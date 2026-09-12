Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!

·0·Дунё
Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!

Яқин Шарқдаги кескинлик бутун глобал иқтисодиёт ва денгиз савдосини ларзага солувчи энг хавфли нуқтага етди. Эрон томонидан қўллаб-қувватланаётган Яманнинг «Ансоруллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Баб ал-Мандаб бўғозининг қоқ марказида жойлашган стратегик Перим (Майюн) вулқон оролини тўлиқ ўз назоратига олди. Британиянинг нуфузли «The Guardian» нашри хабарига кўра, БМТ томонидан тан олинган Адан ҳукумати кучларининг кетма-кет мағлубиятга учраши ва стратегик Моҳа портининг бой берилиши ортидан ҳусийлар жаҳон юк ташувларининг бош қон томирини амалда ўз қўлига олди. Энг хавотирлиси, Саудия Арабистонининг АҚШдан ҳаво зарбалари беришни сўраб қилган илтимосларига қарамай, Дональд Трамп Яманда ҳарбий амалиёт бошлаш ниятида эмас. Хўш, Перим оролининг бой берилиши нега ҳалокатли ҳисобланади, Эрон ва ҳусийлар глобал нефть оқимини қандай назорат қилмоқда ва эндиликда Яманнинг муваққат пойтахти Адан шаҳри ҳам қўлдан кетадими?

Дунё савдосининг 12 фоизи хавф остида: Перим оролининг стратегик аҳамияти

«The Guardian» таҳлилига кўра, мазкур оролнинг қўлдан кетиши глобал логистикани тубдан издан чиқаради:

  • Бўғознинг энг тор нуқтаси: Перим ороли Қизил денгиз ва Сувайш канали орқали Осиёни Европа билан боғловчи Баб ал-Мандаб бўғозининг энг тор қисмини иккига бўлиб туради;

  • Денгиз йўлларининг мутлақ назорати: Оролни қўлга киритиш ҳусийларга бўғоздан ўтувчи ҳар бир кема, танкер ва ҳарбий флотни тўғридан-тўғри кўз остига олиш ва нишонга олиш имконини беради;

  • Саудия нефти учун қақшатқич зарба: Эрон Ҳурмуз бўғозида кемаларга босим ўтказаётган бир пайтда, Саудия Арабистони ўз хомашёсини экспорт қилишда Қизил денгиз ва Баб ал-Мандабга ҳаётий даражада қарам бўлиб қолган эди;

  • Глобал товарларнинг 12 фоизи: Дунё бўйича жами денгиз орқали ташиладиган тижорий юкларнинг қарийб 12 фоизи айнан шу бўғоз орқали ўтади ва унинг ёпилиши жаҳон бозорида нарх-навонинг кескин сакрашига сабаб бўлади.

Адан ҳукуматининг ҳалокатли чекиниши ва Аданнинг қулаш хавфи

Ғарбий соҳилдаги сўнгги драматик жараёнлар коалиция кучларининг бутунлай парокандаликка юз тутганини кўрсатмоқда:

  • Моҳа порти бой берилди: Пайшанба куни стратегик Моҳа порт шаҳри ҳусийлар қўлига ўтди, бу эса фронтнинг тўлиқ ёрилишига олиб келди;

  • Ҳукумат кучларининг чекиниши: БМТ қўллаб-қувватлаётган Яман ҳукумати бўлинмалари навбатдаги қақшатқич зарбалар остида Перим оролини ташлаб қочишга мажбур бўлди;

  • Пойтахт Адан нишонда: Ғарб пойтахтларида ҳусийлар назоратида бўлмаган вилоятлардаги сиёсий низолар ва фронтнинг тезкор қулаши сабабли, яқин кунларда ҳатто расмий ҳукумат жойлашган пойтахт Адан шаҳри ҳам ҳусийлар қўлига ўтиб кетиши мумкинлигидан жиддий хавотир бошланди.

Эрон ва ҳусийларнинг қўшма чангали: Трампнинг сукунати нимани англатади?

Мазкур воқелик Яқин Шарқдаги анти-ғарб кучларининг мислсиз даражада кучайганини кўрсатмоқда:

  • Икки бўғоз — битта тузоқ: Ҳурмуз бўғозининг Эрон, Баб ал-Мандабнинг эса ҳусийлар назоратига ўтиши Теҳрон ва унинг иттифоқчиларига жаҳон энергетика ресурслари таъминотини исталган вақтда тўхтатиб қўйиш дастагини бермоқда;

  • Трамп зарба беришни истамаяпти: Британия дипломатик манбаларининг тасдиқлашича, Саудия Арабистонининг шахсий илтимослари ва ёлворишларига қарамай, Дональд Трамп Ямандаги ҳусийлар позицияларига қарши бомбардимон буйруғини беришни режалаштирмаяпти;

  • Саудиянинг геосиёсий яккаланиши: Вашингтоннинг янги фронт очмаслик қарори Ар-Риёдни мураккаб ва ҳимоясиз аҳволда қолдирмоқда.

Перим оролининг эгалланиши шунчаки маҳаллий ғалаба эмас, балки Сувайш канали орқали ўтувчи барча тижорат кемаларини сунъий қамал остига олиш демакдир. Бу эса яқин ҳафталарда халқаро ёнилғи бозорида янги нарх портлашлари ва логистика инқирози муқаррар эканидан дарак бермоқда.

Сизнингча, Дональд Трамп Саудия илтимосини четга суриб, ҳусийларга қарши зарба бермасликда давом этса, Баб ал-Мандаб бўғози ва Адан шаҳри бутунлай қўлдан кетадими? Ҳусийлар ва Эроннинг глобал нефть йўлларини ўз назоратига олиши дунё иқтисодиётига қандай оқибатларни олиб келади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқдаги ушбу тарихий геосиёсий бурилиш таҳлилини барча таҳлил ихлосмандларига улашинг!

Перим оролиХусийларБаб ал-МандабСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўрадиКеча, 23:35АЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиАЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиКеча, 22:44Қозоғистонга 252 минг дона тухумни ноқонуний олиб киришга уринганлар тўхтатилдиҚозоғистонга 252 минг дона тухумни ноқонуний олиб киришга уринганлар тўхтатилдиКеча, 21:48Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)Кеча, 21:39Ҳеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиҲеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиКеча, 20:30«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...Кеча, 20:06
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи