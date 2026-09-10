Apple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилди

·34·Техно
Apple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилди

Apple компаниясининг узоқ кутилган илк буклама қурилмаси — iPhone Дуо бозорга чиқиш арафасида турибди ва мазкур гаджет атрофидаги муҳокамалар тинмаяпти. ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот тақдимоти олдидан фойдаланувчиларни энг кўп қизиқтирган масалалардан бири ички экрандаги букилиш изи, яни ўша машҳур сўнмас муаммо бўлиб қолаётган эди. Apple ушбу саволга тўғридан-тўғри жавоб беришдан қочиб, жамоатчилик эътиборини бошқа жиҳатларга қаратишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг расмий веб-сайтидаги энг кўп бериладиган саволлар саҳифасида iPhone Дуо ички экранидаги эгилиш жойи ҳақида махсус савол мавжуд. Унда «iPhone Дуо ички экранида букилиш жойи борми?» дея очиқ сўралган. Бироқ Apple берган расмий жавобда экран «ҳайратланарли даражада текис ва силлиқ» эканлиги таъкидланиши билан чекланган бўлиб, мутлақо чок ёки из йўқлиги тўғрисида тўғридан-тўғри тасдиқ берилмаган.

Техник ечимлар ва экран хусусиятлари

Қурилма бўйича тарқатилган матбуот хабарларида Apple компанияси махсус нанотекстурали дисплей букилиш кўринишини минимал даражага тушириш учун мўлжалланганини алоҳида таъкидлайди. Шунингдек, ҳужжатларда экран қанча сиклга мўлжаллангани ҳақида аниқ рақамлар келтирилмаган. Шунга қарамамай, инженерлар томонидан ишлаб чиқилган янги турдаги илгак механизми узоқ муддатли чидамлилик учун силлиқ ва мувозанатли қаршиликни таъминлаши айтилган.

Маълумотларга кўра, ушбу мураккаб механизм юздан ортиқ алоҳида компонентлардан иборат. Шунингдек, iPhone Дуо модели конструкциясининг мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида дисплей остига махсус қовурғалар ҳамда мустаҳкам титан панел ўрнатилган. Ушбу муҳандислик ечимлари гаджетнинг кундалик фойдаланишда чидамли бўлишига хизмат қилиши кутилмоқда.

Ҳақиқий ҳолат ва илк таассуротлар

Бироқ ixbt.com хабарига кўра, қурилмани аллақачон синаб кўрган илк фойдаланувчиларнинг қўлидаги iPhone Дуо суратлари бошқа манзарани кўрсатди. Жумладан, 7,6 дюймли катта ички экранда букилиш чизиғи яққол кўзга ташланиши аниқланган. Шунга қарамасдан, мутахассислар ва фойдаланувчилар интернетда интерфейснинг юқори даражада ишлаши ҳамда экранлар аро чиройли анимацияларни ижобий баҳоламоқдалар.

Технология оламидаги ушбу муҳим янгиликлар фонида савдо жараёнлари ҳам бошланиб улгурди. Хусусан, Россия бозорида бугундан бошлаб iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда янги iPhone Дуо моделларига дастлабки буюртмалар расман қабул қилина бошлади. Ушбу буклама қурилманинг глобал бозордаги муваффақияти ва фойдаланувчилар томонидан қандай кутиб олиниши яқин кунларда ойдинлашади.

AppleИПҳоне ДуоСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаБугун, 14:24Ой базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиОй базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиБугун, 13:56Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиБугун, 12:51Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиXiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиБугун, 12:25Nubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиNubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:53Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиҚозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади