Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгилади
АҚШ Мажор Лигаси (MLS) доирасида кечган навбатдаги тур учрашуви шиддатли курашлар ва тарихий натижаларга бой бўлди. Goal.com хабар беришича, «Солдиер Фиелд» стадионида бўлиб ўтган «Чикаго Файр» ҳамда «Интер Маями» учрашуви 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган. Мазкур ўйин нафақат майдондаги қизиқарли воқеалари, балки лига учун рекорд даражадаги мухлислар ташрифи билан ҳам футбол жамоатчилиги эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин аввалидан катта қизиқиш уйғотгани стадионга ташриф буюрган мухлислар сонидан ҳам яққол сезилди. Беллашувни бевосита трибунадан кузатиш учун нақ 63 094 нафар томошабин йиғилди. Ушбу кўрсаткич «Чикаго» клубининг ўз уй стадионидаги мутлақо янги рекорд натижаси сифатида тарихга кирди. Қизиғи шундаки, аввалги рекорд ҳам ўтган мавсумда айнан шу жамоаларнинг ўзаро учрашувида қайд этилган эди.
Европа афсоналари майдон марказидаДунё футболининг ёрқин юлдузлари — Лионель Месси, Роберт Левандовски ва Касемиро каби таниқли футболчиларнинг бир ўйинда ҳаракат қилиши учрашувнинг савиясини янада оширди. Майдон эгалари сафида тўп сурган Роберт Левандовски учрашувнинг 10-дақиқасидаёқ ўзининг ёрқин маҳоратини кўрсатди. Собиқ "Бавария" ва "Барселона" ҳужумчиси ўзига хос акробатик усулда гол уриб, ҳисобни очди ва трибунадаги минглаб мухлисларни қувонтирди.
Биринчи бўлимда мезбонларнинг устунлиги сезилган бўлса-да, танаффусдан кейин "Интер Маями" фаоллашди ва мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар сафида Европа майдонларида катта тажриба тўплаган яна бир фахрий футболчи ўз сўзини айтди. Собиқ "Реал Мадрид" ярим ҳимоячиси Касемиро бурчакдан узатиб берилган тўпни боши билан рақиб дарвозасига йўллаб, ҳисобни тенглаштирди.
Лионель Мессининг навбатдаги рекордиМазкур гол эпизодида асосий эътибор Лионель Мессига қаратилди. Айнан аргентиналик юлдуз амалга оширган аниқ узатма Касемиро учун гол уришда асосий омил бўлди. Ушбу голли узатма Лионель Мессининг жорий мавсумдаги 13-ассистига айланди ва уни лига ассистентлари рўйхатида яққол пешқадамга айлантирди. Шу билан бирга, мазгуер стандарт вазиятдан узатилган тўп аргентиналик ҳужумчининг шонли фаолиятидаги яна бир муҳим тарихий натижа сифатида қайд этилди.
Ўйин давомида ҳар икки жамоа ҳам ғалаба қозониш учун бир нечта қулай имкониятларга эга бўлди. Бироқ ҳужумкорлик ва ҳимоядаги мустаҳкамлик мувозанати ўйин якунигача сақланиб қолди. Натижада юлдузли таркибга эга жамоалар очколарни ўзаро бўлиб олишга мажбур бўлишди ва учрашув адолатли дуранг билан якунланди.
…