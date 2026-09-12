Паспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушди
Россиянинг Москва шаҳрида яшовчи Валерия исмли қиз саёҳати ҳақида жойлаган видеосида паспорт маълумотлари кўриниб қолгач, фирибгарлар ҳужумига учраган. Бу ҳақда “Осторожно, новости”га таяниб Россия ОАВ хабар берди.
Маълум бўлишича, қиз июль ойининг охирида Ростов-Донга Краснодар орқали қилган сафари ҳақида Reels жойлаган. Видеонинг бошида у йўл чипталарини кўрсатган ва уларда унинг паспорт маълумотлари кўриниб қолган. Ролик қарийб 65 минг марта кўрилган.
Орадан тахминан бир ой ўтиб, унга гўёки етказиб бериш хизмати номидан қўнғироқ қилишган. Фирибгарлар қизга у буюртма бермаган маҳсулот етказиб берилиши ҳақида айтган. Суҳбат давомида унга СМС орқали код келган ва Валерия уни фирибгарларга айтиб қўйган.
Шундан сўнг жиноятчилар унинг “Госуслуги”даги аккаунтига киришга муваффақ бўлган. Орадан бир неча соат ўтиб, қизга яна қўнғироқ қилиб, аккаунти бузилгани ва хавфсизлик чораларини кўриш кераклигини айтишган. Суҳбатдош қиздан қайси банкдаги ҳисобидан кўпроқ хавотирда эканини сўраган. Шунда Валерия яна фирибгарлар билан гаплашаётганини тушуниб, қўнғироқни узган.
Кўп ўтмай, унинг телефонига микрокредит расмийлаштирилаётгани ҳақида СМС хабарлари кела бошлаган. Валериянинг сўзларига кўра, фирибгарлар унинг номига 90 минг ва 47 минг рубл миқдоридаги микрокредитларни олишга, шунингдек, бошқа суммаларга ҳам ариза топширишга уринган.
Қиз зудлик билан МФC ва полицияга мурожаат қилган, микрокредитларга алоқаси йўқлиги ҳақида ариза ёзган ҳамда “Госуслуги”даги аккаунтига киришни тиклаган.
Мутахассислар интернетга жойланадиган видеоларда паспорт, чипта, банк картаси ёки бошқа шахсий маълумотларнинг кўриниб қолишига йўл қўймасликни тавсия қилади. Энг муҳими, телефон орқали қўнғироқ қилган нотаниш шахсларга СМС орқали келган тасдиқлаш кодларини айтмаслик керак.
…