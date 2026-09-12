68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди

·25·Дунё
68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди

Колорадо штатидаги Марун-Пик тоғида 68 ёшли альпинист Жек “Эндрю” Скиппер ҳалокатли жароҳатлар оқибатида вафот этди. Унинг дўстлари ва собиқ синфдошлари марҳумни “катта қалбли ажойиб инсон” сифатида хотирлади.

Теннесси штатидаги Санта-Фе шаҳрида яшаган Скиппер 24 август куни якка ўзи Рокки тоғларига йўл олган ва 2 сентябрь куни Нэшвиллга қайтиши керак эди. Бироқ белгиланган вақтда қайтмагани ва бир неча кундан бери ундан хабар бўлмагани сабаб қидирув ишлари бошланган.

2 сентябрь куни Питкин округи шерифи идорасига бедарак йўқолган альпинист ҳақида хабар берилган. Унинг ижара автомобилидан топилган маълумотлар Скиппер Марун-Беллс ҳудудидаги Марун-Пик ва Норт-Марун-Пик тоғларига чиқишни режалаштирганини кўрсатган.

Эртаси куни Mountain Rescue Aspen ва CareFlight of the Rockies томонидан ҳаводан қидирув ишлари бошланган. Кўп ўтмай унинг жасади Марун-Пикнинг жануби-шарқий қисмидаги Y Couloir деб аталувчи тик дарадан топилган.

Маълум бўлишича, Скиппер тоғнинг асосий кўтарилиш йўналишидан анча узоқда, техник жиҳатдан мураккаб ва беқарор ҳудудда, тахминан 13 200 фут баландликда бўлган. Жасад жойлашган ҳудудда тошлар қулаши хавфи юқори бўлгани учун уни дарҳол олиб чиқишнинг имкони бўлмаган.

АҚШ Ўрмон хизмати Марун-Пикни вақтинча ёпиб, мураккаб қутқарув операциясини ташкил қилган. Операция 8 сентябрь куни тун ярмидан кейин бошланган.

Тонг отиши билан Flight for Life вертолёти Mountain Rescue Aspen’нинг уч нафар альпинист-қутқарувчисини тоғнинг жанубий қисмидаги тизмасига олиб борган. Улар тахминан бир соат кўтарилиб, Скиппер жасадидан 1000 фут баландликдаги нуқтага етиб борган ва кейин Y Couloir бўйлаб арқон ёрдамида пастга тушган.

Қутқарув ишлари учун зарур бўлган узун тросли вертолёт Колорадо штатида мавжуд бўлмаган. Шу сабабли Юта Жамоат хавфсизлиги департаменти авиация бўлими Солт-Лейк-Ситидан махсус самолёт юборган.

Скиппернинг жасади тоғ ёнбағиридан олиб чиқилиб, Питкин округи коронери идораси вакиллари кутиб турган T Lazy 7 Ranch ҳудудига етказилган. Операция тахминан соат 9:45 да якунланган.

Quyosh chiqayotgan paytda oltin rangga bo'yalgan Maroon Bells cho'qqilari.

Коронер Скиппер кўплаб қаттиқ зарбалар натижасида жароҳатланганини тасдиқлаб, унинг ўлимини бахтсиз ҳодиса сифатида баҳолаган. Оиласига хабар берилган ва қутқарув ҳамда тергов жараёни ҳақида улар хабардор қилинган.

Дўстлари марҳумни илиқ хотиралар билан ёдга олди

Скиппер Hixson High School’нинг 1976 йилги битирувчиси бўлган. Унинг собиқ синфдошларидан бири улар уни бир неча ҳафтадан кейинги учрашувда кўришни интиқлик билан кутаётганини айтди.

“У ўз севган иши билан шуғулланаётган эди. Эндрю жуда яхши ва хушмуомала инсон эди. Унинг оиласи учун дуо қиламан”, деди у.

У билан бир маҳаллада улғайган яна бир таниши эса Скипперни “катта қалбли ажойиб инсон” деб атади ва унинг оиласига ҳамдардлик билдирди.

Аспен яқинида яна бир альпинист ҳалок бўлган

Скиппер Аспен яқинида бир неча кун ичида турли ҳодисаларда ҳалок бўлган икки альпинистдан бири эди.

37 ёшли Эндрю Тайлер Сайкс 6 сентябрь куни Касл-Пик тоғининг шимолий ёнбағрида қулаши оқибатида вафот этган. Қутқарувчилар унга соат 16:00 атрофида етиб борган, аммо у воқеа жойида вафот этган деб эълон қилинган.

Коронер Сайкснинг ҳам кўплаб қаттиқ зарбалар оқибатида жароҳатланганини билдириб, унинг ўлимини бахтсиз ҳодиса сифатида қайд этган. Жасади ўша куни тоғдан олиб туширилган.

Питкин округи коронери идораси қутқарув ишларида иштирок этган Mountain Rescue Aspen, CareFlight of the Rockies, Flight for Life ҳамда Юта Жамоат хавфсизлиги департаменти авиация бўлимига миннатдорлик билдирди.

Скиппернинг жасади олиб чиқилганидан сўнг қутқарувчилар альпинистларга эҳтиёт чораларига жиддий ёндашишни тавсия қилди. Улар тоғга чиқишдан олдин ишончли инсонга йўналиш, қайтиш вақти ва фавқулодда ҳолатлардаги режаларни қолдириш, мобил алоқа ишламайдиган ҳудудларда эса икки томонлама сунъий йўлдош алоқа қурилмасидан фойдаланиш кераклигини таъкидлади.

Жек Эндрю СкипперМарун-ПикМонтейн Рескей АпсэнКэрФлайт оф зе Роккис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиСохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиБугун, 12:00Олимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиОлимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиБугун, 11:43«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйдиБугун, 10:14«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?Бугун, 09:30Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!Бугун, 08:30Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Бугун, 07:01
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи