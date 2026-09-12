Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирди

·39·Техно
Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирди

Apple компаниясининг маркетинг бўйича катта вице-президенти Грег Жосвиак илк буклама смартфон — iPhone Дуо лойиҳаси атрофидаги махфийлик ҳамда маълумотларнинг тарқалиб кетиши ҳақида фикр билдирди. Ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбарияти айрим маълумотлар тарқалиб кетганидан афсусда эканини тан олган, бироқ асосий технологияларни рақобатчилар тўлиқ нусхалай олмаганини таъкидлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Грег Жосвиакнинг сўзларига кўра, интернетдаги сиздирувлар рақобатчиларга Apple буклама экранли қурилмалар устида ишлаётганини олдиндан тушуниш имконини берган. Хусусан, қурилманинг 1:1,4 нисбатидаги экран ўлчами сир сақланмагани ва бундан сўнг таъминот занжирлари орқали турли «тасодифлар» юз бергани қайд этилган.

Технологик устунлик ва яширин ишланмалар

Гарчи экран нисбати бўйича маълумотлар олдиндан ошкор бўлган бўлса-да, Apple муҳандисларига энг муҳим сирни — нанотекстурали буклама дисплейни сақлаб қолиш муваффақ бўлган. Компаниянинг тушунтиришича, буклама экранларнинг ташқи кўринишини кўчириш осон, бироқ махсус нанотекстура технологияси бурмалар билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилади.

Мазкур ечим ёқимсиз тактил ҳисларни йўқотишга қаратилган бўлиб, у кўп йиллик илмий-тадқиқот ишлари натижаси ҳисобланади. Айнан шу жиҳат iPhone Дуо моделини бозордаги бошқа мавжуд буклама телефонлардан кескин фарқлаб туради ва рақобатчилар бу технологияни тўлиқ такрорлай олмади.

Хавфсизлик чоралари ва рақобат муҳити

Келгусида ахборот сизиб чиқишининг олдини олиш мақсадида Apple ушбу лойиҳа учун асл маҳсулотга умуман алоқаси бўлмаган махсус ички код номидан фойдаланган. Шунга қарамай, маълумотларнинг қисман сизиши бозордаги рақобат ва қизиқишни янада ошириб юборди.

Эслатиб ўтамиз, iPhone Дуо тақдимотидан сўнг нафақат қурилманинг конструксияси, балки унинг дастурий таъминотидаги очилиш анимацияси ҳам кенг эътиборни тортди. Ҳатто Reddit фойдаланувчиларидан бири Galaxy Z Fold8 учун махсус илова ишлаб чиқиб, ўхшаш букланиш анимациясини татбиқ этишга уринди. Ўз навбатида, Samsung ҳам Apple тақдимотидан кейин ўзига хос тарзда изоҳлар бериб ўтгани технологик оламда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

AppleiPhone ДуоТехнологияСмартфонларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичМомах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичБугун, 12:22Япония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиЯпония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиБугун, 11:24Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиSamsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиБугун, 05:51SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиSpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиБугун, 05:29ТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиБугун, 04:24Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиХитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди