Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этди
Xiaomi компанияси Хитой бозорида сунъий интеллект функцияларига эга бўлган энг янги Mijia Смарт Гас Стове 3 Max газ плитаси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. JD.com платформасида мазкур қурилманинг нархи тахминан 400 АҚШ долларини (2704 юан) ташкил этиб, у ошхона жиҳозлари бозорида хавфсизлик ва замонавий технологияларни янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати бу унинг ақлли хавфсизлик тизимидир. Плитанинг ўнг томонидаги консол юқори ҳароратга чидамли титан зонд билан жиҳозланган бўлиб, у 500 даражагача бўлган қизишга бардош бера олади. Ушбу датчик идиш тагига тўғридан-тўғри тегиб туради ва маълумотларни махсус алгоритмга узатади.
Ақлли функциялар ва хавфсизлик технологиялариЎрнатилган интеллектуал тизим қозон ёки идишда сув қуриб қолганини ёки унинг бўш турганини осонгина аниқлай олади. Агар тизим бирон бир хавфли вазиятни сезса, газ узатилиши автоматик равишда тўхтатилади ва фойдаланувчининг смартфонидаги Xiaomi Ҳоме иловасига тегишли билдиришнома юборилади.
Шунингдек, қурилма фойдаланувчининг плита ёнидан узоқлашганини ҳам кузатиб боради. Бунинг учун 0,9 метргача бўлган масофадаги ҳудудни қамраб олувчи махсус радар кўзда тутилган. Агар эгаси 30 дақиқа давомида плита ёнида бўлмаса, овозли эслатма янграйди, бир соат ўтгач эса газ тўлиқ ўчирилади.
Техник кўрсаткичлар ва қулайликларMijia Смарт Гас Стове 3 Max моделлари иккала конфоркада ҳам 5200 В қувватни таъминлайди. Икки каналли кислород узатиш тизими ва 154 та олов тешиги барқарор ёнишни кафолатлайди. Ҳар бир конфорка учун 1 дақиқадан 180 дақиқагача бўлган таймер ўрнатиш имконияти мавжуд бўлиб, ўнг томони идиш ҳароратини реал вақт режимида кўрсатиб беради.
Қурилманинг иссиқлик самарадорлиги 75 фоизга етказилган бўлиб, бу аввалги авлод моделидан 12 фоизга юқори натижани кўрсатади. Бундан ташқари, махсус нано-қоплама шиша юзасини сув ва ёғдан ҳимоя қилади, уч қатламли ҳаво камераси эса атроф Ҳароратини 22 даражагача пасайтиради.
…