Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Mijia туркумидаги янги, умумий сиғими 14 кг бўлган кир ювиш ва қуритиш машинасини тақдим этди, унинг нархи 5000 юан.
- Қурилма битта катта (11 кг) ва иккита кичик (ҳар бири 1,5 кг) барабандан иборат ноёб уч барабанли тузилишга эга бўлиб, кичик барабанлар болалар ва ички кийимларни алоҳида ювиш учун мўлжалланган.
Xiaomi компанияси маиший техника бозорида яна бир эътиборга молий қурилмани тақдим этиб, Mijia туркумидаги янги кир ва қуритиш машинаси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, умумий сиғими 14 килограммни ташкил этувчи мазкур инновацион қурилманинг нархи 5000 юан этиб белгиланган бўлиб, у ўзининг ноёб уч барабанли тузилиши билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати шундаки, у битта катта ва иккита қўшимча кичик барабанларни ўз ичига олади. Асосий бўлинма 11 кг кир ювишга мўлжалланган бўлса, ҳар бири 1,5 кг сиғимга эга бўлган иккита қўшимча барабанлар болалар кийимлари ҳамда ички кийимларни алоҳида, қулай тарзда ювиш учун махсус мўлжалланган.
Компакт ўлчамлар ва инновацион сув таъминотиГарчи қурилма учта мустақил қисмдан иборат бўлса-да, унинг умумий габаритлари одатий 10 килограммли Mijia кир ювиш машиналари билан деярли бир хил. Бу эса уни ошхона, балкон ёки ҳаммомдаги стандарт мебель ва шкафларга муаммосиз ўрнатиш имконини беради.
Шунингдек, ушбу модел учта алоҳида сув кириш тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу фойдаланувчиларга турли хил ювиш сиклларини бир вақтнинг ўзида ишга тушириш имконини беради. Кичик барабанлар учун юқори — 1,95 ювиш коэффициенти эълон қилинган бўлиб, чайинганда тоза сувнинг узлуксиз берилиши ювиш воситалари қолдиқларини минималлаштиради.
Сунъий интеллект ва юқори даражадаги хавфсизликҚурилманинг гигиеник хусусиятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Тақдим этилган маълумотларга кўра, тизим олтин рангли стафилококк ва ичак таёқчаси каби хавфли бактерияларни ҳамда турли вирусларни 99,99 фоизгача йўқ қилиш кафолатини таъминлайди.
Технологик жиҳатдан эса қурилма табиий овозли буйруқлар орқали бошқарувни қўллаб-қувватлайди. Фойдаланувчи фақат кийимнинг матоси, ранги ёки доғ характерини оғзаки таърифласа кифоя, Xiaomi алгоритмлари ва МиМо модели шахсий тавсияларни шакллантириб, тегишли параметрларни ўзи танлайди.
Қурилма мустаҳкам бутунлай металл рамали конструкция ҳамда учала барабан бир вақтнинг ўзида ишлаганда ҳам барқарорликни сақлайдиган кучайтирилган амортизация тизими билан жиҳозланган. Уни бошқариш учун Mi Home иловаси, Миклав ва Хиао Аи овозли ёрдамчилари ҳамда Xiaomi АИоТ экотизимидаги бошқа қурилмалар билан интеграциядан фойдаланиш мумкин.
Изоҳлар 0
…