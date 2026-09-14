Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди

·9·Техно
Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia туркумидаги янги, умумий сиғими 14 кг бўлган кир ювиш ва қуритиш машинасини тақдим этди, унинг нархи 5000 юан.
  • Қурилма битта катта (11 кг) ва иккита кичик (ҳар бири 1,5 кг) барабандан иборат ноёб уч барабанли тузилишга эга бўлиб, кичик барабанлар болалар ва ички кийимларни алоҳида ювиш учун мўлжалланган.

Xiaomi компанияси маиший техника бозорида яна бир эътиборга молий қурилмани тақдим этиб, Mijia туркумидаги янги кир ва қуритиш машинаси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, умумий сиғими 14 килограммни ташкил этувчи мазкур инновацион қурилманинг нархи 5000 юан этиб белгиланган бўлиб, у ўзининг ноёб уч барабанли тузилиши билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати шундаки, у битта катта ва иккита қўшимча кичик барабанларни ўз ичига олади. Асосий бўлинма 11 кг кир ювишга мўлжалланган бўлса, ҳар бири 1,5 кг сиғимга эга бўлган иккита қўшимча барабанлар болалар кийимлари ҳамда ички кийимларни алоҳида, қулай тарзда ювиш учун махсус мўлжалланган.

Компакт ўлчамлар ва инновацион сув таъминоти

Гарчи қурилма учта мустақил қисмдан иборат бўлса-да, унинг умумий габаритлари одатий 10 килограммли Mijia кир ювиш машиналари билан деярли бир хил. Бу эса уни ошхона, балкон ёки ҳаммомдаги стандарт мебель ва шкафларга муаммосиз ўрнатиш имконини беради.

Шунингдек, ушбу модел учта алоҳида сув кириш тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу фойдаланувчиларга турли хил ювиш сиклларини бир вақтнинг ўзида ишга тушириш имконини беради. Кичик барабанлар учун юқори — 1,95 ювиш коэффициенти эълон қилинган бўлиб, чайинганда тоза сувнинг узлуксиз берилиши ювиш воситалари қолдиқларини минималлаштиради.

Сунъий интеллект ва юқори даражадаги хавфсизлик

Қурилманинг гигиеник хусусиятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Тақдим этилган маълумотларга кўра, тизим олтин рангли стафилококк ва ичак таёқчаси каби хавфли бактерияларни ҳамда турли вирусларни 99,99 фоизгача йўқ қилиш кафолатини таъминлайди.

Технологик жиҳатдан эса қурилма табиий овозли буйруқлар орқали бошқарувни қўллаб-қувватлайди. Фойдаланувчи фақат кийимнинг матоси, ранги ёки доғ характерини оғзаки таърифласа кифоя, Xiaomi алгоритмлари ва МиМо модели шахсий тавсияларни шакллантириб, тегишли параметрларни ўзи танлайди.

Қурилма мустаҳкам бутунлай металл рамали конструкция ҳамда учала барабан бир вақтнинг ўзида ишлаганда ҳам барқарорликни сақлайдиган кучайтирилган амортизация тизими билан жиҳозланган. Уни бошқариш учун Mi Home иловаси, Миклав ва Хиао Аи овозли ёрдамчилари ҳамда Xiaomi АИоТ экотизимидаги бошқа қурилмалар билан интеграциядан фойдаланиш мумкин.

XiaomiMijiaКир ювиш машинасиТехнологияАИоТ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиИнқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиБугун, 15:27Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаHuawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаБугун, 14:24Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Бугун, 14:00Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиБугун, 13:22Xiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насосиXiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насосиБугун, 12:58Ugreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этдиUgreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этдиБугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади