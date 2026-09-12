Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгилади
Реал Мадрид клуби ижарасидаги ёш иқтидор Франко Мастантуоно Европанинг кучли бешлик чемпионатларида хет-трик қайд этган энг ёш аргентиналик футболчига айланди. У Италия А серияси доирасида Венецияга қарши кечган баҳсда Фиорентина сафида учта гол уриб, тарихий натижани қайд этди ва ватандоши Лионель Месси рекордини янгилади. Ушбу ғалаба Флорентина жамоасига жорий мавсумдаги илк очколарини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, учрашув майдон эгалари учун яхши бошланган эди. Венеция сафида Акор Адаms 22-дақиқада ҳисобни очди. Америкалик ярим ҳимоячи Джанлука Бусио эса голли узатма муаллифи бўлди. Шундан сўнг майдонда Франко Мастантуоно шоуси бошланди ва ёш футболчи рақиб дарвозасини уч бор ишғол қилиб, учрашув тақдирини ҳал қилди.
Тарихий рекорд ва ўйин тафсилотлариФранко Мастантуоно ўзининг учта голини уриб, А сериядаги мавсум бошланишини ёрқин тарзда бошлаб берди. У бор-йўғи 19 ёшу 28 кунлигида ушбу рекордни ўрнатди. Қайд этилишича, у Лионель Месси Барселона сафида Реал Мадридга қарши 2007-йил март ойида ўзининг илк хет-тригини қайд этган ёшдан нақд 231 кунга ёшроқ ҳисобланади.
Истеъдодли ҳужумкор ярим ҳимоячи биринчи бўлим ўрталарида атиги бир дақиқаю ўттиз саккиз сония ичида иккита гол уриб, ҳисобни ўзгартириб юборди. Учрашув якунланишига олти дақиқа қолганида эса ўзининг учинчи голини киритиб, хет-трикни расмийлаштирди. Бу муваффақият уни клуб тарихида битта ўйинда бир нечта гол урган энг ёш Фиорентина футболчисига ҳам айлантирди.
Келажаги порлоқ юлдузМазкур ёрқин ўйин дунё футболининг энг порлоқ ёш юлдузларидан бири саналган футболчининг оптимал спорт формасига қайтаётганидан далолат беради. Франко Мастантуоно ўз вақтида Ривер Плате сафида атиги 16 ёшида профессионал дебют қилган эди. 2025-йил ёзида Реал Мадрид Пари Сен-Жермен билан курашда унинг трансферини қўлга киритиб, футболчи билан олти йиллик шартнома имзолаган эди.
Шунингдек, футболчи ўша ойнинг ўзидаёқ Аргентина миллий терма жамоаси сафида майдонга тушган энг ёш ўйинчига айланганди. Венеция устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалаба Фиорентина жамоасига А серия турнир жадвалида 15-призицияга кўтарилиш имконини берди. Сафардаги бу муҳим ғалаба жамоанинг кейинги ўйинлари учун ҳам қўшимча руҳ бағишлаши шубҳасиз.
…