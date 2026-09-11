Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи соврини

·9·Спорт
Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи соврини

Ферран Торрес ПСЖдаги Чемпионлар лигаси дебютидаёқ ўзини кўрсатди. Испаниялик ҳужумчи «Слован Братислава»га қарши учта гол урди ва УЕФА томонидан 1-турнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Бу натижа уни турнир тўпурарлари пойгасида ҳам етакчилар қаторига олиб чиқди.

Парижликлар ўз майдонидаги баҳсни бошиданоқ назорат қилди. Амалда икки карра амалдаги Европа чемпиони мақомини ҳимоя қилаётган ПСЖ «Слован»ни 6:1 ҳисобида мағлуб этиб, Чемпионлар лигасидаги янги мавсумни ишончли бошлади.

Аммо учрашувнинг асосий қаҳрамони бошқа футболчи бўлди.

73 дақиқа — учта гол

Ферран Торрес учрашувни асосий таркибда бошлади ва 73 дақиқа майдонда ҳаракат қилди.

Унинг голлари 31-, 47- ва 57-дақиқаларда киритилди. Шу тариқа испаниялик ҳужумчи бор-йўғи 26 дақиқа ичида хет-трик расмийлаштирди.

Торреснинг биринчи голига Усман Дембеле ассистентлик қилди. Иккинчи голда Мансур? эмас, Акилуше муҳим роль ўйнаган бўлса, учинчи голда яна Дембеленинг узатмаси ҳал қилувчи бўлди.

Натижада Торрес нафақат учрашувнинг, балки Чемпионлар лигаси 1-турининг ҳам энг кўп тилга олинган футболчисига айланди.

УЕФА ҳам уни танлади

Торреснинг фантастик дебюти УЕФА эътиборидан четда қолмади.

У Чемпионлар лигасининг ҳафта футболчиси деб топилди. УЕФА техник кузатувчилари томонидан номзодлар шакллантирилганидан сўнг ғолиб мухлислар овози орқали аниқланган.

Торрес бу соврин учун «Штутгарт» ҳужумчиси Эрмедин Демирович, «Барселона» вакили Рафинья ҳамда «Бетис» ҳимоячиси Марк Бартра билан рақобат қилди.

Аммо учта гол урган испаниялик футболчи якунда энг юқори эътирофга сазовор бўлди.

Дембеле ҳам кечани безади

ПСЖнинг йирик ғалабасида Торрес ёлғиз эмас эди.

Усман Дембеле икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди ва яна икки голга ассистентлик қилди. Фабиан Руис эса учрашув якунида ҳисобни 6:1 кўринишига келтирди.

Шу тариқа ПСЖ рақибини катта ҳисобда мағлуб этибгина қолмай, Европа чемпионлиги ҳимоясига жиддий даъво билан киришганини ҳам кўрсатди.

Тўпурарлар пойгасида икки футболчи пешқадам

Биринчи турдан кейин Чемпионлар лигаси тўпурарлари пойгасида икки футболчи учтадан гол билан етакчилик қилмоқда.

Футболчи

Жамоа

Гол

Ферран Торрес

ПСЖ

3

Эрмедин Демирович

Штутгарт

3

Демирович ҳам биринчи турда хет-трик қайд этди — «Штутгарт» «Викинг»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этган баҳсда босниялик ҳужумчи учта гол урди.

Рафинья эса «Барселона»нинг «Фейеноорд» устидан 5:1 ҳисобидаги ғалабасида икки марта гол урди.

Торрес учун Париждаги янги босқич

Ферран Торреснинг ПСЖдаги Европа дебюти шу тариқа энг юқори нуқтадан бошланди.

Унинг учта голи жамоага йирик ғалаба келтирди, УЕФА эътирофи эса футболчининг шахсий муваффақиятини янада катта воқеага айлантирди.

ПСЖ эса Чемпионлар лигасидаги навбатдаги баҳсларга 1-турдан кейинги ишонч билан кириб боради.

Энг қизиғи, Торрес учун бу ҳали бошланиши.

Чемпионлар лигасининг биринчи ўйинидаёқ хет-трик. Биринчи турнинг энг яхши футболчиси соврини. Ва тўпурарлар пойгасида биринчи ўрин.

Парижда Ферран Торреснинг янги саҳифаси айнан шундай очилди.

Ферран ТорресПСЖЧемпионлар лигиСлован Братислава
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этдиКеча, 21:27«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этдиКеча, 21:25Тўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотТўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотКеча, 20:36Бренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиБренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиКеча, 18:57Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиЭнзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиКеча, 15:56Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Кеча, 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди