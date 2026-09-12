«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиш мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...

·15·Саломатлик
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиш мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...

Жаҳон соғлиқни сақлаш тизими ва вирусология соҳасида аср кашфиёти бўлишга даъвогар шов-шувли янгилик эълон қилинди. Шу кунгача бутун дунёда давосиз, инсон организмидан бутунлай чиқариб бўлмайдиган деб ҳисобланган ва охир-оқибат жигар циррози ҳамда саратонга олиб келувчи хавфли сурункали гепатит В вирусига қарши инқилобий дори воситаси яратилди. Сеченов университети ва «Р-Фарм» фармацевтика компанияси ҳамкорлигида ишлаб чиқилган, CRISPR-Cas9 ген муҳандислиги технологиясига асосланган дунёдаги илк нано-препарат Россия Илмий жамғармаси томонидан расман қўллаб-қувватланди. Олимларнинг таъкидлашича, янги даволаш схемаси препаратни атиги бир марта қабул қилиш (ёки юбориш) орқали вирусни организмдан тўлиқ йўқ қилиш имконини беради. Хўш, микроскопик нанозаррачалар жигар ҳужайралари ичидаги вирусни қандай қилиб кесиб ташлайди, бир марталик муолажа беморларни қандай харажатлардан қутқаради ва янги технология ножўя таъсирлардан холими?

Дунёда биринчи тизим: Вирус ДНКсини кесиб ташлайдиган генетик қайчилар

Сеченов университети матбуот хизмати томонидан очиқланган янги ихтиро тиббиётда мутлақо янги механизмни ишга солмоқда:

  • CRISPR-Cas9 ва биомос нанозаррачалар: Янги препарат негизида машҳур генетик муҳандислик воситаси («генетик қайчилар») ва уларни манзилга етказиб берувчи махсус биомос нанозаррачалар ётади;

  • Биринчи глобал аналог: Бу гепатит В вирусини ҳужайра ичида бутунлай йўқ қилиш (элиминация) учун мўлжалланган дунёдаги биринчи шу турдаги нанотехнологик тизим ҳисобланади;

  • Аниқ нишонга зарба: Нанозаррачалар ташувчи вазифасини бажариб, генетик таҳрирловчи воситаларни тўғридан-тўғри вирус уя қурган нишон-ҳужайраларга етказиб беради;

  • Грант қўллови: Мазкур истиқболли лойиҳа Россия Илмий жамғармасининг академик Е.П. Велихов номидаги нуфузли грантини қўлга киритди ва саноат миқёсида ишлаб чиқариш платформасига чиқарилмоқда.

«Бир марта қабул қилиш етарли»: Арзонлашган даво ва минимал хавф

«Р-Фарм» компаниясининг ишланмалар бўлими раҳбари Максим Власюк ушбу терапиянинг беморлар ҳаётини тубдан ўзгартирувчи афзалликларини маълум қилди:

  • Бир марталик курс билан тўлиқ шифо: Янги даволаш схемаси кўп йиллаб дори ичишга чек қўйиб, препаратни бир маротаба қўллаш орқали организмни вирусдан бутунлай халос қилишни назарда тутади;

  • Даволаниш нархининг кескин арзонлашиши: Бир марталик муолажа беморларнинг йиллар давомида қимматбаҳо дори-дармонларга сарфлайдиган улкан молиявий харажатларини минималлаштиради;

  • Ножўя таъсирларнинг камайиши: Комплексларнинг вирус юққан жигар ҳужайраларига нисбатан юқори сезгирлиги (спецификлиги) таъминланган бўлиб, у соғлом тўқималарга тегмайди ва оғир ножўя оқибатлар хавфини кескин камайтиради;

  • Юқори самарадорлик: Табиий ҳимоя қатламига эга бўлган вирус зарралари ҳужайра ядроси даражасида зарарсизлантирилади.

Нега бу янгилик инсоният учун улкан нажот ҳисобланади?

Гепатит В ер юзида миллионлаб инсонлар саломатлигига таҳдид солаётган энг маккор хасталиклардан бири саналади:

  • Сездирмасдан кечувчи қотил: Вирус қон ва биологик суюқликлар орқали, шунингдек, онадан болага туғируқ жараёнида юқади. Беморларнинг 5–10 фоизида ўткир шаклдан сурункали босқичга ўтади ва йиллар давомида деярли ҳеч қандай белгиларсиз кечади;

  • Цирроз ва саратон хавфи: Сездирмасдан ривожланган касаллик кўп ҳолларда оғир жигар циррози ва бирламчи жигар ракига айланиб, бемор ҳаётига нуқта қўяди;

  • «Даволаб бўлмайди» деган тушунчанинг синдирилиши: Шу пайтгача мавжуд бўлган дорилар вирусни фақат бостириб турар ва бутунлай тузалишнинг имкони йўқ деб ҳисобланар эди. Ягона умумий ҳимоя воситаси эса фақат эмлаш (вакцинация) бўлиб келган;

  • Янги умид эшиги: Ушбу янги ген терапияси ҳозирда сурункали хасталик билан курашаётган миллионлаб беморлар учун тўлиқ шифо топишнинг тарихий имкониятини очиб бермоқда.

Гепатит В устидан тўлиқ ғалаба қозониш сари ташланган бу дадил қадам яқин келажакда жигар хасталиклари статистикасини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

Сизнингча, генетик муҳандислик ва CRISPR-технологиялари яқин йилларда инсониятни саратон ва ОИВ (ВИЧ) каби бошқа давосиз хасталиклардан ҳам бутунлай халос қила оладими? Дорихоналарда бундай инқилобий дорилар пайдо бўлса, улар оддий аҳоли учун қанчалик ҳамёнбоп бўлади деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тиббиёт оламидаги ушбу қувончли янгиликни яқинларингизга улашинг!

Сеченов университетиР-ФармCRISPR-Cas9гепатит В
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10.09, 08:29Инсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омилларИнсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омиллар08.09, 14:41«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди06.09, 20:56Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкатҲақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат06.09, 18:55Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?06.09, 13:36Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқладиОлимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқлади06.09, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!