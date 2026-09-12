Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилди
Сунъий интеллект соҳасидаги хавфсизлик тадқиқотчилари яна бир жиддий муаммога дуч келишди. ixbt.com маълумотига кўра, хитойлик LLM-роутер сессияларидан олинган ҳажми 6 терабайтга яқин бўлган улкан маълумотлар базаси очиқ ҳолда топилган бўлиб, унинг ичидан йирик технологик гигантлар ва давлат муассасаларига тегишли махфий кириш калитлари аниқланган. Ушбу ҳолат сунъий интеллект воситачилари орқали амалга ошириладиган сўровлар қанчалик хавфли бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Замонавий рақамли экотизимда LLM-роутерлар фойдаланувчилар ёки сунъий интеллект агентларининг сўровларини турли тил моделлари ўртасида тақсимлаш вазифасини бажаради. Улар келиб тушган мурожаатни қабул қилиб, вазифага мос келувчи нейротармокни танлайди ва маълумотни узатади. Бироқ жараён давомида хизмат батафсил журналларни (логлар) сақлаб қолиши мумкин, бу эса нафақат матнли сўровлар ва жавоблар, балки турли техник метамаълумотлар ҳамда ташқи воситаларнинг чақирувларини ҳам ўз ичига олади.
Махфий маълумотларнинг воситачи орқали сизиб чиқишиТадқиқотчи Чаофан Шоу ўтказган таҳлил натижаларига кўра, асосий хавф дастурчилар ёки автоном сунъий интеллект агентлари моделларга вазифаларни бажариш учун зарур бўлган конфиденциал маълумотларни узатганда юзага келади. Сўровлар таркибида СШ-калитлар, VPN созламалари, булутли API калитлари, GitLab токенлари ва реал ахборот тизимларига киришни таъминловчи бошқа махфий маълумотлар бўлиши одатий ҳолга айланган.
Агар маълумотларни тақсимловчи воситачи ушбу трафигини етарли даражада ҳимоя қилмасдан сақласа, унинг журналлари аслида тайёр махфий маълумотлар омборига айланиб қолади. Айнан шундай ҳолат Хитойдаги LLM-роутерлардан бирида кузатилган бўлиб, унда Anthropic компаниясининг Claude сунъий интеллектига йўлланган сўровлар ҳам сақланиб қолгани аниқланган.
Йирик компаниялар ва давлат идоралари хавф остидаТадқиқотчининг сўзларига кўра, ўрганилган 6 терабайтлик массив ичида Хитой давлат ташкилотлари ҳамда йирик технологик компаниялар тизимларига кириш имконини берувчи амалдаги махфий калитлар топилган. Хавф остида қолган брендлар қаторида Xiaomi, Huawei, НИО ва МиниМах каби машҳур номлар тилга олинган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ишлайдиган аутентификация калитларининг мавжудлиги бундай сизиб чиқишларни ўта хавфли қилади. Ҳужумчи компаниянинг ўз инфратузилмасидан заифлик қидириб ўтириши шарт эмас, чунки тизимга кириш учун зарур бўлган барча маълумотлар аллақачон воситачининг логларида очиқ ҳолда турган бўлади. Ушбу ҳолат сунъий интеллект воситаларидан корпоратив муҳитда фойдаланишда хавфсизлик қоидаларини янада кучайтириш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.
…