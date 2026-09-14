BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради

·5·Авто
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради

Электр автомобиллар бозорининг глобал етакчиларидан бири бўлган BYD компанияси яқин йилларда янги авлод технологиясини жорий этишга ҳозирлик кўрмоқда. Carwow.es нашрига берган интервюсида компания ижрочи вице-президенти Стелла Ли маълум қилишича, BYD ўзининг қаттиқ жисмли батареялар технологиясига эга илк автомобилини 2027-йилдаёқ бозорга чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу янгилик замонавий электромобиллар саноатида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда аксарият автомобилсозлар ва технология гигантлари аккумуляторларнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини ошириш устида жиддий иш олиб бормоқда. IXBT.com нашрининг ёзишича, Стелла Ли BYD ушбу йўналишда ҳам яққол устунликка эга эканини алоҳида таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, компания нафақат илмий-тадқиқот ишларида, балки тижорат линиялари ва амалий жорий этишда ҳам пешқадамлик қилмоқда.

Илғор технология ва ишлаб чиқариш салоҳияти

Стелла Ли компания лабораторияларида исталган аккумулятор технологияси ўрганилаётганини кафолатлаган. «Биз ҳам тижорат йўналишида, ҳам технологиялар бўйича етакчилик қилмоқдамиз. Буни исботлаш учун эса қўриқчи вазифасини бажарувчи илк моделимиз келгуси йиллаёқ тақдим этилади», — дея таъкидлаган BYD вакили интервюда.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, BYD ўзининг аккумуляторлар бўйича махсус бўлинмаси доирасида фақатгина кимёвий таркиб устидагина ишламаяпти. Компания мутахассислари ишлаб чиқариш имкониятлари ҳамда замонавий ускуналар конструкциясини ҳам бирдек такомиллаштирмоқда. Бу эса келажакда янги турдаги батареяларни оммавий ишлаб чиқаришга тезда мослашиш имконини беради.

Автомобил бозори учун истиқболлар

Гарчи раҳбарият томонидан келгусида чиқариладиган автомобилнинг аниқ номи, техник тавсифлари ёки унумдорлик кўрсаткичлари ҳозирча ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар бу каби янгиликлар электромобилларнинг юриш масофасини кескин ошириб, қувват олиш вақтини қисқартиришига умид боғламоқда. Хусусан, қаттиқ жисмли аккумуляторларнинг жорий этилиши автомобилларнинг хавфсизлик даражасини ҳам сезиларли даражада юқори босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

BYD каби йирик ишлаб чиқарувчининг бундай қадам ташлаши бутун автомобилсозлик бозоридаги рақобат муҳитини янада кучайтириши аниқ. Ўзбекистон ва минтақа бозорида ҳам энергия тежамкор ва муқобил транспорт воситаларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, жаҳон миқёсидаги бундай технологик ютуқлар яқин келажакда бутун дунё истеъмолчилари учун янги имкониятлар эшигини очади.

BYDЭлектромобилларБатареяАвтомобилларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиБугун, 14:54Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошладиXiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошладиБугун, 14:54Hyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқдаHyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқдаБугун, 13:56Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиChery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиКеча, 20:28Honda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиHonda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиКеча, 18:29Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этдиXiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этди12.09, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди