СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урди

·7·Дунё
СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урди

Инсоният сунъий интеллектнинг мураккаб тенгламалар ва олимпиада масалаларини бир неча сонияда еча олиш маҳоратига ҳайрат билан боқаётган бир пайтда, дунё илм-фанининг мутлақ чўққисида турган энг нуфузли олимлар жиддий хавотир билан чиқиш қилди. Математика оламидаги «Нобель мукофоти» саналган Филдс мукофотининг 25 нафар лауреати ва жаҳоннинг етакчи олимлари бирлашиб, махсус очиқ баёнот билан бонг урди. Уларнинг таъкидлашича, бугунги кунда сунъий интеллект яратаётган хусусий корпорациялар мураккаб математик муаммоларни шунчаки ўз моделларининг тезлиги ва кучини кўз-кўз қиладиган оддий «бенчмарк» (унумдорлик тести)га айлантириб, асл фундаментал илм-фанга ва унинг ҳамжамиятига улкан тузатиб бўлмас зарар етказмоқда. Хўш, OpenAI, Google ва бошқа техногигантларнинг мақсади олимлар билан нега тўқнаш келди, математика шунчаки жавоб топишдан иборат эмасми ва нима сабабдан бу хавф бутун инсониятнинг фикрлаш қобилиятига таҳдид солмоқда?

«Math and AI» платформасидаги портловчи баёнот: Олимлар нимадан хавотирда?

Дунёнинг энг ёрқин ақл эгалари томонидан эълон қилинган мурожаат сунъий интеллектнинг математикадаги «ютуқлари» ортидаги хавфли тенденцияларни фош этди:

  • «Филдс» элитасининг бирлашуви: Дунё математикасининг юзи бўлган 25 нафар Филдс мукофоти совриндори мазкур огоҳлантирувчи баёнот остига шахсан имзо чекди;

  • Мақсадларнинг кескин тўқнашуви: Олимлар баёнотида очиқ қайд этилишича, хусусий ИИ компанияларининг тижорий манфаатлари билан академик математик ҳамжамиятнинг муқаддас мақсадлари бир-биридан бутунлай фарқ қилади;

  • Шунчаки қувват синови: Техногигантлар мураккаб масалаларни фақатгина ўз алгоритмларининг совуқ ҳисоб-китоб тезлигини исботлаш ва маркетинг воситаси сифатида ишлатмоқда, бу эса фалсафий илмнинг туб моҳиятини сунъийлаштириб, қадрсизлантирмоқда;

  • Оммавий иллюзия: Моделларнинг олимпиада масалаларини ечиши жамоатчилик орасида гўёки машина инсон тафаккуридан ўзиб кетгандек нотўғри ва хавфли тасаввур уйғотмоқда.

«Масала ечиш — мақсад эмас, шунчаки қурол»: Илм-фаннинг асл моҳияти нимада?

Олимлар математика шунчаки формулалар ва рақамли алгоритмлар тўплами эмаслигини алоҳида эслатиб ўтди:

  • Концептуал тушуниш ва фикрлаш: Математикада энг муҳим нуқта тайёр жавоб топиш эмас, балки муаммонинг туб моҳиятини англаш, концептуал тафаккур ва инсоний законинг «нурланиши» (прозрение) ҳисобланади;

  • Машинада онг йўқ: Сунъий интеллект комбиinatorик комбинациялар ва эҳтимолликлар ёрдамида жавоб чиқара олади, бироқ у ҳеч қачон янги илмий фалсафа ёки ҳақиқий тушунча ярата олмайди;

  • Тескари зарба хавфи: Агар ИИ ишлаб чиқувчилари фақат сонлар ва тезлик кетидан қувиб, ушбу асл инсоний мақсадни унутса, улар яратаётган восита инсоният тафаккурига қарши ишлайдиган хавфли қуролга айланиши мумкин.

Инсон ақли машина маркетингига қарши: Илм-фан қаерга қараб кетмоқда?

Мазкур очиқ баёнот сунъий интеллект эрасида илм-фаннинг келажаги борасидаги энг жиддий сигнал бўлди:

  • Ёш авлоднинг чалғиши: Олимлар ёш тадқиқотчиларнинг мураккаб фикрлаш ва янги назариялар яратиш ўрнига, машиналар тайёрлаб берадиган қуруқ ҳисоб-китобларга қарам бўлиб қолишидан хавотирда;

  • Тижорий босимни чеклаш чақириғи: Академик доиралар Кремний водийси ва глобал корпорацияларни математикани арзон пиар ва акциялар нархини кўтариш воситасига айлантиришни тўхтатишга чақирмоқда;

  • Илм-фан назорати сақланиши керак: Олимлар сунъий интеллект инсон ўрнини босувчи куч эмас, балки фақат инсон закосига бўйсунувчи ёрдамчи восита бўлиб қолиши шартлигини талаб қилмоқда.

25 нафар буюк математикнинг ушбу кутилмаган исёни дунёга муҳим бир ҳақиқатни эслатди: инсон онгининг қудрати ҳеч қачон серверлардаги совуқ кодлар билан ўлчанмайди ва ҳақиқий илм-фан ўз руҳиятини маркетинг қурбонига айлантиришга йўл қўймайди.

Сизнингча, сунъий интеллект ҳақиқатан ҳам инсон тафаккури ва илм-фан ривожига таҳдид солмоқдами ёки олимлар янги технологиялардан хавфсирамоқдами? Математика шунчаки мураккаб ҳисоблашми ёки инсонгагина хос бўлган чуқур фалсафа? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва сунъий интеллект келажаги бўйича бошланган ушбу глобал баҳс таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда зиёлиларга улашинг!

Филдс мукофотиOpenAIсунъий интеллектматематика олимпиадаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Паспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиПаспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиБугун, 15:37БРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБугун, 15:35Миннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиМиннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиБугун, 14:4468 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилдиБугун, 12:34Сохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиСохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиБугун, 12:00Олимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиОлимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиБугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи