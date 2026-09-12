Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!
Шарқий Европада ҳарбий-сиёсий кескинлик кучайиб бораётган бир паллада, Беларусь президенти Александр Лукашенко бутун минтақа эътиборини қаратган шов-шувли ва қатъий баёнот билан чиқди. Давлат раҳбари Беларусь ҳудудида уруш аланга олмаслиги ва тинчликни сақлаб қолишнинг ягона йўли — урушга мукаммал тайёргарлик кўриш эканини очиқ маълум қилди. Ушбу стратегик мақсад йўлида мамлакатнинг бутун армияси кенг қамровли жанговар шайлик текширувидан ўтказилиши, ҳатто сафарбарлик салоҳияти ва тизимигача тўлиқ қайта тафтиш қилиниши белгиланди. Президент ушбу ҳарбий интизом талабларидан ҳеч ким, ҳатто ўз оиласи ҳам мустасно эмаслигини таъкидлаб, кенжа ўғли Николай Лукашенконинг қуролли кучларнинг энг мураккаб бўлинмасида хизмат қилаётганини яна бир бор тилга олди. Хўш, Лукашенко нима сабабдан бутун армияни оёққа турғизмоқда, сафарбарлик синови кимларни қамраб олади ва ушбу баёнотлар ортида қандай хавфсизлик сигнали ётибди?
«Бутун армия қайта текширилади»: Лукашенконинг муросасиз буйруғи
Беларусь етакчиси қуролли кучлар тизимини тўлиқ назоратдан ўтказиш вақти келганини қатъий таъкидлади:
«Вақти келди»: Александр Лукашенко «Армияни қайта кўриб чиқиш керак; бунинг вақти келди. Бутун армияни. Биз барчани текширамиз», дея қуролли кучлардаги ислоҳот ва кузатувларнинг янги босқичини эълон қилди;
Сафарбарлик тизими синовдан ўтади: Текширувлар фақат казармалардаги мунтазам қисмлар билан чекланиб қолмай, сафарбарлик ресурслари ва резервдаги кучлар даражасигача етиб бориши қайд этилди;
Мудофаа қобилиятининг мутлақ таҳлили: Ҳар бир бўлинманинг реал жанг шароитига мослашувчанлиги, қурол-яроғ ҳолати ва фавқулодда ҳолатлардаги реакцияси энг майда деталларигача текширилади.
Парадокс формуласи: Урушнинг олдини олиш учун урушга ҳозирлик
Лукашенко давлат хавфсизлиги борасидаги асосий фалсафий ва сиёсий позициясини очиқлади:
«Тинчлик учун урушга тайёрлик»: Президент Беларусь урушни хоҳламаслигини, бироқ унинг олдини олиш ва ҳар қандай тажовузни қайтаришнинг ягона йўли — доимо энг юқори уруш ҳолатида шай туриш эканини уқтирди;
Минтақавий сигнал: Ушбу баёнот қўшни давлатлар ва НАТО чегаралари яқинида содир бўлаётган ҳарбий ҳаракатлар фонида муҳим сиёсий огоҳлантириш сифатида қабул қилинмоқда;
Бир қадам олдинда бўлиш: Ҳарбий экспертларнинг фикрича, Минск ташқи хавф-хатарлар ва эҳтимолий провокацияларга қарши ўз кучларини олдиндан сергаклантириб қўймоқда.
Оилавий ибрат: Николай Лукашенко энг оғир бўлинмада хизматда
Давлат раҳбарининг ҳарбий интизом ҳақидаги талаблари унинг ўз оиласига ҳам бевосита тааллуқли бўлиб чиқди:
Имтиёзсиз бурч: Президент кичик ўғли Николай Лукашенконинг ҳозирда ҳарбий хизматни тўлиқ ўтаётганини алоҳида қайд этди;
Энг оғир талабли бўлинма: Лукашенконинг таъкидлашича, Николай оддий қисмда эмас, балки энг қатъий ва мураккаб жисмоний-жанговар талаблар қўйиладиган бўлинма сафида вазифа бажармоқда;
Жамиятга ижтимоий сигнал: Президент ўз фарзандини энг оғир ҳарбий хизматга жалб этиш орқали жамиятга мудофаа ва ватанпарварлик масаласида ҳеч қандай истисно бўлмаслигини кўрсатишга интилмоқда.
Александр Лукашенконинг бутун армияни шошилинч текширувдан ўтказиш бўйича топшириғи Минскнинг ҳарбий сценарийларга нисбатан жиддий қараётганини ва мамлакат мудофаасини мутлақ устувор вазифага айлантирганини яққол кўрсатмоқда.
Сизнингча, «уруш содир бўлмаслиги учун урушга тайёрланиш» тамойили бугунги таҳликали геосиёсий вазиятда ягона тўғри йўлми ёки бу минтақадаги кескинликни янада оширадими? Лукашенконинг бутун армияни сафарбарлик даражасигача текшириш қарори ортида қандай реал хавф ётибди деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро хавфсизликка оид ушбу муҳим таҳлилни барча сиёсат ихлосмандларига улашинг!
…