Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагич
Аксессуарлар бозорида етакчи ўрин тутувчи Момах компанияси янги магнит портатив қувватлагич — Қ.Пасс Х қурилмасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет келгуси йилларга мўлжалланган Хитой Миллий стандартларига тўла жавоб бериши ҳамда ўзига хос техник имкониятлари билан эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ташқи аккумулятор 5000 мА/соат сиғимга эга бўлиб, у 298 юан нархда сотувга чиқарилди. Қурилманинг асосий дизайн ечимларидан бири — унинг бўлажак iPhone 18 Pro смартфонининг махсус қизил рангига мослаштирилгани бўлиб, бу ушбу бренд мухлислари учун ўзига хос уйғунликни таъминлайди.
Техник кўрсаткичлар ва ихчам дизайнҚурилманинг қалинлиги атиги 8,3 миллиметрни ташкил этади, вазни эса тахминан 125 граммни ташкил қилади. Бундай енгил ва юпқа корпусда ишланганлиги унинг кундалик фойдаланишда, айниқса смартфон билан бирга олиб юришда жуда қулай эканини кўрсатади.
Смартфонга мустаҳкам ўрнашишини таъминлаш учун корпус ичига 18 та кучли N52 неодимий-темир-бор магнитлари ўрнатилган. Бу эса қувватлаш жараёнида аккумуляторнинг сирпаниб кетиши ёки узилиб қолишининг олдини олади.
Смарт функсиялар ва зарядлаш имкониятлариГаджет USB-C порти билан жиҳозланган бўлиб, у 20 ваттгача бўлган қувватда симли қувватлашни ҳамда 18 ваттли кириш қувватини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, максимал қуввати 15 ватт бўлган симсиз қувватлаш функсияси ҳам мавжуд бўлиб, iPhone қурилмалари учун бу кўрсаткич 7,5 ваттни ташкил қилади.
Қурилманинг энг илғор жиҳатларидан бири — унинг махсус Речарге Ҳуб иловасига уланиш имкониятидир. Фойдаланувчилар ушбу илова ёрдамида аккумуляторнинг қолган қуввати, ҳарорати, зарядлаш ва тушириш сикллари сони, порт қуввати, кучланиш ҳамда ток каби барча муҳим иш параметрларини реал вақт режимида кузатиб боришлари мумкин.
…