Apple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилди
Apple компаниясининг узоқ кутилган илк буклама қурилмаси — iPhone Дуо бозорга чиқиш арафасида турибди ва мазкур гаджет атрофидаги муҳокамалар тинмаяпти. ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот тақдимоти олдидан фойдаланувчиларни энг кўп қизиқтирган масалалардан бири ички экрандаги букилиш изи, яни ўша машҳур сўнмас муаммо бўлиб қолаётган эди. Apple ушбу саволга тўғридан-тўғри жавоб беришдан қочиб, жамоатчилик эътиборини бошқа жиҳатларга қаратишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг расмий веб-сайтидаги энг кўп бериладиган саволлар саҳифасида iPhone Дуо ички экранидаги эгилиш жойи ҳақида махсус савол мавжуд. Унда «iPhone Дуо ички экранида букилиш жойи борми?» дея очиқ сўралган. Бироқ Apple берган расмий жавобда экран «ҳайратланарли даражада текис ва силлиқ» эканлиги таъкидланиши билан чекланган бўлиб, мутлақо чок ёки из йўқлиги тўғрисида тўғридан-тўғри тасдиқ берилмаган.
Техник ечимлар ва экран хусусиятлариҚурилма бўйича тарқатилган матбуот хабарларида Apple компанияси махсус нанотекстурали дисплей букилиш кўринишини минимал даражага тушириш учун мўлжалланганини алоҳида таъкидлайди. Шунингдек, ҳужжатларда экран қанча сиклга мўлжаллангани ҳақида аниқ рақамлар келтирилмаган. Шунга қарамамай, инженерлар томонидан ишлаб чиқилган янги турдаги илгак механизми узоқ муддатли чидамлилик учун силлиқ ва мувозанатли қаршиликни таъминлаши айтилган.
Маълумотларга кўра, ушбу мураккаб механизм юздан ортиқ алоҳида компонентлардан иборат. Шунингдек, iPhone Дуо модели конструкциясининг мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида дисплей остига махсус қовурғалар ҳамда мустаҳкам титан панел ўрнатилган. Ушбу муҳандислик ечимлари гаджетнинг кундалик фойдаланишда чидамли бўлишига хизмат қилиши кутилмоқда.
Ҳақиқий ҳолат ва илк таассуротларБироқ ixbt.com хабарига кўра, қурилмани аллақачон синаб кўрган илк фойдаланувчиларнинг қўлидаги iPhone Дуо суратлари бошқа манзарани кўрсатди. Жумладан, 7,6 дюймли катта ички экранда букилиш чизиғи яққол кўзга ташланиши аниқланган. Шунга қарамасдан, мутахассислар ва фойдаланувчилар интернетда интерфейснинг юқори даражада ишлаши ҳамда экранлар аро чиройли анимацияларни ижобий баҳоламоқдалар.
Технология оламидаги ушбу муҳим янгиликлар фонида савдо жараёнлари ҳам бошланиб улгурди. Хусусан, Россия бозорида бугундан бошлаб iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда янги iPhone Дуо моделларига дастлабки буюртмалар расман қабул қилина бошлади. Ушбу буклама қурилманинг глобал бозордаги муваффақияти ва фойдаланувчилар томонидан қандай кутиб олиниши яқин кунларда ойдинлашади.
…