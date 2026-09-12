Nubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этди

·0·Техно
Nubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этди

Nubia компанияси ўзининг янги флагмани — сунъий интеллект имкониятлари чуқур интеграция қилинган дунёдаги илк қурилма деб эътироф этилаётган НавиХ Ultra смартфони ҳақида навбатдаги расмий тафсилотларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу илғор гаджетнинг Хитой бозоридаги савдолари жорий йилнинг 16-сентабридан бошланиши режалаштирилган бўлиб, ҳозирнинг ўзида унга олдиндан буюртмалар қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг профессионал даражадаги камера тизимидир. Қурилма учта модулдан иборат флагман камера блокига эга бўлиб, унинг бош сенсорига 200 мегапикселлик пикселлар сиғими берилган. Бу эса фойдаланувчиларга энг юқори аниқликдаги суратларни қайд этиш имконини тақдим этади.

Сунъий интеллект ва юқори унумдорлик

Мазкур смартфон Nubia ҳамда БйтеДансе компанияларининг ўзаро яқин ҳамкорлиги натижасида яратилмоқда. Натижада аппарат махсус Доубао мобил ёрдамчиси билан таъминланади ва айнан шу сабабли ҳамшаҳар экспертлар ва мухлислар орасида «Доубао 2.0 телефони» деган норасмий ном билан ҳам машҳур бўлиб улгурди.

Унумдорлик борасида ҳам НавиХ Ultra ўз синфида етакчи бўлиши кутилмоқда. Қурилма энг сўнгги авлодга мансуб Snapdragon 8 Элите Ген 5 флагман одонкристалли тизими базасида ишлайди. Шунингдек, у хотира технологиялари бўйича ҳам янги марраларни забт этиб, тезлиги 10 667 Мбит/с га етувчи Чангхин Меморй LPDDR5X миллий хотирасини қўллаб-қувватлайдиган илк серияли қурилмалардан бирига айланади.

Ноёб корпус ва улкан батарея

Технологик олам мутахассисларини ҳайратда қолдирган жиҳатлардан бири бу корпус қалинлиги ва аккумулятор сиғимининг ўзаро мутаносиблигидир. НавиХ Ultra атиги 7,62 миллиметрлик ғоят юпқа корпусга эга бўлишига қарамай, унинг ичига 7100 мА•ч сиғимли янги авлод аккумулятори муваффақиятли жойлаштирилган.

Шунча қувват ва юқори унумдорликни барқарор сақлаш учун қурилмага махсус совутиш тизими ўрнатилган. Ушбу механизм умумий майдони 7100 мм² бўлган уч ўлчамли иссиқлик тарқатувчи қисмга таянади. Бу эса интенсив фойдаланиш жараёнида ҳам смартфоннинг қизиб кетишининг олдини олади.

Аккумуляторни тезкор тўлдириш имкониятлари ҳам замонавий талабларга тўла жавоб беради. Хабарларга кўра, смартфон 100 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш ҳамда симсиз қувватлаш технологиясини тўлиқ қўллаб-қувватлайди, бу эса кундалик фойдаланишни янада қулайлаштиради.

NubiaНавиХ UltraСмартфонСуний интеллектSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичМомах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичБугун, 12:22Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиApple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиБугун, 11:55Япония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиЯпония 2040-йилга бориб Ойсуръатда микрочиплар заводини қурмоқчиБугун, 11:24Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиSamsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиБугун, 05:51SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиSpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиБугун, 05:29ТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди