Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтди

·7·Спорт
Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтди

Франциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафида бош мураббий сифатида иш бошлаган Жозе Моуринью қўл остидаги дастлабки таассуротлари билан ўртоқлашди. Унга кўра, португалиялик мутахассиснинг ўткир ақли ва тактик тафаккури жамоага қўшилган юлдуз футболчида энг катта таассурот қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com ва МахиФоот нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, ёзда Испания клубига кўчиб ўтган 27 ёшли футболчи мавсум бошини жуда сермаҳсул ўтказмоқда. У Ла Лиганинг дастлабки тўртта учрашувидаёқ рақиблар дарвозасига тўртта гол киритишга муваффақ бўлди.

Майдондаги аниқ йўналиш ва тактик етакчилик

Қисқа фурсат ичида мураббий билан ишлаган Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг ўйин борасидаги қарашлари нақадар мукаммал эканини алоҳида таъкидлади. Ҳужумчининг фикрича, бош мураббийнинг аниқ кўрсатмалари ва аниқ режалари жамоанинг муваффақиятли ўйин кўрсатишида асосий омил бўлмоқда.

“Қандай мураббий дейсизми? Жуда ақлли! Мен бу инсоннинг интеллектидан ҳайратда қолдим”, — дея Килиан Мбаппенинг сўзларини келтиради МахиФоот. Футболчи дунёга машҳур мураббийнинг ўзига хос хусусиятлари тасодиф эмаслигини ҳам қўшимча қилди.

Мавсумнинг ёрқин старти ва Чемпионлар лигасидаги ғалаба

Франциялик футболчининг фикрича, ҳар бир ўйинчи учун майдонда нима қилиш кераклигини ва қаерга қараб кетаётганини аниқ тушуниш жуда муҳим. Жозе Моуринью айнан шундай ишонч ва аниқ йўналишни тақдим эта олмоқда.

Ҳозирги статистик кўрсаткичлар бу ҳамкорликнинг нақадар самарали кетаётганини кўрсатиб турибди. Ла Лигадаги 4 та ўйинда 4 та гол урган Мбаппе, шунингдек, Чемпионлар лигаси доирасида Интер жамоасига қарши кечган баҳсда ҳам ўз ҳиссасини қўшиб, Реал Мадриднинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади.

Килиан МбаппеЖозе МоуриньюРеал МадридЛа ЛигаЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Бугун, 14:10Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиБугун, 12:15Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиФранко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиБугун, 11:51Килиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиКилиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиБугун, 11:33Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиХаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиБугун, 10:52Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Бугун, 06:46
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди