Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этди

·38·Техно
Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этди

Xiaomi компанияси Хитой бозорида сунъий интеллект функцияларига эга бўлган энг янги Mijia Смарт Гас Стове 3 Max газ плитаси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. JD.com платформасида мазкур қурилманинг нархи тахминан 400 АҚШ долларини (2704 юан) ташкил этиб, у ошхона жиҳозлари бозорида хавфсизлик ва замонавий технологияларни янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати бу унинг ақлли хавфсизлик тизимидир. Плитанинг ўнг томонидаги консол юқори ҳароратга чидамли титан зонд билан жиҳозланган бўлиб, у 500 даражагача бўлган қизишга бардош бера олади. Ушбу датчик идиш тагига тўғридан-тўғри тегиб туради ва маълумотларни махсус алгоритмга узатади.

Ақлли функциялар ва хавфсизлик технологиялари

Ўрнатилган интеллектуал тизим қозон ёки идишда сув қуриб қолганини ёки унинг бўш турганини осонгина аниқлай олади. Агар тизим бирон бир хавфли вазиятни сезса, газ узатилиши автоматик равишда тўхтатилади ва фойдаланувчининг смартфонидаги Xiaomi Ҳоме иловасига тегишли билдиришнома юборилади.

Шунингдек, қурилма фойдаланувчининг плита ёнидан узоқлашганини ҳам кузатиб боради. Бунинг учун 0,9 метргача бўлган масофадаги ҳудудни қамраб олувчи махсус радар кўзда тутилган. Агар эгаси 30 дақиқа давомида плита ёнида бўлмаса, овозли эслатма янграйди, бир соат ўтгач эса газ тўлиқ ўчирилади.

Техник кўрсаткичлар ва қулайликлар

Mijia Смарт Гас Стове 3 Max моделлари иккала конфоркада ҳам 5200 В қувватни таъминлайди. Икки каналли кислород узатиш тизими ва 154 та олов тешиги барқарор ёнишни кафолатлайди. Ҳар бир конфорка учун 1 дақиқадан 180 дақиқагача бўлган таймер ўрнатиш имконияти мавжуд бўлиб, ўнг томони идиш ҳароратини реал вақт режимида кўрсатиб беради.

Қурилманинг иссиқлик самарадорлиги 75 фоизга етказилган бўлиб, бу аввалги авлод моделидан 12 фоизга юқори натижани кўрсатади. Бундан ташқари, махсус нано-қоплама шиша юзасини сув ва ёғдан ҳимоя қилади, уч қатламли ҳаво камераси эса атроф Ҳароратини 22 даражагача пасайтиради.

XiaomiСмарт Гас СтовеТехнологияларОшхонаГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиБугун, 12:51Nubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиNubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:53Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиҚозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиБугун, 11:26Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаЎзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаБугун, 10:42iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиiPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиБугун, 10:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади