СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урди
Инсоният сунъий интеллектнинг мураккаб тенгламалар ва олимпиада масалаларини бир неча сонияда еча олиш маҳоратига ҳайрат билан боқаётган бир пайтда, дунё илм-фанининг мутлақ чўққисида турган энг нуфузли олимлар жиддий хавотир билан чиқиш қилди. Математика оламидаги «Нобель мукофоти» саналган Филдс мукофотининг 25 нафар лауреати ва жаҳоннинг етакчи олимлари бирлашиб, махсус очиқ баёнот билан бонг урди. Уларнинг таъкидлашича, бугунги кунда сунъий интеллект яратаётган хусусий корпорациялар мураккаб математик муаммоларни шунчаки ўз моделларининг тезлиги ва кучини кўз-кўз қиладиган оддий «бенчмарк» (унумдорлик тести)га айлантириб, асл фундаментал илм-фанга ва унинг ҳамжамиятига улкан тузатиб бўлмас зарар етказмоқда. Хўш, OpenAI, Google ва бошқа техногигантларнинг мақсади олимлар билан нега тўқнаш келди, математика шунчаки жавоб топишдан иборат эмасми ва нима сабабдан бу хавф бутун инсониятнинг фикрлаш қобилиятига таҳдид солмоқда?
«Math and AI» платформасидаги портловчи баёнот: Олимлар нимадан хавотирда?
Дунёнинг энг ёрқин ақл эгалари томонидан эълон қилинган мурожаат сунъий интеллектнинг математикадаги «ютуқлари» ортидаги хавфли тенденцияларни фош этди:
«Филдс» элитасининг бирлашуви: Дунё математикасининг юзи бўлган 25 нафар Филдс мукофоти совриндори мазкур огоҳлантирувчи баёнот остига шахсан имзо чекди;
Мақсадларнинг кескин тўқнашуви: Олимлар баёнотида очиқ қайд этилишича, хусусий ИИ компанияларининг тижорий манфаатлари билан академик математик ҳамжамиятнинг муқаддас мақсадлари бир-биридан бутунлай фарқ қилади;
Шунчаки қувват синови: Техногигантлар мураккаб масалаларни фақатгина ўз алгоритмларининг совуқ ҳисоб-китоб тезлигини исботлаш ва маркетинг воситаси сифатида ишлатмоқда, бу эса фалсафий илмнинг туб моҳиятини сунъийлаштириб, қадрсизлантирмоқда;
Оммавий иллюзия: Моделларнинг олимпиада масалаларини ечиши жамоатчилик орасида гўёки машина инсон тафаккуридан ўзиб кетгандек нотўғри ва хавфли тасаввур уйғотмоқда.
«Масала ечиш — мақсад эмас, шунчаки қурол»: Илм-фаннинг асл моҳияти нимада?
Олимлар математика шунчаки формулалар ва рақамли алгоритмлар тўплами эмаслигини алоҳида эслатиб ўтди:
Концептуал тушуниш ва фикрлаш: Математикада энг муҳим нуқта тайёр жавоб топиш эмас, балки муаммонинг туб моҳиятини англаш, концептуал тафаккур ва инсоний законинг «нурланиши» (прозрение) ҳисобланади;
Машинада онг йўқ: Сунъий интеллект комбиinatorик комбинациялар ва эҳтимолликлар ёрдамида жавоб чиқара олади, бироқ у ҳеч қачон янги илмий фалсафа ёки ҳақиқий тушунча ярата олмайди;
Тескари зарба хавфи: Агар ИИ ишлаб чиқувчилари фақат сонлар ва тезлик кетидан қувиб, ушбу асл инсоний мақсадни унутса, улар яратаётган восита инсоният тафаккурига қарши ишлайдиган хавфли қуролга айланиши мумкин.
Инсон ақли машина маркетингига қарши: Илм-фан қаерга қараб кетмоқда?
Мазкур очиқ баёнот сунъий интеллект эрасида илм-фаннинг келажаги борасидаги энг жиддий сигнал бўлди:
Ёш авлоднинг чалғиши: Олимлар ёш тадқиқотчиларнинг мураккаб фикрлаш ва янги назариялар яратиш ўрнига, машиналар тайёрлаб берадиган қуруқ ҳисоб-китобларга қарам бўлиб қолишидан хавотирда;
Тижорий босимни чеклаш чақириғи: Академик доиралар Кремний водийси ва глобал корпорацияларни математикани арзон пиар ва акциялар нархини кўтариш воситасига айлантиришни тўхтатишга чақирмоқда;
Илм-фан назорати сақланиши керак: Олимлар сунъий интеллект инсон ўрнини босувчи куч эмас, балки фақат инсон закосига бўйсунувчи ёрдамчи восита бўлиб қолиши шартлигини талаб қилмоқда.
25 нафар буюк математикнинг ушбу кутилмаган исёни дунёга муҳим бир ҳақиқатни эслатди: инсон онгининг қудрати ҳеч қачон серверлардаги совуқ кодлар билан ўлчанмайди ва ҳақиқий илм-фан ўз руҳиятини маркетинг қурбонига айлантиришга йўл қўймайди.
Сизнингча, сунъий интеллект ҳақиқатан ҳам инсон тафаккури ва илм-фан ривожига таҳдид солмоқдами ёки олимлар янги технологиялардан хавфсирамоқдами? Математика шунчаки мураккаб ҳисоблашми ёки инсонгагина хос бўлган чуқур фалсафа? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва сунъий интеллект келажаги бўйича бошланган ушбу глобал баҳс таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда зиёлиларга улашинг!
…