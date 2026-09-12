Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади

·34·Техно
Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади

Ўзбекистонда давлат бошқарувини рақамлаштириш, сунъий интеллект технологияларини ҳаётга татбиқ этиш ва идоравий тарқоқликка чек қўйишга қаратилган инқилобий қарор қабул қилинди. Президентнинг ПФ–190-сон фармонига мувофиқ, мамлакатда Очиқ маълумотлар портали негизида ягона Миллий маълумотлар платформаси яратилади ва 2027 йил 1 июлга қадар тўлиқ ишга туширилади. Ҳозиргача турли вазирлик ва идораларда турлича форматларда сақланиб, ўзаро мувофиқлашмаган улкан маълумотлар базалари эндиликда ягона рақамли стандартга келтирилади. Бу тизим шунчаки статистика банки эмас, балки сунъий интеллект моделларини ўқитиш, бизнес юкини кескин камайтириш ҳамда фуқаролар ва тадқиқотчилар учун очиқликни таъминловчи миллий стратегик хабга айланади. Хўш, ушбу платформа қандай ишлайди, сунъий интеллект учун қандай маълумотлар жойлаштирилади ва ушбу янгиланишдан оддий фуқаро, бизнес ва давлат қандай наф кўради?

Эски муаммога рақамли барҳам: «Ҳар бир идорада — алоҳида маълумот» ёндашуви тугайди

Бугунги кунда вазирлик ва идораларда катта ҳажмда маълумот тўпланса-да, уларнинг тарқоқлиги қатор тўсиқларни келтириб чиқармоқда эди:

  • Бир-бирини «кўрмайдиган» тизимлар: Маълумотлар турли идораларда ҳар хил форматда юритилгани сабабли уларни ўзаро алмашиш ва комплекс таҳлил қилиш ниҳоятда мураккаб эди;

  • Ягона стандартлар ва идентификаторлар: Платформа орқали барча давлат органларининг маълумотлар базалари ягона классификаторлар, метамаълумотлар ва умумий форматлар асосида босқичма-босқич ягона занжирга интеграция қилинади;

  • Мутлақ шаффофлик ва сифат: Давлат органларининг ахборот ресурслари сифатли, ишончли ва реал вақтда янгиланиб борадиган марказий бошқарув тизимига ўтади.

Сунъий интеллект ва Big Data: Платформа ичида нималар бўлади?

Миллий маълумотлар платформаси замонавий дунёнинг энг илғор технологиялари билан жиҳозланади:

  • Сунъий интеллект (AI) моделларини ўқитиш: Маҳаллий сунъий интеллект ишланмаларини ривожлантириш учун махсус сараланган катта маълумотлар тўплами очиқ тақдим этилади;

  • 50 та эгасизлантирилган микромаълумот тўплами: Шахсга доир маълумотлар дахлсизлигини сақлаган ҳолда, чуқур таҳлиллар ўтказиш учун 50 та йирик махсус база платформага юкланади;

  • BI-таҳлил ва машинали ўқитиш: Давлат даражасида прогнозлаш учун замонавий Business Intelligence (BI) таҳлилий панеллари ва машинали ўқитиш воситалари жорий этилади;

  • API-сервислар ва версиялаш: Тизимлар ўртасида автоматик маълумот алмашиш учун API-сервислар ҳамда маълумотлар ўзгаришини кузатиб борувчи версиялаш функциялари ишга тушади;

  • Хавфсизлик ва махфийлик кафолати: Шахсга доир барча маълумотлар қатъий хавфсизлик протоколлари асосида тўлиқ ҳимояланади.

Кимга қандай фойда? Бизнесдан тортиб оддий жамоатчиликкача

Янги тизим жамиятнинг барча қатламлари учун бирдек фойдали натижа беради:

  • Давлат идоралари учун: Қоғозбозлик ва узоқ давом этадиган расмий хат алмашинувига чек қўйилиб, қарорлар аниқ ва долзарб рақамларга таянган ҳолда тезкор қабул қилинади;

  • Миллий статистика учун: Турли ташкилотлардан қайта-қайта ҳисобот талаб қилиш амалиёти бекор бўлади, статистика маъмурий манбалардан тўғридан-тўғри, тезкор шакллантирилади;

  • Бизнес ва тадбиркорлар учун: Идораларга ортиқча ҳисоботлар топшириш юки енгиллашади, тадбиркорлар ўз стартаплари ва бозор таҳлиллари учун ишончли маълумотларга осон кириш имконига эга бўлади;

  • Журналистлар ва тадқиқотчилар учун: Очиқ, қайта ишлаш мумкин бўлган ва қулай рақамлар базаси журналистик суриштирувлар ва илмий тадқиқотлар сифатини кескин оширади.

Маълумотларнинг шунчаки серверларда чанг босиб ётиши даври ўтди. Ўзбекистон давлат бошқарувида маълумотни миллий стратегик ва иқтисодий ресурсга айлантириш орқали рақамли иқтисодиётда сифат жиҳатидан янги босқичга чиқмоқда.

Сизнингча, давлат маълумотларининг ягона марказга бирлаштирилиши ва сунъий интеллектга йўналтирилиши идоралардаги коррупция ва бюрократияни қанчалик қисқартиради? Очиқ маълумотлар базасидан биринчи навбатда бизнеснинг қайси йўналишлари кўпроқ фойда кўриши мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз рақамли келажагига оид ушбу муҳим таҳлилни барча соҳа вакилларига улашинг!

Миллий маълумотлар платформасиПФ-190Сунъий интеллектОчиқ маълумотлар портали
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиСМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиБугун, 15:29Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераSamsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераБугун, 14:59Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиДварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиБугун, 14:30Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиБугун, 13:26Nubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиNubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиБугун, 12:52Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичМомах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!