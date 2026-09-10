Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?

·6·Спорт
Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг келажаги борасидаги муҳокамалар тинмаётган бир пайтда, клубнинг собиқ ҳужумчиси Энди Коул норвегиялик футболчининг нима учун бошқа жамоага ўтишни истамаслигини савол остига қўйди. Goal.com хабар беришича, 26 ёшли снайпер ўзининг голлари ва рекордлари билан Европанинг етакчи клублари эътиборини тортишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Молде, Ред Булл Залцбург ва Боруссия Дортмунд сафида ўз мақомини мустаҳкамлаган Холанд 2022-йилнинг ёзида Манчестер Сити сафига келиб қўшилганди. Ўша вақтда атиги 51 миллион фунт стерлингга баҳоланган футболчи бугунги кунга келиб клуб сафидаги 203 та ўвинда 167 та гол уришга муваффақ бўлди ва унинг трансфер қиймати бир неча баробар ошди.

Холанднинг Англия майдонларидаги рекордлари

Норвегиялик ҳужумчи Англия чемпионатида энг кам ўйин — бор-йўғи 111 та учрашувда 100 та гол уриш маррасини забт этди. Манчестер Сити раҳбарияти футболчи билан 2034-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган бўлса-да, унинг келажаги ҳақидаги саволлар доимий равишда берилиб келинмоқда.

Хусусан, Испаниянинг Реал Мадрид ва Барселона клублари томонидан қизиқишлар борлиги ҳақидаги хабарлар матбуот саҳифаларидан тушмаяпти. Шунга қарамай, Энди Коул Унибет Касино нашрига берган эксклюзив интервюсида футболчининг ўзига хос фикрларини келтириб ўтди ва унинг ниятларини таҳлил қилди.

Энди Коулнинг фикрича, Холанд жамоавий ўйинга эътибор қаратади

Коулнинг фикрича, Холанднинг Англияда қанча қолишини фақат унинг ўзи ҳал қила олади. Агар футболчи ўз ўйинидан завқланаётган бўлса ва кийим алмаштириш хонасида муҳим рол ўйнаётган бўлса, унинг бошқа жойга кетиши учун мантиқий сабаб қолмайди.

Шунингдек, собиқ ҳужумчи Эрлинг шахсий рекордларга унчалик аҳамият бермаслигини таъкидлади. Коулнинг айтишича, голлар ва рекордлар иккинчи даражали масала бўлиб, асосий эътибор жамоавий ғалабаларга қаратилиши керак, чунки шериклари яратиб берган имкониятлар билангина юқори натижаларга эришиш мумкин.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиЭнди КоулПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиЛионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиБугун, 12:36Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Бугун, 09:32Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиБугун, 08:06Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Бугун, 08:02Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Бугун, 07:59Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Бугун, 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди