11 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилинди

·46·Спорт
11 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилинди

Европа Чемпионлар Лигасининг узоқ кутилган янги мавсуми илк турданоқ шиддатли қарама-қаршиликлар, сенсацион натижалар ва индивидуал маҳорат портлашлари билан старт олди. Қитъанинг энг нуфузли клублар турнирида 1-тур баҳслари якунларига кўра тузилган ҳафтанинг рамзий жамоаси мухлислар ва мутахассислар ўртасида катта қизиқиш уйғотди. Бу галги рамзий 11 ликнинг энг ўзига хос жиҳати шунда бўлдики, таркибдан нақ 11 хил клубнинг бир нафардан етакчиси ўрин олди — яъни бирорта ҳам жамоа бу рўйхатда яккаҳокимлик қилолмади. Мадриднинг «Реал» клуби посбони Тибо Куртуадан тортиб, «Барселона» вингери Рафинягача бўлган юлдузлар ўз клублари муваффақиятининг бош ижодкорига айланди. Хўш, 1-турнинг энг мукаммал жамоасига кимлар кирди, ҳимоя чизиғидаги кутилмаган номлар кимлар ва янги форматдаги ЕЧЛ юлдузлари сафида қандай кутилмаган танловлар бор?

Ишончли посбон ва кутилмаган ҳимоя тўртлиги

Дарвоза ва мудофаа чизиғи турли чемпионатларнинг энг ишончли ва совуққон вакилларидан ташкил топди:

  • Дарвозабон — Тибо Куртуа («Реал Мадрид»): «Қироллик клуби»нинг ишончли қўрғони муҳим сейвлари ва хавфли ҳужумларни бартараф этишдаги совуққонлиги билан рамзий терманинг мутлақ 1-рақамли посбонига айланди;

  • Браун («Фенербаҳче»): Туркия гранди вакили қанотдаги тезкор ҳаракатлари ва рақиб вингерларига имкон қолдирмагани учун ҳимояга муносиб кўрилди;

  • Пау Торрес («Астон Вилла»): Премьер-лига клубининг марказий ҳимоячиси позицион хатосиз ўйини ва ҳужумларни бошлаб беришдаги аниқ паслари билан ажралиб турди;

  • Марк Бартра («Бетис»): Ла Лиганинг тажрибали ҳимоячиси майдондаги етакчилиги ва рақиб ҳужумларини ўқиш маҳорати билан марказда мустаҳкам қалқон бўлди;

  • Сержиньо Дест (ПСВ): Эйндховен клуби қанот ҳимоячиси ҳимоядаги фаоллигидан ташқари, олдинги чизиққа тинимсиз уюштирган хавфли рейдлари эвазига рамзий жамоага кирди.

Ярим ҳимоядаги «миялар»: Эдегордан Олисегача бўлган креатив куч

Майдон маркази ва ярим ҳимоя қанотлари тўлиқ ҳужумкор, чаққон ва ноодатий қарорлар чиқарувчи иқтидорлар билан тўлдирилди:

  • Мартин Эдегор («Арсенал»): Лондонликлар сардори майдон марказини тўлиқ назорат қилиб, ўз жамоасининг ҳужумларига ақл ва аниқ ритм бағишлади;

  • Мартин Батурина («Комо»): Италия клубининг ушбу иқтидори турнинг энг катта кашфиётларидан бири бўлиб, креатив ўйини билан экспертлар эътирофига сазовор бўлди;

  • Майкл Олисе («Бавария»): Мюнхенликларнинг янги қанот қуроли ўзининг дриблинги, портловчи тезлиги ва рақиб ҳимоясини шошириб қўйган ҳаракатлари билан лойиқ топилди;

  • Ферран Торрес («ПСЖ»): Париж гранди ярим ҳимоясида ўткир ҳаракатлари ва ҳужумкор самарадорлиги билан ажралиб туриб, 11 таликдан жой олди.

Ҳужум тандеми: Гол машинаси Демирович ва чарчамас Рафиня!

Ҳужумнинг энг олдинги чизиғи тур давомида рақиб дарвозабонларини тинимсиз саросимага солган икки тўпурарга топширилди:

  • Эрмедин Демирович («Штутгарт»): Бундеслига жамоасининг марказий ҳужумчиси жарима майдонидаги курашчанлиги, чаққонлиги ва муҳим паллада совуққонлик кўрсатгани учун танланди;

  • Рафиня («Барселона»): Каталонияликларнинг бразилиялик вингери майдондаги мислсиз меҳнаткашлиги, прессингдаги фаоллиги ва яратган хавфли вазиятлари эвазига ҳафта рамзий термасининг энг ёрқин юлдузларидан бири бўлди;

  • Мутлақ баланс: 11 хил жамоадан 11 футболчининг киритилиши Чемпионлар Лигасида грандлар ва янги даъвогарлар ўртасидаги рақобат тобора кучайиб бораётганини кўрсатди.

Сизнингча, ЕЧЛ 1-турининг ушбу рамзий терма жамоасида қайси футболчининг бўлиши энг катта сенсация ёки ҳақли эътироф бўлди? Сизнинг назарингизда рамзий жамоага кирмай қолган, лекин бунга тўлиқ лойиқ бўлган яна қайси юлдуз футболчи бор эди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Чемпионлар Лигасининг энг қайноқ воқеалари таҳлилини барча футбол ишқибозларига улашинг!

Европа Чемпионлар Лиги 1-турРеал МадридБарселонаТибо Куртуа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниТоррес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниКеча, 23:53«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этдиКеча, 21:27«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этдиКеча, 21:25Тўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотТўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотКеча, 20:36Бренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиБренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиКеча, 18:57Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиЭнзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди