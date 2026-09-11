Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи соврини
Ферран Торрес ПСЖдаги Чемпионлар лигаси дебютидаёқ ўзини кўрсатди. Испаниялик ҳужумчи «Слован Братислава»га қарши учта гол урди ва УЕФА томонидан 1-турнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Бу натижа уни турнир тўпурарлари пойгасида ҳам етакчилар қаторига олиб чиқди.
Парижликлар ўз майдонидаги баҳсни бошиданоқ назорат қилди. Амалда икки карра амалдаги Европа чемпиони мақомини ҳимоя қилаётган ПСЖ «Слован»ни 6:1 ҳисобида мағлуб этиб, Чемпионлар лигасидаги янги мавсумни ишончли бошлади.
Аммо учрашувнинг асосий қаҳрамони бошқа футболчи бўлди.
73 дақиқа — учта гол
Ферран Торрес учрашувни асосий таркибда бошлади ва 73 дақиқа майдонда ҳаракат қилди.
Унинг голлари 31-, 47- ва 57-дақиқаларда киритилди. Шу тариқа испаниялик ҳужумчи бор-йўғи 26 дақиқа ичида хет-трик расмийлаштирди.
Торреснинг биринчи голига Усман Дембеле ассистентлик қилди. Иккинчи голда Мансур? эмас, Акилуше муҳим роль ўйнаган бўлса, учинчи голда яна Дембеленинг узатмаси ҳал қилувчи бўлди.
Натижада Торрес нафақат учрашувнинг, балки Чемпионлар лигаси 1-турининг ҳам энг кўп тилга олинган футболчисига айланди.
УЕФА ҳам уни танлади
Торреснинг фантастик дебюти УЕФА эътиборидан четда қолмади.
У Чемпионлар лигасининг ҳафта футболчиси деб топилди. УЕФА техник кузатувчилари томонидан номзодлар шакллантирилганидан сўнг ғолиб мухлислар овози орқали аниқланган.
Торрес бу соврин учун «Штутгарт» ҳужумчиси Эрмедин Демирович, «Барселона» вакили Рафинья ҳамда «Бетис» ҳимоячиси Марк Бартра билан рақобат қилди.
Аммо учта гол урган испаниялик футболчи якунда энг юқори эътирофга сазовор бўлди.
Дембеле ҳам кечани безади
ПСЖнинг йирик ғалабасида Торрес ёлғиз эмас эди.
Усман Дембеле икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди ва яна икки голга ассистентлик қилди. Фабиан Руис эса учрашув якунида ҳисобни 6:1 кўринишига келтирди.
Шу тариқа ПСЖ рақибини катта ҳисобда мағлуб этибгина қолмай, Европа чемпионлиги ҳимоясига жиддий даъво билан киришганини ҳам кўрсатди.
Тўпурарлар пойгасида икки футболчи пешқадам
Биринчи турдан кейин Чемпионлар лигаси тўпурарлари пойгасида икки футболчи учтадан гол билан етакчилик қилмоқда.
Футболчи
Жамоа
Гол
Ферран Торрес
ПСЖ
3
Эрмедин Демирович
Штутгарт
3
Демирович ҳам биринчи турда хет-трик қайд этди — «Штутгарт» «Викинг»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этган баҳсда босниялик ҳужумчи учта гол урди.
Рафинья эса «Барселона»нинг «Фейеноорд» устидан 5:1 ҳисобидаги ғалабасида икки марта гол урди.
Торрес учун Париждаги янги босқич
Ферран Торреснинг ПСЖдаги Европа дебюти шу тариқа энг юқори нуқтадан бошланди.
Унинг учта голи жамоага йирик ғалаба келтирди, УЕФА эътирофи эса футболчининг шахсий муваффақиятини янада катта воқеага айлантирди.
ПСЖ эса Чемпионлар лигасидаги навбатдаги баҳсларга 1-турдан кейинги ишонч билан кириб боради.
Энг қизиғи, Торрес учун бу ҳали бошланиши.
Чемпионлар лигасининг биринчи ўйинидаёқ хет-трик. Биринчи турнинг энг яхши футболчиси соврини. Ва тўпурарлар пойгасида биринчи ўрин.
Парижда Ферран Торреснинг янги саҳифаси айнан шундай очилди.
…