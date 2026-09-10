Юнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилди

·56·Жамият
Юнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилди

Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида мактаб ўқувчилари ўртасида жанжал юз берди. Ҳолат юзасидан вояга етмаганларнинг ота-оналарига нисбатан маъмурий баённомалар расмийлаштирилди.

Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 7 сентябрь куни соат 13:20 ларда ўқувчилар дарсдан сўнг уйларига қайтаётган вақтда “Шоштепа” маҳалласидаги кўп қаватли уйлар олдида содир бўлган.

Қайд этилишича, 2009 йилда туғилган уч нафар ва 2011 йилда туғилган бир нафар ўқувчи ўзаро тортишиб қолган. Жанжал вақтида жамоат тартиби бузилган. Воқеа жойида бўлган бошқа ўқувчилар аралашиб, вазиятни тинчлантирган ва жанжалнинг янада жиддий тус олишига йўл қўймаган.

Ҳолат юзасидан ўқувчилар таҳсил олаётган мактабда улар, ота-оналари ҳамда мактаб раҳбарияти иштирокида муҳокама ўтказилган. Тадбирда туман ИИО ФМБ бошлиғи, полковник Маҳкам Вафоев ҳам қатнашган.

Муҳокама якунларига кўра, жамоат тартибини бузган вояга етмаганларнинг ота-оналарига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-моддаси — болаларни тарбиялаш ва уларга таълим бериш борасидаги мажбуриятларни бажармаслик асосида маъмурий баённомалар расмийлаштирилган.

ТошкентЮнусободшколажанжалўқувчилармаъмурий баённомаШоштепа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиБугун, 14:27Чорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиБугун, 14:08Қамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиҚамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиБугун, 11:19Тошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилдиТошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилдиБугун, 10:38Тошкентда интернет-наркодўконнинг 14 нафар «закладчик»и ушландиТошкентда интернет-наркодўконнинг 14 нафар «закладчик»и ушландиБугун, 10:3510 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?Бугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари