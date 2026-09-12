Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйди

·0·Спорт
Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйди

Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ҳужумчи Жоау Педро Англия Премер-лигасининг энг ёрқин юлдузлари, жумладан Эрлинг Холанд билан бир қаторда туришини маълум қилди. Мутахассиснинг фикрича, бразилиялик футболчи нафақат мамлакатдаги энг кучли ҳужумчилар қаторида, балки ўзининг универсал ўйини билан афсонавий Карим Бензема билан ҳам қиёсланишга лойиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Жоау Педро мавсум бошланишини жуда юқори саволарда ўтказиб, жамоасининг дастлабки муваффақиятларида асосий фигура бўлиб турибди. У ўзининг илк учта учрашувининг ўзидаёқ 2 та гол ва шунча голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай ишончли ҳаракатлар футболчининг аввалги мавсумлардаги айрим камчиликларини ёпиб, унга жамоада етакчи мақомини олиб келди.

Август ойининг энг яхшиси ва узоқ муддатли режалар

Ажойиб натижалар эвазига Жоау Педро жума куни якунига кўра август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди. Қизиигарлиси шундаки, у мазкур соврин учун курашда ўз жамоадоши Коул Палмер каби кучли рақибларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу эътироф футболчининг нафақат жорий шаклини, балки клуб лойиҳасидаги муҳим ўрнини ҳам кўрсатиб беради.

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчига бўлган ишончни амалда ҳам кўрсатди. Жоау Педро яқинда Челси билан 2034-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Хаби Алонсонинг ҳаракатланиш ва юқори даражадаги қарор қабул қилишни талаб қилувчи тактик тизими бразилиялик ҳужумчининг жисмоний имкониятлари ҳамда техникасига жуда мос тушмоқда.

Эрлинг Холанд ва Карим Бензема билан таққослашлар

Матбуот анжуманида Хаби Алонсодан Жоау Педро ҳақиқатан ҳам ўтган мавсум 27 та гол уриб, Олтин бутса қўлга киритган Эрлинг Холанд билан бир савияда тура оладими, деб сўралган. Мураббий бу саволга иккиланмасдан ижобий жавоб берди. Унинг сўзларига кўра, Премер-лигадаги энг кучли ҳужумчилар саналса, Жоау Педро ҳам, Эрлинг Холанд ҳам албатта ўша рўйхатдан жой олади.

Шу билан бирга, Хаби Алонсо Эрлинг Холанддан фарқли равишда Жоау Педро кўпроқ қиррали ўйин намойиш этишини таъкидлади. Мураббий уни ўзининг собиқ жамоадоши ва Олтин тўп соҳиби Карим Бенземанинг ўйин услубига ўхшатди. Бразилиялик футболчи фаолияти давомида ярим ҳимояда, ўн рақам остида ва қанотда ҳам ҳаракат қилгани боис замонавий ҳимоячилар учун уни қўриқлаш ўта қийин вазифага айланмоқда.

«Кўп жиҳатдан у менга Бензамани эслатади, чунки у жарима майдони ичида ҳам, ташқарисида ҳам бирдек фойдали, чап қанотга чиқишни ҳам, бош билан ўйнашни ҳам яхши билади», — деди Челси устози. Мутахассис футболчининг ёшлигини ва ҳали ривожланиш учун захираси борлигини қўшимча қилган ҳолда, унинг умумий салоҳияти жуда юқори эканини эътироф этди.

Хаби АлонсоЖоау ПедроЭрлинг ХоландКарим БенземаЧелси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Бугун, 06:46«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилдиБугун, 06:36«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубльБугун, 06:30Марсельььььь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиМарсельььььь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиБугун, 06:23«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатдиБугун, 06:21АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!Бугун, 06:16
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди