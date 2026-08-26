Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлди

·15·Дунё
Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлди

Покистон пойтахти Исломободдаги давлат шифохонасида содир бўлган ёнғин оқибатида камида 14 нафар янги туғилган чақалоқ ҳалок бўлди. Бу ҳақда "Reuters" хабар берди.

Фожиа 26 август куни эрталаб соат тахминан 07:00 да Покистон тиббиёт фанлари институти (PIMS)нинг Она ва бола саломатлиги бўлимида юз берган. Ёнғин шифохонанинг учинчи қаватидаги гинекология бўлимида жойлашган чақалоқлар палатасида бошланган.

Расмий маълумотларга кўра, ёнғин вақтида палатада 15 нафар янги туғилган чақалоқ бўлган. Улардан фақат бир нафари қутқарилган. Қолган 14 нафар чақалоқ вафот этган.

Дастлабки маълумотларда ёнғинга кондиционер қурилмасидаги носозлик ёки қисқа туташув сабаб бўлгани айтилмоқда. Бироқ ҳодисанинг аниқ сабаби текширув якунларидан сўнг маълум бўлади.

Қутқарув хизмати маълумотларига кўра, ёнғин ҳақидаги чақирув соат 06:54 да қабул қилинган. Олтита ўт ўчириш машинаси ва тўртта тез ёрдам экипажи воқеа жойига жалб этилган. Ёнғин қисқа вақт ичида назоратга олинган.

Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф воқеа юзасидан зудлик билан тергов ўтказишни буюрган. У масъул шахслар аниқланиб, уларга нисбатан қатъий чора кўрилишини билдирган. Ҳодиса бўйича махсус текширув комиссияси ҳам тузилган.

Ҳозирда шифохона ҳудуди ўраб олинган, ҳодисанинг келиб чиқиш сабаблари ва хавфсизлик чораларига риоя қилинган-қилинмагани текширилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Бугун, 13:59Пул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаПул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаБугун, 13:51Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиМаст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиБугун, 13:41Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Бугун, 13:36Меерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиМеерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиБугун, 13:32Путин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиПутин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиБугун, 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди