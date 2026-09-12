Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан нороз

·25·Техно
Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан нороз

Аэрокосмик саноатида қизғин рақобат давом этмоқда: ixbt.com маълумотига кўра, Rocket Lab компанияси NASA томонидан Blue Origin'га берилган 700 миллион долларлик йирик шартнома юзасидан АҚШ Ҳисоб палатасига (ГАО) расмий норозилик билдирди. Мазкур қарорнинг қайта кўриб чиқилишини талаб қилган даъво келгусидаги космик алоқа тизимлари тақдирига таъсир кўрсатиши мумкинлиги билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг сентябрь ойи бошида NASA Марс Телекоммуникатионс Нетворк (МТН) лойиҳасини ишлаб чиқиш, унинг учирилиши ва кейинги эксплуатациясини амалга ошириш учун Blue Origin компаниясини танлаган эди. Ушбу лойиҳа доирасида Қизил сайёра атрофида ишлайдиган ва Ер билан алоқани таъминловчи янги орбитадаги ретранслятор қурилиши кўзда тутилган.

Лекин Rocket Lab раҳбарияти мазкур танлов жараёнида қоидабузарликларга йўл қўйилганидан шубҳаланмоқда. Компания баёнотига кўра, агентлик Конгресс томонидан белгиланган қабул қилиш мезонларидан четга чиққан бўлиши мумкин. Шунингдек, NASA уларнинг таклифини техник баҳолашда хатоликларга йўл қўйгани ва лойиҳага нисбатан асоссиз равишда қаттиққўл ёндашгани таъкидланмоқда.

Марсдаги алоқа инфратузилмасини янгилаш зарурати

Ҳозирги кунда Марсдаги Американинг илмий миссияларини қўллаб-қувватлаётган алоқа инфратузилмаси эскириб бормоқда. Икки ўн йилликдан ортиқ вақт давомида бу вазифани 2001 йилда учирилган Марс Одйссей ҳамда 2005 йилдан бери фаолият юритиб келаётган Марс Реконнаиссансе Орбитер бажариб келмоқда.

АҚШ Конгресси ушбу эскирган тармоқ ўрнини босувчи янги ретрансляторни яратиш учун 2025 йилнинг июль ойида 700 миллион доллар маблағ ажратган эди. 2026 йилнинг баҳорида эса NASA хусусий компаниялардан таклифлар қабул қилган бўлиб, Blue Origin ва Rocket Lab асосий даъвогарлар сифатида кўрилган.

Имзоланган шартнома шартларига кўра, Blue Origin тайёр қурилмани 2028 йил 31 декабрдан кечиктирмасдан NASA'га топшириши шарт. МТН тармоғи 2030 йилгача Марс орбитасида иш бошлаши ва келгуси космик экспедициялар учун барқарор алоқани таъминлаши кутилмоқда.

Олдинги ўхшаш вазиятлар ва келгусидаги қадамлар

Қизиғи шундаки, бир неча йил олдин худди шундай ҳолатда Блуе Вакиллари ўзлари қолган эди. 2021 йилда Jeff Bezos компанияси Artemis ой дастури доирасидаги илк бошқариладиган қўниш аппаратини яратиш бўйича танловда SpaceX ғалаба қозонгач, ГАО орқали норозилик билдирган ва судга мурожаат қилган эди. Ошкора эътирозлар рад этилганига қарамай, кейинчалик NASA Blue Origin билан ой аппарати бўйича алоҳида шартнома имзолаган эди.

Ҳозирда худди шу йўлдан бораётган Rocket Lab ҳам ўз ҳақлигини исботлашга ҳаракат қилмоқда. Марс ретранслятори бўйича тузилган 700 миллион долларлик шартнома ҳозирча Blue Origin тасарруфида қолмоқда, бироқ унинг якуний тақдири АҚШ Ҳисоб палатасининг чиқарадиган расмий қарорига боғлиқ бўлади.

Rocket LabBlue OriginNASAМарсКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиСМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиБугун, 15:29Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Бугун, 15:00Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераSamsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераБугун, 14:59Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиДварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиБугун, 14:30Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиБугун, 13:26Nubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиNubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!