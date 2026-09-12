Паспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушди

·70·Дунё
Паспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушди

Россиянинг Москва шаҳрида яшовчи Валерия исмли қиз саёҳати ҳақида жойлаган видеосида паспорт маълумотлари кўриниб қолгач, фирибгарлар ҳужумига учраган. Бу ҳақда “Осторожно, новости”га таяниб Россия ОАВ хабар берди.

Маълум бўлишича, қиз июль ойининг охирида Ростов-Донга Краснодар орқали қилган сафари ҳақида Reels жойлаган. Видеонинг бошида у йўл чипталарини кўрсатган ва уларда унинг паспорт маълумотлари кўриниб қолган. Ролик қарийб 65 минг марта кўрилган.

Орадан тахминан бир ой ўтиб, унга гўёки етказиб бериш хизмати номидан қўнғироқ қилишган. Фирибгарлар қизга у буюртма бермаган маҳсулот етказиб берилиши ҳақида айтган. Суҳбат давомида унга СМС орқали код келган ва Валерия уни фирибгарларга айтиб қўйган.

Шундан сўнг жиноятчилар унинг “Госуслуги”даги аккаунтига киришга муваффақ бўлган. Орадан бир неча соат ўтиб, қизга яна қўнғироқ қилиб, аккаунти бузилгани ва хавфсизлик чораларини кўриш кераклигини айтишган. Суҳбатдош қиздан қайси банкдаги ҳисобидан кўпроқ хавотирда эканини сўраган. Шунда Валерия яна фирибгарлар билан гаплашаётганини тушуниб, қўнғироқни узган.

Кўп ўтмай, унинг телефонига микрокредит расмийлаштирилаётгани ҳақида СМС хабарлари кела бошлаган. Валериянинг сўзларига кўра, фирибгарлар унинг номига 90 минг ва 47 минг рубл миқдоридаги микрокредитларни олишга, шунингдек, бошқа суммаларга ҳам ариза топширишга уринган.

Қиз зудлик билан МФC ва полицияга мурожаат қилган, микрокредитларга алоқаси йўқлиги ҳақида ариза ёзган ҳамда “Госуслуги”даги аккаунтига киришни тиклаган.

Мутахассислар интернетга жойланадиган видеоларда паспорт, чипта, банк картаси ёки бошқа шахсий маълумотларнинг кўриниб қолишига йўл қўймасликни тавсия қилади. Энг муҳими, телефон орқали қўнғироқ қилган нотаниш шахсларга СМС орқали келган тасдиқлаш кодларини айтмаслик керак.

ВалерияГосуслугиМФКфирибгарлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиСИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиБугун, 16:09БРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБугун, 15:35Миннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиМиннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиБугун, 14:4468 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилдиБугун, 12:34Сохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиСохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиБугун, 12:00Олимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиОлимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиБугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи