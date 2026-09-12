Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтди
Франциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафида бош мураббий сифатида иш бошлаган Жозе Моуринью қўл остидаги дастлабки таассуротлари билан ўртоқлашди. Унга кўра, португалиялик мутахассиснинг ўткир ақли ва тактик тафаккури жамоага қўшилган юлдуз футболчида энг катта таассурот қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com ва МахиФоот нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, ёзда Испания клубига кўчиб ўтган 27 ёшли футболчи мавсум бошини жуда сермаҳсул ўтказмоқда. У Ла Лиганинг дастлабки тўртта учрашувидаёқ рақиблар дарвозасига тўртта гол киритишга муваффақ бўлди.
Майдондаги аниқ йўналиш ва тактик етакчиликҚисқа фурсат ичида мураббий билан ишлаган Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг ўйин борасидаги қарашлари нақадар мукаммал эканини алоҳида таъкидлади. Ҳужумчининг фикрича, бош мураббийнинг аниқ кўрсатмалари ва аниқ режалари жамоанинг муваффақиятли ўйин кўрсатишида асосий омил бўлмоқда.
“Қандай мураббий дейсизми? Жуда ақлли! Мен бу инсоннинг интеллектидан ҳайратда қолдим”, — дея Килиан Мбаппенинг сўзларини келтиради МахиФоот. Футболчи дунёга машҳур мураббийнинг ўзига хос хусусиятлари тасодиф эмаслигини ҳам қўшимча қилди.
Мавсумнинг ёрқин старти ва Чемпионлар лигасидаги ғалабаФранциялик футболчининг фикрича, ҳар бир ўйинчи учун майдонда нима қилиш кераклигини ва қаерга қараб кетаётганини аниқ тушуниш жуда муҳим. Жозе Моуринью айнан шундай ишонч ва аниқ йўналишни тақдим эта олмоқда.
Ҳозирги статистик кўрсаткичлар бу ҳамкорликнинг нақадар самарали кетаётганини кўрсатиб турибди. Ла Лигадаги 4 та ўйинда 4 та гол урган Мбаппе, шунингдек, Чемпионлар лигаси доирасида Интер жамоасига қарши кечган баҳсда ҳам ўз ҳиссасини қўшиб, Реал Мадриднинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади.
…