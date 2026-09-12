Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгилади

·38·Спорт
Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгилади

Реал Мадрид клуби ижарасидаги ёш иқтидор Франко Мастантуоно Европанинг кучли бешлик чемпионатларида хет-трик қайд этган энг ёш аргентиналик футболчига айланди. У Италия А серияси доирасида Венецияга қарши кечган баҳсда Фиорентина сафида учта гол уриб, тарихий натижани қайд этди ва ватандоши Лионель Месси рекордини янгилади. Ушбу ғалаба Флорентина жамоасига жорий мавсумдаги илк очколарини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, учрашув майдон эгалари учун яхши бошланган эди. Венеция сафида Акор Адаms 22-дақиқада ҳисобни очди. Америкалик ярим ҳимоячи Джанлука Бусио эса голли узатма муаллифи бўлди. Шундан сўнг майдонда Франко Мастантуоно шоуси бошланди ва ёш футболчи рақиб дарвозасини уч бор ишғол қилиб, учрашув тақдирини ҳал қилди.

Тарихий рекорд ва ўйин тафсилотлари

Франко Мастантуоно ўзининг учта голини уриб, А сериядаги мавсум бошланишини ёрқин тарзда бошлаб берди. У бор-йўғи 19 ёшу 28 кунлигида ушбу рекордни ўрнатди. Қайд этилишича, у Лионель Месси Барселона сафида Реал Мадридга қарши 2007-йил март ойида ўзининг илк хет-тригини қайд этган ёшдан нақд 231 кунга ёшроқ ҳисобланади.

Истеъдодли ҳужумкор ярим ҳимоячи биринчи бўлим ўрталарида атиги бир дақиқаю ўттиз саккиз сония ичида иккита гол уриб, ҳисобни ўзгартириб юборди. Учрашув якунланишига олти дақиқа қолганида эса ўзининг учинчи голини киритиб, хет-трикни расмийлаштирди. Бу муваффақият уни клуб тарихида битта ўйинда бир нечта гол урган энг ёш Фиорентина футболчисига ҳам айлантирди.

Келажаги порлоқ юлдуз

Мазкур ёрқин ўйин дунё футболининг энг порлоқ ёш юлдузларидан бири саналган футболчининг оптимал спорт формасига қайтаётганидан далолат беради. Франко Мастантуоно ўз вақтида Ривер Плате сафида атиги 16 ёшида профессионал дебют қилган эди. 2025-йил ёзида Реал Мадрид Пари Сен-Жермен билан курашда унинг трансферини қўлга киритиб, футболчи билан олти йиллик шартнома имзолаган эди.

Шунингдек, футболчи ўша ойнинг ўзидаёқ Аргентина миллий терма жамоаси сафида майдонга тушган энг ёш ўйинчига айланганди. Венеция устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалаба Фиорентина жамоасига А серия турнир жадвалида 15-призицияга кўтарилиш имконини берди. Сафардаги бу муҳим ғалаба жамоанинг кейинги ўйинлари учун ҳам қўшимча руҳ бағишлаши шубҳасиз.

Франко МастантуоноЛионель МессиРеал МадридФиорентинаА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиБугун, 12:15Килиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиКилиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиБугун, 11:33Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиХаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиБугун, 10:52Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Бугун, 06:46«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилдиБугун, 06:36«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубльБугун, 06:30
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди