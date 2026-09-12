Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камера

·38·Техно
Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камера

Samsung компаниясининг бюджет туркумидаги янги Samsung Galaxy A08 смартфони кутилган тақдимотидан олдинроқ савдога чиқарилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма Бирлашган Араб Амирликларидаги маҳаллий интернет-дўконлардан бирининг каталогида пайдо бўлиб, харидорларга тақдим этила бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча БАА бозорида смартофоннинг бошланғич 4 GB тезкор ва 64 GB доимий хотирага эга версияси сотилмоқда. Уни харид қилиш учун тахминан 625 дирҳам ёки 170 АҚШ доллари миқдорида маблағ талаб этилади. Бу нарх қурилмани оммавий харидорлар учун янада қулай ва жозибадор қилади.

Асосий техник хусусиятлар ва имкониятлар

Янги авлод модели аввалгиси билан солиштирганда бир қатор ижобий ўзгаришларни олган. Хусусан, Samsung Galaxy A08 қурилмаси 1600 × 720 пикселлар кенгайтмали ҳамда 90 Hz янгланиш частотасига эга йирик 6,7 дюймли экран билан жиҳозланган. Олд камера 8 мегапикселли линзага таянади.

Орқа панелда эса асосий қўшалоқ камера модули жойлашган бўлиб, у 50 мегапикселли бош датчик ҳамда 2 мегапикселли ёрдамчи сенсорларни ўз ичига олади. Бундай камера жамланмаси кундалик суратга олиш вазифаларини сифатли бажариш имконини беради.

Батарея ва унумдорликдаги янгиликлар

Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг аккумуляторидир. Манбага кўра, аккумулятор сиғими олдинги Samsung Galaxy A07 модели билан таққослаганда нақд 20 фоизга оширилиб, 6000 мА·ч га етказилган. Шунингдек, 25 В қувватга эга симли қувватлаш технологияси ҳам қўллаб-қувватланади.

Ишлаш унумдорлигига келсак, дўкон тавсифида максимал частотаси 2,2 ГГс бўлган номаълум саккиз ядроли процессор кўрсатилган. Бироқ бундан олдинроқ ушбу смартфонда MediaTek Ҳелио G99 процессори ўрнатилиши ҳақида маълумотлар тарқалган эди.

Смартфон корпусининг қалинлиги атиги 8 миллиметрни ташкил этади. Фойдаланувчилар қулайлиги учун иккита СИМ-карта очкоси мавжуд бўлиб, корпус чанг ҳамда томчилардан ҳимоя қилувчи IP64 даражасига эга.

SamsungGalaxy A08СмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиСМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиБугун, 15:29Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Бугун, 15:00Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиДварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиБугун, 14:30Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиБугун, 13:26Nubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиNubia сунъий интеллектга ихтисослашган НавиХ Ultra смартфонини тақдим этдиБугун, 12:52Момах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичМомах Қ.Пасс Х: iPhone 18 Pro учун ўта юпқа магнит қувватлагичБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!