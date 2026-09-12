БРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошланди
Ҳиндистон пойтахти Ню-Деҳли шаҳрида 18-БРИКС саммити ўзининг энг қизғин палласига кирди. Дунёнинг етакчи ва ҳамкор давлатлари раҳбарлари, халқаро ташкилотлар ҳамда ОАВ вакилларини жамлаган асосий тадбирлар шаҳар марказидаги 123 акр майдонни эгаллаган муаззам ва энг замонавий мажмуа — «Бҳарат Мандапам» халқаро конгресс марказида бўлиб ўтмоқда.
Бу йилги саммит «Барқарор пойдевор, инновация, ҳамкорлик ва изчил тараққиёт» (Буилдинг Ресилиент Фоундатионс, Инноватион, Кооператион анд Сустаинабле Девелопмент) бош ғояси остида ташкил этилди.
Глобал иқтисодий кун тартиби ва ривожланаётган давлатлар овози
Ҳиндистоннинг тўртинчи бор раислигида ўтаётган мазкур саммит кун тартибидан глобал иқтисодий барқарорлик, миллий валюталардаги ўзаро ҳисоб-китобларни кенгайтириш, логистика занжирларини мустаҳкамлаш ва Янги Тараққиёт Банки (НДБ) орқали инфратузилма лойиҳаларини молиялаштириш каби стратегик масалалар ўрин олган.
Анжуманда ривожланаётган мамлакатлар ва янги ҳамкор давлатларнинг халқаро савдо ҳамда молиявий тизимдаги ролини ошириш, технологик ва саноат ҳамкорлигини янги босқичга олиб чиқиш асосий устувор йўналиш сифатида белгиланган.
Ўзбекистон манфаатлари: Иқтисодий дипломатия ва маданий иштирок
Глобал мулоқот майдонида Ўзбекистоннинг иштироки ҳам ўзига хос амалий аҳамият касб этмоқда:
Маданий ва ҳунармандчилик дипломатияси: Саммит доирасида Деҳлидаги Миллий ҳунармандчилик музейида ташкил этилган «БРИКС Базаар» халқаро кўргазмасида ўзбек миллий кулоллик, тўқимачилик ва рассомчилик мактаблари алоҳида стенд билан муносиб иштирок этмоқда. Бу юртимизнинг сайёҳлик ва миллий брендини глобал миқёсда тарғиб қилишда муҳим ўрин тутмоқда.
Савдо ва логистика алоқалари: Ҳиндистон ва БРИКСнинг бошқа иштирокчилари билан савдо айланмасини ошириш, транспорт йўлакларини диверсификация қилиш ва юқори технологик инвестицияларни жалб этиш Ўзбекистоннинг ташқи иқтисодий сиёсатида устувор ҳисобланади.
Айни пайтда Ню-Деҳлида саммит доирасидаги муҳокамалар, ялпи мажлислар ва медиа-тур тадбирлари давом этмоқда.
Саммит тафсилотлари ва энг сўнгги янгиликларни сайтимизда кузатиб боринг.
…