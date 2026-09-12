Япония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчи
Япония яримўтказгичлар ишлаб чиқариш саноатида мислсиз қадам ташлашни режалаштирмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Рапидус Корп компанияси президенти ва бош директори Атсёси Коике Вашингтондаги Ҳудсон Институте тадқиқот марказида бўлиб ўтган тадбирда 2040-йилга бориб Ойдаги табиий сув ресурсларига таянган ҳолда яримўтказгичлар заводини қуриш имкониятини жиддий кўриб чиқаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Коике ўзининг мазкур баёнотида бу ҳазил эмаслигини алоҳида таъкидлаб, аудитияга ой юзасида қурилиши мўлжалланган завод акс этган махсус видеороликка намойиш этди. Унинг фикрича, бундай улкан ташаббус SpaceX компанияси орқали инсонлар ва юкларни космосга етказиш устида ишлаётган таниқли тадбиркор Elon Muskга ҳам манзур келиши аниқ.
Технологик ҳамкорлик ва янги уфкларҲозирги кунда Рапидус Корп компанияси Хоккаёдаги ўз заводида 2 нанометрли синфдаги микрочипларни оммавий ишлаб чиқариш устида фаол иш олиб бормоқда. Ушбу жараёнда Американинг технология гиганти IBM компанияси ҳам яқиндан техник ёрдам кўрсатиб келмоқда.
Тадбирда иштирок этган IBM бош директори Арвинд Кришнанинг таъкидлашича, икки компания нафақат мавжуд технологияларни татбиқ этиш, балки 1 нанометрли диапазондаги янада илғор чипларни яратиш бўйича ҳамкорликдаги илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқда. Космик фазода ишлаб чиқариш ғояси ана шу юқори технологик жараёнларнинг мантиқий давоми сифатида кўрилмоқда.
Ойдаги завод лойиҳасининг амалга оширилиши микрочиплар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган сув ресурсларининг мавжудлиги билан бевосита боғлиқ. Ер юридикциясидан ташқарида махсус саноат объектларини барпо этиш келажакда бутун глобал технология бозорининг ривожланиш векторини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.
Мазкур ташаббус ҳозирча узоқ муддатли стратегик режа сифатида қаралаётган бўлса-да, Япония ва АҚШ компаниялари ўртасидаги ҳамкорлик нафақат Ер юзидаги энг илғор яримўтказгичларни яратиш, балки башариятнинг космик саноатдаги имкониятларини янги босқичга олиб чиқишга қаратилганини кўрсатади.
…