Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди

·27·Спорт
Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью ўз жамоасининг етакчи ҳужумчилари Винисиус Жуниор ҳамда Килиан Мбаппе Сантиаго Бернабеу стадионидаги мухлислар эътирозига учраганидан сўнг, уларни кескин ҳимоя қилиб чиқди. Ла Лига доирасидаги Раё Валлекано қарши ўйин олдидан матбуот анжуманида сўз олган мутахассис футболчилар майдонда бор кучини бераётганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қироллик клуби сўнгги пайтларда турлича натижалар қайд этмоқда. Real Betisга қарши кечган чемпионат учрашувидаги мағлубиятдан сўнг, Чемпионатлар лигасида Интер устидан қийин ғалаба қўлга киритилди. Бироқ, бу муваффақият ҳам ўз навбатида трибунадаги айрим мухлисларнинг норозилигига сабаб бўлди.

20Minutos нашри тарқатган маълумотларга кўра, ўйин давомида стадиондаги айрим мухлислар сектори Винисиус ва Мбаппе томон ҳуштакбозлик қилиб, ўз норозиликларини билдиришган. Жамоа устози эса жума кунги матбуот анжуманида мухлисларнинг бу муносабатига вазминлик билан жавоб қайтариб, ўзининг ҳужумдаги асосий юлдузларига тўлиқ ишонч билдирди.

Мухлислар нима учун меваси бор дарахтга тош отишади?

Жозе Моуринью мухлислар нима сабабдан Мадрид клубининг энг ёрқин футболчиларини нишонга олаётганини тушунтириш учун анъанавий португал мақолидан фойдаланди. У мухлисларни ҳар икки ҳужумчи жамоа манфаат йўлида нималар қилаётганини тан олишга чақирди.

Моуринью матбуот анжуманида қуйидагиларни таъкидлади: «Португалияда бир мақол бор: сиз фақат меваси бор дарахтларга тош отасиз. Сизга ҳеч қандай ҳосил бермайдиган дарахтга тош отмайсиз. Вини бу ерда сўнгги йилларда нималарга эришди, нечта Чемпионатлар лигасини ютди, нечта гол урди — у кўп меваси бор дарахт. Одамлар тош отмоқда, чунки улар мева хоҳлайди, Винисиусдан энг яхши ўйинни кутади».

Мбаппенинг ҳимоядаги фидойилиги

Шунингдек, тажрибали мураббий Интер билан кечган баҳсда француз ҳужумчиси Килиан Мбаппе кўрсатган ҳимоядаги интизомни юқори баҳолади. У ўйиннинг сўнгги дақиқаларида, жамоа бир киши кам бўлиб қолган бир пайтда футболчи майдонда бор кучини бериб ҳаракат қилганини қайд этди.

«Мен Винисиус учун ишлатган ўша мақолни Килиан учун ҳам қўллайман», — деди мураббий. «Мен кўрган ва юқори баҳолайдиган жиҳатлар бор. Мен ўйиннинг 90-дақиқасида, охирги икки дақиқа давомида майдонда бир киши кам бўлиб қолган жамоани кўрдим ва Мбаппе чап қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаётганини кўрдим. У оёқдан қолган Марк Кукуреллани суғуриб олди».

Моуринью Мбаппе ҳам жисмонан чарчаганига қарамай, талабчан мураббийнинг бақириғи ва мотивацияси остида чап қанотни охиригача қўриқлаб қолганини қўшимча қилди.

Реал МадридЖозе МоуриньюВинисиус ЖуниорКилиан МбаппеЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиФранко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиБугун, 11:51Килиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиКилиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиБугун, 11:33Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиХаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиБугун, 10:52Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Бугун, 06:46«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилдиБугун, 06:36«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубльБугун, 06:30
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди