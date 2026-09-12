БРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошланди

·44·Дунё
БРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошланди

Ҳиндистон пойтахти Ню-Деҳли шаҳрида 18-БРИКС саммити ўзининг энг қизғин палласига кирди. Дунёнинг етакчи ва ҳамкор давлатлари раҳбарлари, халқаро ташкилотлар ҳамда ОАВ вакилларини жамлаган асосий тадбирлар шаҳар марказидаги 123 акр майдонни эгаллаган муаззам ва энг замонавий мажмуа — «Бҳарат Мандапам» халқаро конгресс марказида бўлиб ўтмоқда.

Бу йилги саммит «Барқарор пойдевор, инновация, ҳамкорлик ва изчил тараққиёт» (Буилдинг Ресилиент Фоундатионс, Инноватион, Кооператион анд Сустаинабле Девелопмент) бош ғояси остида ташкил этилди.

Глобал иқтисодий кун тартиби ва ривожланаётган давлатлар овози

Ҳиндистоннинг тўртинчи бор раислигида ўтаётган мазкур саммит кун тартибидан глобал иқтисодий барқарорлик, миллий валюталардаги ўзаро ҳисоб-китобларни кенгайтириш, логистика занжирларини мустаҳкамлаш ва Янги Тараққиёт Банки (НДБ) орқали инфратузилма лойиҳаларини молиялаштириш каби стратегик масалалар ўрин олган.

Анжуманда ривожланаётган мамлакатлар ва янги ҳамкор давлатларнинг халқаро савдо ҳамда молиявий тизимдаги ролини ошириш, технологик ва саноат ҳамкорлигини янги босқичга олиб чиқиш асосий устувор йўналиш сифатида белгиланган.

Ўзбекистон манфаатлари: Иқтисодий дипломатия ва маданий иштирок

Глобал мулоқот майдонида Ўзбекистоннинг иштироки ҳам ўзига хос амалий аҳамият касб этмоқда:

Маданий ва ҳунармандчилик дипломатияси: Саммит доирасида Деҳлидаги Миллий ҳунармандчилик музейида ташкил этилган «БРИКС Базаар» халқаро кўргазмасида ўзбек миллий кулоллик, тўқимачилик ва рассомчилик мактаблари алоҳида стенд билан муносиб иштирок этмоқда. Бу юртимизнинг сайёҳлик ва миллий брендини глобал миқёсда тарғиб қилишда муҳим ўрин тутмоқда.

Савдо ва логистика алоқалари: Ҳиндистон ва БРИКСнинг бошқа иштирокчилари билан савдо айланмасини ошириш, транспорт йўлакларини диверсификация қилиш ва юқори технологик инвестицияларни жалб этиш Ўзбекистоннинг ташқи иқтисодий сиёсатида устувор ҳисобланади.

Айни пайтда Ню-Деҳлида саммит доирасидаги муҳокамалар, ялпи мажлислар ва медиа-тур тадбирлари давом этмоқда.

Саммит тафсилотлари ва энг сўнгги янгиликларни сайтимизда кузатиб боринг.

ҲиндистонХалқароСаммитБРИКС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиСИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиБугун, 16:09Паспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиПаспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиБугун, 15:37Миннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиМиннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиБугун, 14:4468 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилдиБугун, 12:34Сохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиСохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиБугун, 12:00Олимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиОлимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиБугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи