11 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилинди
Европа Чемпионлар Лигасининг узоқ кутилган янги мавсуми илк турданоқ шиддатли қарама-қаршиликлар, сенсацион натижалар ва индивидуал маҳорат портлашлари билан старт олди. Қитъанинг энг нуфузли клублар турнирида 1-тур баҳслари якунларига кўра тузилган ҳафтанинг рамзий жамоаси мухлислар ва мутахассислар ўртасида катта қизиқиш уйғотди. Бу галги рамзий 11 ликнинг энг ўзига хос жиҳати шунда бўлдики, таркибдан нақ 11 хил клубнинг бир нафардан етакчиси ўрин олди — яъни бирорта ҳам жамоа бу рўйхатда яккаҳокимлик қилолмади. Мадриднинг «Реал» клуби посбони Тибо Куртуадан тортиб, «Барселона» вингери Рафинягача бўлган юлдузлар ўз клублари муваффақиятининг бош ижодкорига айланди. Хўш, 1-турнинг энг мукаммал жамоасига кимлар кирди, ҳимоя чизиғидаги кутилмаган номлар кимлар ва янги форматдаги ЕЧЛ юлдузлари сафида қандай кутилмаган танловлар бор?
Ишончли посбон ва кутилмаган ҳимоя тўртлиги
Дарвоза ва мудофаа чизиғи турли чемпионатларнинг энг ишончли ва совуққон вакилларидан ташкил топди:
Дарвозабон — Тибо Куртуа («Реал Мадрид»): «Қироллик клуби»нинг ишончли қўрғони муҳим сейвлари ва хавфли ҳужумларни бартараф этишдаги совуққонлиги билан рамзий терманинг мутлақ 1-рақамли посбонига айланди;
Браун («Фенербаҳче»): Туркия гранди вакили қанотдаги тезкор ҳаракатлари ва рақиб вингерларига имкон қолдирмагани учун ҳимояга муносиб кўрилди;
Пау Торрес («Астон Вилла»): Премьер-лига клубининг марказий ҳимоячиси позицион хатосиз ўйини ва ҳужумларни бошлаб беришдаги аниқ паслари билан ажралиб турди;
Марк Бартра («Бетис»): Ла Лиганинг тажрибали ҳимоячиси майдондаги етакчилиги ва рақиб ҳужумларини ўқиш маҳорати билан марказда мустаҳкам қалқон бўлди;
Сержиньо Дест (ПСВ): Эйндховен клуби қанот ҳимоячиси ҳимоядаги фаоллигидан ташқари, олдинги чизиққа тинимсиз уюштирган хавфли рейдлари эвазига рамзий жамоага кирди.
Ярим ҳимоядаги «миялар»: Эдегордан Олисегача бўлган креатив куч
Майдон маркази ва ярим ҳимоя қанотлари тўлиқ ҳужумкор, чаққон ва ноодатий қарорлар чиқарувчи иқтидорлар билан тўлдирилди:
Мартин Эдегор («Арсенал»): Лондонликлар сардори майдон марказини тўлиқ назорат қилиб, ўз жамоасининг ҳужумларига ақл ва аниқ ритм бағишлади;
Мартин Батурина («Комо»): Италия клубининг ушбу иқтидори турнинг энг катта кашфиётларидан бири бўлиб, креатив ўйини билан экспертлар эътирофига сазовор бўлди;
Майкл Олисе («Бавария»): Мюнхенликларнинг янги қанот қуроли ўзининг дриблинги, портловчи тезлиги ва рақиб ҳимоясини шошириб қўйган ҳаракатлари билан лойиқ топилди;
Ферран Торрес («ПСЖ»): Париж гранди ярим ҳимоясида ўткир ҳаракатлари ва ҳужумкор самарадорлиги билан ажралиб туриб, 11 таликдан жой олди.
Ҳужум тандеми: Гол машинаси Демирович ва чарчамас Рафиня!
Ҳужумнинг энг олдинги чизиғи тур давомида рақиб дарвозабонларини тинимсиз саросимага солган икки тўпурарга топширилди:
Эрмедин Демирович («Штутгарт»): Бундеслига жамоасининг марказий ҳужумчиси жарима майдонидаги курашчанлиги, чаққонлиги ва муҳим паллада совуққонлик кўрсатгани учун танланди;
Рафиня («Барселона»): Каталонияликларнинг бразилиялик вингери майдондаги мислсиз меҳнаткашлиги, прессингдаги фаоллиги ва яратган хавфли вазиятлари эвазига ҳафта рамзий термасининг энг ёрқин юлдузларидан бири бўлди;
Мутлақ баланс: 11 хил жамоадан 11 футболчининг киритилиши Чемпионлар Лигасида грандлар ва янги даъвогарлар ўртасидаги рақобат тобора кучайиб бораётганини кўрсатди.
Сизнингча, ЕЧЛ 1-турининг ушбу рамзий терма жамоасида қайси футболчининг бўлиши энг катта сенсация ёки ҳақли эътироф бўлди? Сизнинг назарингизда рамзий жамоага кирмай қолган, лекин бунга тўлиқ лойиқ бўлган яна қайси юлдуз футболчи бор эди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Чемпионлар Лигасининг энг қайноқ воқеалари таҳлилини барча футбол ишқибозларига улашинг!
…