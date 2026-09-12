Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагич

·3·Техно
Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагич

Аксессуарлар бозорида етакчи ўрин тутувчи Момах компанияси янги магнит портатив қувватлагич — Қ.Пасс Х қурилмасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет келгуси йилларга мўлжалланган Хитой Миллий стандартларига тўла жавоб бериши ҳамда ўзига хос техник имкониятлари билан эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ташқи аккумулятор 5000 мА/соат сиғимга эга бўлиб, у 298 юан нархда сотувга чиқарилди. Қурилманинг асосий дизайн ечимларидан бири — унинг бўлажак iPhone 18 Pro смартфонининг махсус қизил рангига мослаштирилгани бўлиб, бу ушбу бренд мухлислари учун ўзига хос уйғунликни таъминлайди.

Техник кўрсаткичлар ва ихчам дизайн

Қурилманинг қалинлиги атиги 8,3 миллиметрни ташкил этади, вазни эса тахминан 125 граммни ташкил қилади. Бундай енгил ва юпқа корпусда ишланганлиги унинг кундалик фойдаланишда, айниқса смартфон билан бирга олиб юришда жуда қулай эканини кўрсатади.

Смартфонга мустаҳкам ўрнашишини таъминлаш учун корпус ичига 18 та кучли N52 неодимий-темир-бор магнитлари ўрнатилган. Бу эса қувватлаш жараёнида аккумуляторнинг сирпаниб кетиши ёки узилиб қолишининг олдини олади.

Смарт функсиялар ва зарядлаш имкониятлари

Гаджет USB-C порти билан жиҳозланган бўлиб, у 20 ваттгача бўлган қувватда симли қувватлашни ҳамда 18 ваттли кириш қувватини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, максимал қуввати 15 ватт бўлган симсиз қувватлаш функсияси ҳам мавжуд бўлиб, iPhone қурилмалари учун бу кўрсаткич 7,5 ваттни ташкил қилади.

Қурилманинг энг илғор жиҳатларидан бири — унинг махсус Речарге Ҳуб иловасига уланиш имкониятидир. Фойдаланувчилар ушбу илова ёрдамида аккумуляторнинг қолган қуввати, ҳарорати, зарядлаш ва тушириш сикллари сони, порт қуввати, кучланиш ҳамда ток каби барча муҳим иш параметрларини реал вақт режимида кузатиб боришлари мумкин.

МомахҚ.Пасс ХПовербанкiPhone 18 ProТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиApple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиБугун, 11:55Япония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиЯпония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиБугун, 11:24Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиSamsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиБугун, 05:51SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиSpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиБугун, 05:29ТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиБугун, 04:24Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиХитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди