Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг келажаги борасидаги муҳокамалар тинмаётган бир пайтда, клубнинг собиқ ҳужумчиси Энди Коул норвегиялик футболчининг нима учун бошқа жамоага ўтишни истамаслигини савол остига қўйди. Goal.com хабар беришича, 26 ёшли снайпер ўзининг голлари ва рекордлари билан Европанинг етакчи клублари эътиборини тортишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Молде, Ред Булл Залцбург ва Боруссия Дортмунд сафида ўз мақомини мустаҳкамлаган Холанд 2022-йилнинг ёзида Манчестер Сити сафига келиб қўшилганди. Ўша вақтда атиги 51 миллион фунт стерлингга баҳоланган футболчи бугунги кунга келиб клуб сафидаги 203 та ўвинда 167 та гол уришга муваффақ бўлди ва унинг трансфер қиймати бир неча баробар ошди.
Холанднинг Англия майдонларидаги рекордлариНорвегиялик ҳужумчи Англия чемпионатида энг кам ўйин — бор-йўғи 111 та учрашувда 100 та гол уриш маррасини забт этди. Манчестер Сити раҳбарияти футболчи билан 2034-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган бўлса-да, унинг келажаги ҳақидаги саволлар доимий равишда берилиб келинмоқда.
Хусусан, Испаниянинг Реал Мадрид ва Барселона клублари томонидан қизиқишлар борлиги ҳақидаги хабарлар матбуот саҳифаларидан тушмаяпти. Шунга қарамай, Энди Коул Унибет Касино нашрига берган эксклюзив интервюсида футболчининг ўзига хос фикрларини келтириб ўтди ва унинг ниятларини таҳлил қилди.
Энди Коулнинг фикрича, Холанд жамоавий ўйинга эътибор қаратадиКоулнинг фикрича, Холанднинг Англияда қанча қолишини фақат унинг ўзи ҳал қила олади. Агар футболчи ўз ўйинидан завқланаётган бўлса ва кийим алмаштириш хонасида муҳим рол ўйнаётган бўлса, унинг бошқа жойга кетиши учун мантиқий сабаб қолмайди.
Шунингдек, собиқ ҳужумчи Эрлинг шахсий рекордларга унчалик аҳамият бермаслигини таъкидлади. Коулнинг айтишича, голлар ва рекордлар иккинчи даражали масала бўлиб, асосий эътибор жамоавий ғалабаларга қаратилиши керак, чунки шериклари яратиб берган имкониятлар билангина юқори натижаларга эришиш мумкин.
…