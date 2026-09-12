Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камера
Samsung компаниясининг бюджет туркумидаги янги Samsung Galaxy A08 смартфони кутилган тақдимотидан олдинроқ савдога чиқарилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма Бирлашган Араб Амирликларидаги маҳаллий интернет-дўконлардан бирининг каталогида пайдо бўлиб, харидорларга тақдим этила бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча БАА бозорида смартофоннинг бошланғич 4 GB тезкор ва 64 GB доимий хотирага эга версияси сотилмоқда. Уни харид қилиш учун тахминан 625 дирҳам ёки 170 АҚШ доллари миқдорида маблағ талаб этилади. Бу нарх қурилмани оммавий харидорлар учун янада қулай ва жозибадор қилади.
Асосий техник хусусиятлар ва имкониятларЯнги авлод модели аввалгиси билан солиштирганда бир қатор ижобий ўзгаришларни олган. Хусусан, Samsung Galaxy A08 қурилмаси 1600 × 720 пикселлар кенгайтмали ҳамда 90 Hz янгланиш частотасига эга йирик 6,7 дюймли экран билан жиҳозланган. Олд камера 8 мегапикселли линзага таянади.
Орқа панелда эса асосий қўшалоқ камера модули жойлашган бўлиб, у 50 мегапикселли бош датчик ҳамда 2 мегапикселли ёрдамчи сенсорларни ўз ичига олади. Бундай камера жамланмаси кундалик суратга олиш вазифаларини сифатли бажариш имконини беради.
Батарея ва унумдорликдаги янгиликларҚурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг аккумуляторидир. Манбага кўра, аккумулятор сиғими олдинги Samsung Galaxy A07 модели билан таққослаганда нақд 20 фоизга оширилиб, 6000 мА·ч га етказилган. Шунингдек, 25 В қувватга эга симли қувватлаш технологияси ҳам қўллаб-қувватланади.
Ишлаш унумдорлигига келсак, дўкон тавсифида максимал частотаси 2,2 ГГс бўлган номаълум саккиз ядроли процессор кўрсатилган. Бироқ бундан олдинроқ ушбу смартфонда MediaTek Ҳелио G99 процессори ўрнатилиши ҳақида маълумотлар тарқалган эди.
Смартфон корпусининг қалинлиги атиги 8 миллиметрни ташкил этади. Фойдаланувчилар қулайлиги учун иккита СИМ-карта очкоси мавжуд бўлиб, корпус чанг ҳамда томчилардан ҳимоя қилувчи IP64 даражасига эга.
…