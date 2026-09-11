Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилинди

·3·Техно
Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилинди

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши нафақат янги имкониятларни, балки жиддий хавфсизлик таҳдидларини ҳам юзага келтирмоқда. Машҳур Claude нейротармоғини яратувчи Anthropic компанияси ўзининг сўнгги ҳисоботида сунъий интеллект потенциал равишда биологик қурол яратишга қаратилган тадқиқотларда ишлатилгани мумкин бўлган бир нечта хавфли ҳолатларни аниқлагани ҳақида маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инсидентлар 2025-йилнинг декабридан 2026-йилнинг августигача бўлган даврда қайд этилган. Коммутация жараёнида тадқиқотларнинг асл ниятини аниқлаш қийинлиги асосий муаммога айланган, чунки бир хил илмий билимлар ҳам фойдали дори воситаларини яратишга, ҳам ўта хавфли патогенларни ишлаб чиқишга хизмат қилиши мумкин.

Хавфли биологик тадқиқотлар ва яширин уринишлар

Аниқланган ҳолатлардан бирида тадқиқотчилар чивинлар орқали тарқаладиган чикунгуня вируси устида ишлаган. Claude ҳимоя тизими вирус функцияларини кучайтириш бўйича грант сўровини тайёрлашга қаратилган сўровни блоклаган. Сўров ортида ҳарбий тадқиқот муассасаси тургани аниқлангач, Anthropic хизматни чеклаган, бироқ олимлар ишни бошқа каналлар орқали давом эттирган.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, фойдаланувчилар хавфсизлик механизмлари кучлироқ бўлган моделларни четлаб ўтиш учун турли воситалардан фойдаланишган. Хусусан:

  • Рад этилган биологик сўровларни хавфсизлик чекловлари сустроқ бўлган бошқа AI моделларга йўналтирувчи воситачи платформа аниқланган.
  • Юқори патогенли қуш гриппи бўйича тадқиқотда олимлар бир неча ҳафта давомида Claude ёрдамида тажрибаларни режалаштириб, камроқ қувватга эга версиялар орқали ишни давом эттирган.
Шунингдек, яна учта ҳолат ортопоксвируслар, турли заҳарли бирикмалар ва токсинларга алоқадорлиги маълум қилинди.

Киберхавфсизлик ва Миднигҳт Близзард фаоллиги

Anthropic ҳисоботида келтирилишича, сунъий интеллект фақатгина биологик соҳаларда эмас, балки кибержиноятларда ҳам суиистеъмол қилинган. Компания аниқланган кибероперациялардан бирини россиялик хакерларга алоқадор деб кўрилувчи Миднигҳт Близзард гуруҳига боғлаган.

Ушбу кампания доирасида сунъий интеллект фишинг ҳужумларини автоматлаштириш, тармоқ инфратузилмасини тайёрлаш, зарарли дастурий таъминот яратиш ва маълумотларни ўғирлаш мақсадида қўлланилган. Бу каби хатти-ҳаракатлар Украинанинг ва Европа давлатларининг давлат, дипломатик ҳамда мудофаа тузилмаларига тегишли 20 дан ортиқ ташкилотларга қаратилган.

Anthropic мутахассисларининг таъкидлашича, сунъий интеллектнинг илмий таҳлил қилиш имкониятлари кенгайгани сари суиистеъмол қилиш эҳтимоли ҳам ошиб бормоқда. Компания хавфли аккаунтларни блоклаб, маълумотларни тегишли органларга тақдим этган ва юқори хавфли биологик сўровлар бўйича чекловларни янада кучайтирган.

Сунъий интеллектClaudeAnthropicКиберхавфсизликБиологик қурол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаХитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаБугун, 20:14Dyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиDyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиБугун, 20:02МСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиМСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиБугун, 18:29Коинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиКоинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 16:28Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиБугун, 15:54Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиElon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади