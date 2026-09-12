Япония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчи

·38·Техно
Япония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчи

Япония яримўтказгичлар ишлаб чиқариш саноатида мислсиз қадам ташлашни режалаштирмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Рапидус Корп компанияси президенти ва бош директори Атсёси Коике Вашингтондаги Ҳудсон Институте тадқиқот марказида бўлиб ўтган тадбирда 2040-йилга бориб Ойдаги табиий сув ресурсларига таянган ҳолда яримўтказгичлар заводини қуриш имкониятини жиддий кўриб чиқаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коике ўзининг мазкур баёнотида бу ҳазил эмаслигини алоҳида таъкидлаб, аудитияга ой юзасида қурилиши мўлжалланган завод акс этган махсус видеороликка намойиш этди. Унинг фикрича, бундай улкан ташаббус SpaceX компанияси орқали инсонлар ва юкларни космосга етказиш устида ишлаётган таниқли тадбиркор Elon Muskга ҳам манзур келиши аниқ.

Технологик ҳамкорлик ва янги уфклар

Ҳозирги кунда Рапидус Корп компанияси Хоккаёдаги ўз заводида 2 нанометрли синфдаги микрочипларни оммавий ишлаб чиқариш устида фаол иш олиб бормоқда. Ушбу жараёнда Американинг технология гиганти IBM компанияси ҳам яқиндан техник ёрдам кўрсатиб келмоқда.

Тадбирда иштирок этган IBM бош директори Арвинд Кришнанинг таъкидлашича, икки компания нафақат мавжуд технологияларни татбиқ этиш, балки 1 нанометрли диапазондаги янада илғор чипларни яратиш бўйича ҳамкорликдаги илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқда. Космик фазода ишлаб чиқариш ғояси ана шу юқори технологик жараёнларнинг мантиқий давоми сифатида кўрилмоқда.

Ойдаги завод лойиҳасининг амалга оширилиши микрочиплар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган сув ресурсларининг мавжудлиги билан бевосита боғлиқ. Ер юридикциясидан ташқарида махсус саноат объектларини барпо этиш келажакда бутун глобал технология бозорининг ривожланиш векторини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.

Мазкур ташаббус ҳозирча узоқ муддатли стратегик режа сифатида қаралаётган бўлса-да, Япония ва АҚШ компаниялари ўртасидаги ҳамкорлик нафақат Ер юзидаги энг илғор яримўтказгичларни яратиш, балки башариятнинг космик саноатдаги имкониятларини янги босқичга олиб чиқишга қаратилганини кўрсатади.

ЯпонияЯримўтказгичларРапидусIBMКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичМомах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичБугун, 12:22Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиApple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиБугун, 11:55Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиSamsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиБугун, 05:51SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиSpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиБугун, 05:29ТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиБугун, 04:24Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиХитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди