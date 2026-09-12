СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашди

·16·Техно
СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашди

Жаҳон яримўтказгичлар бозорида етакчи ўринларни эгаллаб келган компаниялар ўртасидаги рақобат кучайиб бормоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, жорий йилнинг иккинчи чорагида Хитойнинг йирик ишлаб чиқарувчиси СМИК мантиқий ҳисоблаш чипларини ишлаб чиқариш бўйича бозордаги энг юқори даромад ўсишини қайд этди ва бу борада рақобатни кескинлаштирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳисобот даврида СМИК компаниясининг умумий тушуми 3 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган чорак билан таққосланганда нақ 20 фоизга кўп эканлигини кўрсатади. Мазкур таҳлилда фақат мантиқий ҳисоблаш чиплари инобатга олинган бўлиб, хотира чиплари ишлаб чиқариш кўрсаткичлари ҳисобга олинмаган.

Бозордаги кучлар нисбати ва Samsung'нинг натижалари

Ҳозирги кунда СМИК жаҳондаги учинчи йирик чип ишлаб чиқарувчи компания мақомига эга. Энг эътиборли жиҳати шундаки, хитойлик ишлаб чиқарувчининг Жанубий Корея гиганти Samsung'дан ортда қолиш кўрсаткичи жуда кичик ҳажмга тушиб қолди.

Хабарга кўра, Samsung иккинчи чоракда ўз даромадини атиги 1,8 фоизга ошириб, 3,26 миллиард долларга етказди. Қизиғи шундаки, ушбу ўсиш суръати дунёдаги ўнта йирик чип ишлаб чиқарувчи компаниялар орасида энг паст натижа бўлди. Натижада СМИК ва Samsung ўртасидаги тафовут қисқариб, бозор улушини тақсимлашда муҳим ўзгаришлар юзага келмоқда.

TSMC – бозорнинг мутлақ ҳукмдори

Бозордаги умумий вазиятга назар ташласак, Таиван Семикондуктор Мануфактуринг Компани (TSMC) ҳамон ўзининг сўзсиз устунлигини сақлаб қолмоқда. Саноатнинг асосий устуни ҳисобланган TSMC компаниясига рақобат қилиш ҳозирча бошқа ўйинчилар учун қийин кечмоқда.

Маълумотларга кўра, TSMC даромади иккинчи чоракда 12,1 фоизга ўсиб, улкан 40,2 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич мазкур йўналишдаги бошқа барча етакчи компанияларнинг умумий жамланган тушумидан ҳам бир неча баробар кўпдир.

Ҳозирги вақтда TSMC жаҳон яримўтказгичлар бозорининг нақ 72,5 фоиз улушини назорат қилмоқда. Саноат таҳлилчиларининг фикрича, СМИК каби компанияларнинг жадал ўсиб бориши ва даромадни ошириши келгусида глобал технология бозоридаги мавжуд мувозанатга ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.

СМИКSamsungTSMCТехнологияЯримўтказгичлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Бугун, 15:00Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераSamsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераБугун, 14:59Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиДварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиБугун, 14:30Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиБугун, 13:26Nubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиNubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиБугун, 12:52Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичМомах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!