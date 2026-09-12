Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйди
Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ҳужумчи Жоау Педро Англия Премер-лигасининг энг ёрқин юлдузлари, жумладан Эрлинг Холанд билан бир қаторда туришини маълум қилди. Мутахассиснинг фикрича, бразилиялик футболчи нафақат мамлакатдаги энг кучли ҳужумчилар қаторида, балки ўзининг универсал ўйини билан афсонавий Карим Бензема билан ҳам қиёсланишга лойиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Жоау Педро мавсум бошланишини жуда юқори саволарда ўтказиб, жамоасининг дастлабки муваффақиятларида асосий фигура бўлиб турибди. У ўзининг илк учта учрашувининг ўзидаёқ 2 та гол ва шунча голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай ишончли ҳаракатлар футболчининг аввалги мавсумлардаги айрим камчиликларини ёпиб, унга жамоада етакчи мақомини олиб келди.
Август ойининг энг яхшиси ва узоқ муддатли режаларАжойиб натижалар эвазига Жоау Педро жума куни якунига кўра август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди. Қизиигарлиси шундаки, у мазкур соврин учун курашда ўз жамоадоши Коул Палмер каби кучли рақибларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу эътироф футболчининг нафақат жорий шаклини, балки клуб лойиҳасидаги муҳим ўрнини ҳам кўрсатиб беради.
Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчига бўлган ишончни амалда ҳам кўрсатди. Жоау Педро яқинда Челси билан 2034-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Хаби Алонсонинг ҳаракатланиш ва юқори даражадаги қарор қабул қилишни талаб қилувчи тактик тизими бразилиялик ҳужумчининг жисмоний имкониятлари ҳамда техникасига жуда мос тушмоқда.
Эрлинг Холанд ва Карим Бензема билан таққослашларМатбуот анжуманида Хаби Алонсодан Жоау Педро ҳақиқатан ҳам ўтган мавсум 27 та гол уриб, Олтин бутса қўлга киритган Эрлинг Холанд билан бир савияда тура оладими, деб сўралган. Мураббий бу саволга иккиланмасдан ижобий жавоб берди. Унинг сўзларига кўра, Премер-лигадаги энг кучли ҳужумчилар саналса, Жоау Педро ҳам, Эрлинг Холанд ҳам албатта ўша рўйхатдан жой олади.
Шу билан бирга, Хаби Алонсо Эрлинг Холанддан фарқли равишда Жоау Педро кўпроқ қиррали ўйин намойиш этишини таъкидлади. Мураббий уни ўзининг собиқ жамоадоши ва Олтин тўп соҳиби Карим Бенземанинг ўйин услубига ўхшатди. Бразилиялик футболчи фаолияти давомида ярим ҳимояда, ўн рақам остида ва қанотда ҳам ҳаракат қилгани боис замонавий ҳимоячилар учун уни қўриқлаш ўта қийин вазифага айланмоқда.
«Кўп жиҳатдан у менга Бензамани эслатади, чунки у жарима майдони ичида ҳам, ташқарисида ҳам бирдек фойдали, чап қанотга чиқишни ҳам, бош билан ўйнашни ҳам яхши билади», — деди Челси устози. Мутахассис футболчининг ёшлигини ва ҳали ривожланиш учун захираси борлигини қўшимча қилган ҳолда, унинг умумий салоҳияти жуда юқори эканини эътироф этди.
…