Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилди

·8·Техно
Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилди

Сунъий интеллект соҳасидаги хавфсизлик тадқиқотчилари яна бир жиддий муаммога дуч келишди. ixbt.com маълумотига кўра, хитойлик LLM-роутер сессияларидан олинган ҳажми 6 терабайтга яқин бўлган улкан маълумотлар базаси очиқ ҳолда топилган бўлиб, унинг ичидан йирик технологик гигантлар ва давлат муассасаларига тегишли махфий кириш калитлари аниқланган. Ушбу ҳолат сунъий интеллект воситачилари орқали амалга ошириладиган сўровлар қанчалик хавфли бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Замонавий рақамли экотизимда LLM-роутерлар фойдаланувчилар ёки сунъий интеллект агентларининг сўровларини турли тил моделлари ўртасида тақсимлаш вазифасини бажаради. Улар келиб тушган мурожаатни қабул қилиб, вазифага мос келувчи нейротармокни танлайди ва маълумотни узатади. Бироқ жараён давомида хизмат батафсил журналларни (логлар) сақлаб қолиши мумкин, бу эса нафақат матнли сўровлар ва жавоблар, балки турли техник метамаълумотлар ҳамда ташқи воситаларнинг чақирувларини ҳам ўз ичига олади.

Махфий маълумотларнинг воситачи орқали сизиб чиқиши

Тадқиқотчи Чаофан Шоу ўтказган таҳлил натижаларига кўра, асосий хавф дастурчилар ёки автоном сунъий интеллект агентлари моделларга вазифаларни бажариш учун зарур бўлган конфиденциал маълумотларни узатганда юзага келади. Сўровлар таркибида СШ-калитлар, VPN созламалари, булутли API калитлари, GitLab токенлари ва реал ахборот тизимларига киришни таъминловчи бошқа махфий маълумотлар бўлиши одатий ҳолга айланган.

Агар маълумотларни тақсимловчи воситачи ушбу трафигини етарли даражада ҳимоя қилмасдан сақласа, унинг журналлари аслида тайёр махфий маълумотлар омборига айланиб қолади. Айнан шундай ҳолат Хитойдаги LLM-роутерлардан бирида кузатилган бўлиб, унда Anthropic компаниясининг Claude сунъий интеллектига йўлланган сўровлар ҳам сақланиб қолгани аниқланган.

Йирик компаниялар ва давлат идоралари хавф остида

Тадқиқотчининг сўзларига кўра, ўрганилган 6 терабайтлик массив ичида Хитой давлат ташкилотлари ҳамда йирик технологик компаниялар тизимларига кириш имконини берувчи амалдаги махфий калитлар топилган. Хавф остида қолган брендлар қаторида Xiaomi, Huawei, НИО ва МиниМах каби машҳур номлар тилга олинган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ишлайдиган аутентификация калитларининг мавжудлиги бундай сизиб чиқишларни ўта хавфли қилади. Ҳужумчи компаниянинг ўз инфратузилмасидан заифлик қидириб ўтириши шарт эмас, чунки тизимга кириш учун зарур бўлган барча маълумотлар аллақачон воситачининг логларида очиқ ҳолда турган бўлади. Ушбу ҳолат сунъий интеллект воситаларидан корпоратив муҳитда фойдаланишда хавфсизлик қоидаларини янада кучайтириш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Сунъий интеллектКиберхавфсизликXiaomiHuaweiClaude
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиКеча, 22:29Хитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаХитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаКеча, 20:14Dyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиDyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиКеча, 20:02МСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиМСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиКеча, 18:29Коинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиКоинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиКеча, 16:28Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиКеча, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади