниб маълум қилишича, Иорданиядаги базада АҚШнинг бир нечта жанговар самолётлари жиддий шикастланган, штурмовиклардан бири қанотидан айрилган. Вазият шу қадар таҳликали тус олдики, Пентагон зудлик билан Эрон чегаралари томон янги денгиз пиёдалари батальонини йўналтиришга қарор қилди, стратегик Ормуз бўғозида эса даҳшатли портлашлар янграмоқда. Хўш, Америка базасида қайси машҳур F-15 ва А-10 самолётлари нишонга олинди, АҚШ ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари қанча Patriot ракетасини сарфлади ва Трамп маъмурияти урушни 2027 йилгача чўзишга тайёрланмоқдами? Мақола охирида эса асосий интрига — Ормуз бўғозидаги Кешм оролида юз берган сирли портлашлар ва минтақани қамраб олаётган кенг кўламли уруш сценарийси бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Муваффақ Салти авиабазасига тунги қасос зарбаси: Қанотсиз қолган A-10 ва шикастланган F-15’лар
CBS журналисти Дженнифер Жейкобс ва Эроннинг Press TV телеканали хабарларига кўра, Иорданиядаги авиабазада жиддий талофат қайд этилган:
Штурмовикнинг ишдан чиқиши: Ҳужум оқибатида АҚШ ҳарбий-ҳаво кучларининг машҳур A-10 Thunderbolt II штурмовик самолёти зарбага учраб, қанотидан айрилган;
Саккизта қирувчи зарарланди: Базада жойлашган қарийб 8 та F-15 қирувчи самолёти енгил шикастланиб, таъмирлангач қайта сафга қайтарилган;
F-35 ва F-16 жойлари нишонда: Эрон КСИР кучлари баёнотига кўра, зарбалар асосан АҚШнинг энг илғор F-35, F-16 ҳамда F-15 самолётлари турган ангарлар ва техник хизмат кўрсатиш ҳудудларига қарата йўналтирилган;
30 дан ортиқ Patriot ракеталари: Ҳужумни қайтариш учун Америка ҳарбийлари бир кечанинг ўзида 30 дан ортиқ қимматбаҳо Patriot зенит ракеталарини учиришга мажбур бўлган.
«Иорданиядаги Муваффақ Салти авиабазасида бир нечта Америка ҳарбий самолёти Эроннинг тунги ракета ҳужумлари оқибатида шикастланди. Бу зарбалар АҚШнинг бешта Эрон танкерини йўқ қилишига жавобан амалга оширилди», — деб ёзди CBS телеканали журналисти.
Пентагоннинг қарши юриши: Денгиз пиёдалари ва 2027 йилгача чўзилувчи ҳарбий режа
Америка бош штаби минтақадаги ҳарбий иштирокини фавқулодда тарзда кучайтирмоқда:
Янги экспедицион батальон сафарбарлиги: Нуфузли The Wall Street Journal (WSJ) нашри берган хабарга кўра, Пентагон шу кузнинг охирида Эрон чегараларига яқин ҳудудларга денгиз пиёдаларининг янги экспедицион батальонини юборади;
2400 нафар аскарнинг алмашинуви: Янги кучлар Араб денгизида, Эрон яқинидаги учта улкан десант кемасида июнь ойидан бери навбатчилик қилаётган 11-экспедицион батальоннинг 2400 нафар ҳарбийсини алмаштиради;
2027 йилгача уруш режими: WSJ маълумотига кўра, Пентагон раҳбари Пит Хегсет минтақадаги ҳарбий бўлинмаларнинг хизмат муддатини 2027 йилгача узайтирган бўлиб, бу президент Дональд Трампга узоқ давом этувчи уруш шароитида барча ҳарбий вариантларни қўллаш имконини яратади;
50 минглик контингент ва чексиз муддат: Эрон баллистик ракеталари ва дронларини уриб тушириш учун сафарбар этилган 50 минг аскардан иборат ҳаво ҳужумидан мудофаа қисмларининг хизмати муайян муддатсиз узайтирилди; шунингдек, Италиянинг Авиано базасига қайтаётган учоқлар ўрнига АҚШ Миллий гвардиясининг F-16 эскадрильялари етиб келмоқда.
Ормуз бўғозидаги сирли портлашлар: Нефть артерияси хавф остида
Дунё ҳамжамияти ва глобал иқтисодиётни қизиқтирган энг қалтис масала — ушбу қарама-қаршиликнинг бутун дунё нефть таъминоти ўтадиган Ормуз бўғозига қандай таъсир кўрсатишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ҳарбий ҳаракатлар нафақат қуруқликдаги авиабазалар, балки глобал денгиз йўлларини ҳам аланга ичида қолдирмоқда. Ирон давлат телерадиокомпанияси (IRIB) ва расмий IRNA агентлигининг шошилинч хабарига кўра, Ормуз бўғозидаги Эронга қарашли Кешм ороли атрофида кетма-кет кучли портлашлар содир бўлган. Ҳозирча портлашлар денгиздаги нишонларга ёки оролнинг ўзига қаратилгани номаълум бўлиб қолмоқда. Иорданиядаги Америка самолётларининг урилиши, Ормуздаги портлашлар ва АҚШ денгиз пиёдаларининг яқинлашуви икки давлат ўртасидаги гибрид можаро чегараси бузилганини ва тўлақонли йирик уруш эҳтимоли ҳар қачонгидан юқори нуқтага чиққанини англатмоқда.
Сизнингча, Эроннинг АҚШ авиабазасига берган очиқ зарбалари ва самолётларни шикастлаши Вашингтонни кенг кўламли қуруқлик ва ҳаво урушини бошлашга мажбур қиладими? АҚШнинг 50 минг ҳарбийсини минтақада 2027 йилгача ушлаб туриш режаси Яқин Шарқдаги инқирозни қандай тусга олиб келади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал хавфсизликни ларзага солаётган ушбу қайноқ ҳодиса таҳлилини яқинларингиз ҳамда халқаро сиёсат ихлосмандларига улашинг!
…