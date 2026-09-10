Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгилади

·5·Спорт
Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгилади

АҚШ Мажор Лигаси (MLS) доирасида кечган навбатдаги тур учрашуви шиддатли курашлар ва тарихий натижаларга бой бўлди. Goal.com хабар беришича, «Солдиер Фиелд» стадионида бўлиб ўтган «Чикаго Файр» ҳамда «Интер Маями» учрашуви 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган. Мазкур ўйин нафақат майдондаги қизиқарли воқеалари, балки лига учун рекорд даражадаги мухлислар ташрифи билан ҳам футбол жамоатчилиги эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин аввалидан катта қизиқиш уйғотгани стадионга ташриф буюрган мухлислар сонидан ҳам яққол сезилди. Беллашувни бевосита трибунадан кузатиш учун нақ 63 094 нафар томошабин йиғилди. Ушбу кўрсаткич «Чикаго» клубининг ўз уй стадионидаги мутлақо янги рекорд натижаси сифатида тарихга кирди. Қизиғи шундаки, аввалги рекорд ҳам ўтган мавсумда айнан шу жамоаларнинг ўзаро учрашувида қайд этилган эди.

Европа афсоналари майдон марказида

Дунё футболининг ёрқин юлдузлари — Лионель Месси, Роберт Левандовски ва Касемиро каби таниқли футболчиларнинг бир ўйинда ҳаракат қилиши учрашувнинг савиясини янада оширди. Майдон эгалари сафида тўп сурган Роберт Левандовски учрашувнинг 10-дақиқасидаёқ ўзининг ёрқин маҳоратини кўрсатди. Собиқ "Бавария" ва "Барселона" ҳужумчиси ўзига хос акробатик усулда гол уриб, ҳисобни очди ва трибунадаги минглаб мухлисларни қувонтирди.

Биринчи бўлимда мезбонларнинг устунлиги сезилган бўлса-да, танаффусдан кейин "Интер Маями" фаоллашди ва мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар сафида Европа майдонларида катта тажриба тўплаган яна бир фахрий футболчи ўз сўзини айтди. Собиқ "Реал Мадрид" ярим ҳимоячиси Касемиро бурчакдан узатиб берилган тўпни боши билан рақиб дарвозасига йўллаб, ҳисобни тенглаштирди.

Лионель Мессининг навбатдаги рекорди

Мазкур гол эпизодида асосий эътибор Лионель Мессига қаратилди. Айнан аргентиналик юлдуз амалга оширган аниқ узатма Касемиро учун гол уришда асосий омил бўлди. Ушбу голли узатма Лионель Мессининг жорий мавсумдаги 13-ассистига айланди ва уни лига ассистентлари рўйхатида яққол пешқадамга айлантирди. Шу билан бирга, мазгуер стандарт вазиятдан узатилган тўп аргентиналик ҳужумчининг шонли фаолиятидаги яна бир муҳим тарихий натижа сифатида қайд этилди.

Ўйин давомида ҳар икки жамоа ҳам ғалаба қозониш учун бир нечта қулай имкониятларга эга бўлди. Бироқ ҳужумкорлик ва ҳимоядаги мустаҳкамлик мувозанати ўйин якунигача сақланиб қолди. Натижада юлдузли таркибга эга жамоалар очколарни ўзаро бўлиб олишга мажбур бўлишди ва учрашув адолатли дуранг билан якунланди.

Лионель МессиРоберт ЛевандовскиИнтер МаямиЧикаго ФайрMLS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Бугун, 12:35Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Бугун, 09:32Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиБугун, 08:06Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Бугун, 08:02Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Бугун, 07:59Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Бугун, 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди