BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради
Электр автомобиллар бозорининг глобал етакчиларидан бири бўлган BYD компанияси яқин йилларда янги авлод технологиясини жорий этишга ҳозирлик кўрмоқда. Carwow.es нашрига берган интервюсида компания ижрочи вице-президенти Стелла Ли маълум қилишича, BYD ўзининг қаттиқ жисмли батареялар технологиясига эга илк автомобилини 2027-йилдаёқ бозорга чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу янгилик замонавий электромобиллар саноатида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда аксарият автомобилсозлар ва технология гигантлари аккумуляторларнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини ошириш устида жиддий иш олиб бормоқда. IXBT.com нашрининг ёзишича, Стелла Ли BYD ушбу йўналишда ҳам яққол устунликка эга эканини алоҳида таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, компания нафақат илмий-тадқиқот ишларида, балки тижорат линиялари ва амалий жорий этишда ҳам пешқадамлик қилмоқда.
Илғор технология ва ишлаб чиқариш салоҳиятиСтелла Ли компания лабораторияларида исталган аккумулятор технологияси ўрганилаётганини кафолатлаган. «Биз ҳам тижорат йўналишида, ҳам технологиялар бўйича етакчилик қилмоқдамиз. Буни исботлаш учун эса қўриқчи вазифасини бажарувчи илк моделимиз келгуси йиллаёқ тақдим этилади», — дея таъкидлаган BYD вакили интервюда.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, BYD ўзининг аккумуляторлар бўйича махсус бўлинмаси доирасида фақатгина кимёвий таркиб устидагина ишламаяпти. Компания мутахассислари ишлаб чиқариш имкониятлари ҳамда замонавий ускуналар конструкциясини ҳам бирдек такомиллаштирмоқда. Бу эса келажакда янги турдаги батареяларни оммавий ишлаб чиқаришга тезда мослашиш имконини беради.
Автомобил бозори учун истиқболларГарчи раҳбарият томонидан келгусида чиқариладиган автомобилнинг аниқ номи, техник тавсифлари ёки унумдорлик кўрсаткичлари ҳозирча ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар бу каби янгиликлар электромобилларнинг юриш масофасини кескин ошириб, қувват олиш вақтини қисқартиришига умид боғламоқда. Хусусан, қаттиқ жисмли аккумуляторларнинг жорий этилиши автомобилларнинг хавфсизлик даражасини ҳам сезиларли даражада юқори босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
BYD каби йирик ишлаб чиқарувчининг бундай қадам ташлаши бутун автомобилсозлик бозоридаги рақобат муҳитини янада кучайтириши аниқ. Ўзбекистон ва минтақа бозорида ҳам энергия тежамкор ва муқобил транспорт воситаларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, жаҳон миқёсидаги бундай технологик ютуқлар яқин келажакда бутун дунё истеъмолчилари учун янги имкониятлар эшигини очади.
Изоҳлар 0
…