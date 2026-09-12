Қаршидаги мактабда қизлар ўртасида жанжал юз берди
Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳридаги 1-сонли умумий ўрта таълим мактабида ўқувчи қизлар ўртасида жанжал юз берди. Ҳолат акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Видеода бир гуруҳ ўқувчи қизларнинг ўзаро тортишиб, бир-бирини ҳақорат қилгани ва сочидан тортгани кўринади.
Қашқадарё вилояти Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси маълумотига кўра, ҳолат юзасидан дастлабки ўрганиш ишлари олиб борилган. Унда видеода акс этган воқеа иштирокчилари Ҳ.Л., Р.Р., Р.М. ва Б.М. экани аниқланган.
Шундан сўнг ўқувчилар ва уларнинг ота-оналари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга чақирилиб, жанжалнинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда воқеа тафсилотлари ўрганилган. Иштирокчилардан тегишли тушунтиришлар олинган.
Қайд этилишича, ҳолатга ҳуқуқий баҳо бериш учун тегишли ҳужжатлар Қарши шаҳар ИИБга юборилган. Ҳозирда ваколатли органлар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Суриштирув якунлари ва аниқланган ҳолатларга кўра, қонунчиликда белгиланган тартибда ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда. Мактаб таълими бошқармаси ҳам ўрганиш жараёнини назоратга олган.
Ҳолат бўйича якуний хулоса суриштирув ишлари тугаганидан сўнг маълум қилинади.
…