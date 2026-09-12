СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашди
Жаҳон яримўтказгичлар бозорида етакчи ўринларни эгаллаб келган компаниялар ўртасидаги рақобат кучайиб бормоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, жорий йилнинг иккинчи чорагида Хитойнинг йирик ишлаб чиқарувчиси СМИК мантиқий ҳисоблаш чипларини ишлаб чиқариш бўйича бозордаги энг юқори даромад ўсишини қайд этди ва бу борада рақобатни кескинлаштирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳисобот даврида СМИК компаниясининг умумий тушуми 3 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган чорак билан таққосланганда нақ 20 фоизга кўп эканлигини кўрсатади. Мазкур таҳлилда фақат мантиқий ҳисоблаш чиплари инобатга олинган бўлиб, хотира чиплари ишлаб чиқариш кўрсаткичлари ҳисобга олинмаган.
Бозордаги кучлар нисбати ва Samsung'нинг натижалариҲозирги кунда СМИК жаҳондаги учинчи йирик чип ишлаб чиқарувчи компания мақомига эга. Энг эътиборли жиҳати шундаки, хитойлик ишлаб чиқарувчининг Жанубий Корея гиганти Samsung'дан ортда қолиш кўрсаткичи жуда кичик ҳажмга тушиб қолди.
Хабарга кўра, Samsung иккинчи чоракда ўз даромадини атиги 1,8 фоизга ошириб, 3,26 миллиард долларга етказди. Қизиғи шундаки, ушбу ўсиш суръати дунёдаги ўнта йирик чип ишлаб чиқарувчи компаниялар орасида энг паст натижа бўлди. Натижада СМИК ва Samsung ўртасидаги тафовут қисқариб, бозор улушини тақсимлашда муҳим ўзгаришлар юзага келмоқда.
TSMC – бозорнинг мутлақ ҳукмдориБозордаги умумий вазиятга назар ташласак, Таиван Семикондуктор Мануфактуринг Компани (TSMC) ҳамон ўзининг сўзсиз устунлигини сақлаб қолмоқда. Саноатнинг асосий устуни ҳисобланган TSMC компаниясига рақобат қилиш ҳозирча бошқа ўйинчилар учун қийин кечмоқда.
Маълумотларга кўра, TSMC даромади иккинчи чоракда 12,1 фоизга ўсиб, улкан 40,2 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич мазкур йўналишдаги бошқа барча етакчи компанияларнинг умумий жамланган тушумидан ҳам бир неча баробар кўпдир.
Ҳозирги вақтда TSMC жаҳон яримўтказгичлар бозорининг нақ 72,5 фоиз улушини назорат қилмоқда. Саноат таҳлилчиларининг фикрича, СМИК каби компанияларнинг жадал ўсиб бориши ва даромадни ошириши келгусида глобал технология бозоридаги мавжуд мувозанатга ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.
…