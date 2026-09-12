Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью ўз жамоасининг етакчи ҳужумчилари Винисиус Жуниор ҳамда Килиан Мбаппе Сантиаго Бернабеу стадионидаги мухлислар эътирозига учраганидан сўнг, уларни кескин ҳимоя қилиб чиқди. Ла Лига доирасидаги Раё Валлекано қарши ўйин олдидан матбуот анжуманида сўз олган мутахассис футболчилар майдонда бор кучини бераётганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қироллик клуби сўнгги пайтларда турлича натижалар қайд этмоқда. Real Betisга қарши кечган чемпионат учрашувидаги мағлубиятдан сўнг, Чемпионатлар лигасида Интер устидан қийин ғалаба қўлга киритилди. Бироқ, бу муваффақият ҳам ўз навбатида трибунадаги айрим мухлисларнинг норозилигига сабаб бўлди.
20Minutos нашри тарқатган маълумотларга кўра, ўйин давомида стадиондаги айрим мухлислар сектори Винисиус ва Мбаппе томон ҳуштакбозлик қилиб, ўз норозиликларини билдиришган. Жамоа устози эса жума кунги матбуот анжуманида мухлисларнинг бу муносабатига вазминлик билан жавоб қайтариб, ўзининг ҳужумдаги асосий юлдузларига тўлиқ ишонч билдирди.
Мухлислар нима учун меваси бор дарахтга тош отишади?Жозе Моуринью мухлислар нима сабабдан Мадрид клубининг энг ёрқин футболчиларини нишонга олаётганини тушунтириш учун анъанавий португал мақолидан фойдаланди. У мухлисларни ҳар икки ҳужумчи жамоа манфаат йўлида нималар қилаётганини тан олишга чақирди.
Моуринью матбуот анжуманида қуйидагиларни таъкидлади: «Португалияда бир мақол бор: сиз фақат меваси бор дарахтларга тош отасиз. Сизга ҳеч қандай ҳосил бермайдиган дарахтга тош отмайсиз. Вини бу ерда сўнгги йилларда нималарга эришди, нечта Чемпионатлар лигасини ютди, нечта гол урди — у кўп меваси бор дарахт. Одамлар тош отмоқда, чунки улар мева хоҳлайди, Винисиусдан энг яхши ўйинни кутади».
Мбаппенинг ҳимоядаги фидойилигиШунингдек, тажрибали мураббий Интер билан кечган баҳсда француз ҳужумчиси Килиан Мбаппе кўрсатган ҳимоядаги интизомни юқори баҳолади. У ўйиннинг сўнгги дақиқаларида, жамоа бир киши кам бўлиб қолган бир пайтда футболчи майдонда бор кучини бериб ҳаракат қилганини қайд этди.
«Мен Винисиус учун ишлатган ўша мақолни Килиан учун ҳам қўллайман», — деди мураббий. «Мен кўрган ва юқори баҳолайдиган жиҳатлар бор. Мен ўйиннинг 90-дақиқасида, охирги икки дақиқа давомида майдонда бир киши кам бўлиб қолган жамоани кўрдим ва Мбаппе чап қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаётганини кўрдим. У оёқдан қолган Марк Кукуреллани суғуриб олди».
Моуринью Мбаппе ҳам жисмонан чарчаганига қарамай, талабчан мураббийнинг бақириғи ва мотивацияси остида чап қанотни охиригача қўриқлаб қолганини қўшимча қилди.
…