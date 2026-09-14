Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлари

·4·Спорт
Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлари

Қитъанинг энг йирик ва нуфузли спорт анжумани — Осиё ўйинлари олдидан Ўзбекистон олимпия терма жамоасининг муҳим баёноти янгради. Мусобақа мезбони ҳисобланган Японияда ўтказилган расмий матбуот анжуманида Ўзбекистон U-23 терма жамоаси бош мураббийи Равшан Ҳайдаров иштирок этиб, жамоанинг турнирдаги асосий мақсадлари ва тайёргарлик жараёни тафсилотларини очиқлади. Тажрибали мутахассис мазкур мусобақани қитъамиз учун «кичик Олимпиада» деб атаб, ўзбек футболчилари салкам бир йил давомида олиб борилган пухта режа асосида фақат шоҳсупа ва медаллар учун курашиш ниятида келганини қатъий таъкидлади.

Шунингдек, мураббийлар штаби Тошкент ва Хитойнинг Далян шаҳрида ўтказилган ўқув-машғулот йиғинлари орқали Япония билан орадаги 4 соатлик вақт тафовути ҳамда иқлим шароитларига мослашиш муаммосини қандай ҳал қилганини тушунтириб берди. Мусобақанинг очилиш баҳсида ҳамюртларимиз Филиппин терма жамоасига қарши майдонга тушади. Хўш, Равшан Ҳайдаров шогирдлари турнирнинг илк баҳсига қай даражада тайёр, Нагоя шаҳридаги стадионда кечадиган очилиш учрашуви қачон бошланади ва олимпиячиларимиз Осиё ўйинларида олтин медални қўлга кирита оладими?

«Йил бўйи медаллар учун тайёрландик»: Бош мураббийнинг дадил мақсади

Ўзбекистон U-23 терма жамоаси устози мусобақанинг нуфузи ва юрт шарафи ҳақида тўхталди:

  • «Кичик Олимпиада» мақоми: «Осиё ўйинлари — қитъамиз учун жуда катта мусобақа, кўплаб спорт турлари иштирок этадиган кичик Олимпиада ҳисобланади», — деди Равшан Ҳайдаров;

  • Энг сара таркиб билан ташриф: Ўзбекистон делегацияси мусобақада муносиб иштирок этиш учун энг сара ва кучли спортчилари билан етиб келгани алоҳида қайд этилди;

  • Шоҳсупа учун кураш: Мураббий жамоанинг асосий вазифасини яширмади: «Биз ҳам бу нуфузли турнирга йил давомида тайёргарлик олиб бордик. Мусобақада Ватанимиз шарафини муносиб ҳимоя қилиб, медаллар учун кураш олиб бориш мақсадида келдик».

Япония мезбонлиги ва 4 соатлик фарқ: Мослашиш қандай кечди?

Мураббийлар штаби футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш учун алоҳида график ишлаб чиқди:

  • Мезбонларга миннатдорчилик: Мутахассис жуда катта мусобақани қабул қилаётган Япония томонига ташкилотчилик учун раҳмат айтиб, турнир юқори ташкилий савияда ўтишига ишонч билдирди;

  • Тошкентдаги дастлабки режа: Япония билан орадаги тўрт соатлик вақт тафовутига кўникиш ишлари пойтахт Тошкентдаги машғулотлардан бошланган;

  • Хитойдаги якуний босқич: Тайёргарлик Хитойнинг Далян шаҳрида назорат баҳслари билан давом эттирилган бўлиб, у ернинг иқлими Японияга жуда ўхшаш ва вақт фарқи бор-йўғи бир соатни ташкил этган;

  • Тўлиқ кўникма ҳосил қилинди: Равшан Ҳайдаров вақт ва иқлим масаласида ҳеч қандай муаммо бўлмаслигини, йигитлар янги шароитга бутунлай кўникиб бўлганини билдирди.

15 сентябрь: Филиппинга қарши старт ва Нагоядаги майдон

Олимпиячиларимизнинг гуруҳ босқичидаги илк имтиҳони тафсилотлари:

  • Илк рақиб — Филиппин: Ўзбекистон U-23 миллий жамоаси Осиё ўйинларидаги юришини 15 сентябрь куни Филиппин жамоасига қарши беллашув билан бошлайди;

  • Учрашув вақти: Мазкур муҳим ўйин Тошкент вақти билан соат 11:30 да старт олади;

  • Ўйин манзили: Беллашув Япониянинг Нагоя шаҳрида жойлашган машҳур «Минато» футбол майдонида бўлиб ўтади;

  • Ғалабали старт муҳимлиги: Гуруҳ пешқадамлиги ва плей-офф босқичига яхши кайфиятда чиқиш учун дастлабки баҳсдаги ғалаба ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг Осиё ўйинларидаги юриши бутун ўзбек футболи ихлосмандларининг диққат марказида турибди.

Сизнингча, Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги Ўзбекистон U-23 терма жамоаси ушбу Осиё ўйинларида бош соврин — олтин медални қўлга кирита оладими? Филиппинга қарши кечадиган илк баҳсда вакилларимиздан қандай ҳисобдаги ғалабани кутяпсиз? Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда олимпиячиларимизга бағишланган ушбу муҳим футбол янгилигини барча миллий жамоа мухлислари ва яқинларингизга улашинг!

Ўзбекистон U-23 терма жамоасиОсиё ўйинлариРавшан ҲайдаровЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаМанчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаБугун, 15:17Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиБугун, 14:16Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиУсмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиБугун, 13:35Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиБугун, 13:17Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиБугун, 12:18Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Бугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?