Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирди
Apple компаниясининг маркетинг бўйича катта вице-президенти Грег Жосвиак илк буклама смартфон — iPhone Дуо лойиҳаси атрофидаги махфийлик ҳамда маълумотларнинг тарқалиб кетиши ҳақида фикр билдирди. Ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбарияти айрим маълумотлар тарқалиб кетганидан афсусда эканини тан олган, бироқ асосий технологияларни рақобатчилар тўлиқ нусхалай олмаганини таъкидлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Грег Жосвиакнинг сўзларига кўра, интернетдаги сиздирувлар рақобатчиларга Apple буклама экранли қурилмалар устида ишлаётганини олдиндан тушуниш имконини берган. Хусусан, қурилманинг 1:1,4 нисбатидаги экран ўлчами сир сақланмагани ва бундан сўнг таъминот занжирлари орқали турли «тасодифлар» юз бергани қайд этилган.
Технологик устунлик ва яширин ишланмаларГарчи экран нисбати бўйича маълумотлар олдиндан ошкор бўлган бўлса-да, Apple муҳандисларига энг муҳим сирни — нанотекстурали буклама дисплейни сақлаб қолиш муваффақ бўлган. Компаниянинг тушунтиришича, буклама экранларнинг ташқи кўринишини кўчириш осон, бироқ махсус нанотекстура технологияси бурмалар билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилади.
Мазкур ечим ёқимсиз тактил ҳисларни йўқотишга қаратилган бўлиб, у кўп йиллик илмий-тадқиқот ишлари натижаси ҳисобланади. Айнан шу жиҳат iPhone Дуо моделини бозордаги бошқа мавжуд буклама телефонлардан кескин фарқлаб туради ва рақобатчилар бу технологияни тўлиқ такрорлай олмади.
Хавфсизлик чоралари ва рақобат муҳитиКелгусида ахборот сизиб чиқишининг олдини олиш мақсадида Apple ушбу лойиҳа учун асл маҳсулотга умуман алоқаси бўлмаган махсус ички код номидан фойдаланган. Шунга қарамай, маълумотларнинг қисман сизиши бозордаги рақобат ва қизиқишни янада ошириб юборди.
Эслатиб ўтамиз, iPhone Дуо тақдимотидан сўнг нафақат қурилманинг конструксияси, балки унинг дастурий таъминотидаги очилиш анимацияси ҳам кенг эътиборни тортди. Ҳатто Reddit фойдаланувчиларидан бири Galaxy Z Fold8 учун махсус илова ишлаб чиқиб, ўхшаш букланиш анимациясини татбиқ этишга уринди. Ўз навбатида, Samsung ҳам Apple тақдимотидан кейин ўзига хос тарзда изоҳлар бериб ўтгани технологик оламда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
…