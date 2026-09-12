Nubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этди
Nubia компанияси ўзининг янги флагмани — сунъий интеллект имкониятлари чуқур интеграция қилинган дунёдаги илк қурилма деб эътироф этилаётган НавиХ Ultra смартфони ҳақида навбатдаги расмий тафсилотларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу илғор гаджетнинг Хитой бозоридаги савдолари жорий йилнинг 16-сентабридан бошланиши режалаштирилган бўлиб, ҳозирнинг ўзида унга олдиндан буюртмалар қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфоннинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг профессионал даражадаги камера тизимидир. Қурилма учта модулдан иборат флагман камера блокига эга бўлиб, унинг бош сенсорига 200 мегапикселлик пикселлар сиғими берилган. Бу эса фойдаланувчиларга энг юқори аниқликдаги суратларни қайд этиш имконини тақдим этади.
Сунъий интеллект ва юқори унумдорликМазкур смартфон Nubia ҳамда БйтеДансе компанияларининг ўзаро яқин ҳамкорлиги натижасида яратилмоқда. Натижада аппарат махсус Доубао мобил ёрдамчиси билан таъминланади ва айнан шу сабабли ҳамшаҳар экспертлар ва мухлислар орасида «Доубао 2.0 телефони» деган норасмий ном билан ҳам машҳур бўлиб улгурди.
Унумдорлик борасида ҳам НавиХ Ultra ўз синфида етакчи бўлиши кутилмоқда. Қурилма энг сўнгги авлодга мансуб Snapdragon 8 Элите Ген 5 флагман одонкристалли тизими базасида ишлайди. Шунингдек, у хотира технологиялари бўйича ҳам янги марраларни забт этиб, тезлиги 10 667 Мбит/с га етувчи Чангхин Меморй LPDDR5X миллий хотирасини қўллаб-қувватлайдиган илк серияли қурилмалардан бирига айланади.
Ноёб корпус ва улкан батареяТехнологик олам мутахассисларини ҳайратда қолдирган жиҳатлардан бири бу корпус қалинлиги ва аккумулятор сиғимининг ўзаро мутаносиблигидир. НавиХ Ultra атиги 7,62 миллиметрлик ғоят юпқа корпусга эга бўлишига қарамай, унинг ичига 7100 мА•ч сиғимли янги авлод аккумулятори муваффақиятли жойлаштирилган.
Шунча қувват ва юқори унумдорликни барқарор сақлаш учун қурилмага махсус совутиш тизими ўрнатилган. Ушбу механизм умумий майдони 7100 мм² бўлган уч ўлчамли иссиқлик тарқатувчи қисмга таянади. Бу эса интенсив фойдаланиш жараёнида ҳам смартфоннинг қизиб кетишининг олдини олади.
Аккумуляторни тезкор тўлдириш имкониятлари ҳам замонавий талабларга тўла жавоб беради. Хабарларга кўра, смартфон 100 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш ҳамда симсиз қувватлаш технологиясини тўлиқ қўллаб-қувватлайди, бу эса кундалик фойдаланишни янада қулайлаштиради.
…