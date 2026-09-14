Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлари
Қитъанинг энг йирик ва нуфузли спорт анжумани — Осиё ўйинлари олдидан Ўзбекистон олимпия терма жамоасининг муҳим баёноти янгради. Мусобақа мезбони ҳисобланган Японияда ўтказилган расмий матбуот анжуманида Ўзбекистон U-23 терма жамоаси бош мураббийи Равшан Ҳайдаров иштирок этиб, жамоанинг турнирдаги асосий мақсадлари ва тайёргарлик жараёни тафсилотларини очиқлади. Тажрибали мутахассис мазкур мусобақани қитъамиз учун «кичик Олимпиада» деб атаб, ўзбек футболчилари салкам бир йил давомида олиб борилган пухта режа асосида фақат шоҳсупа ва медаллар учун курашиш ниятида келганини қатъий таъкидлади.
Шунингдек, мураббийлар штаби Тошкент ва Хитойнинг Далян шаҳрида ўтказилган ўқув-машғулот йиғинлари орқали Япония билан орадаги 4 соатлик вақт тафовути ҳамда иқлим шароитларига мослашиш муаммосини қандай ҳал қилганини тушунтириб берди. Мусобақанинг очилиш баҳсида ҳамюртларимиз Филиппин терма жамоасига қарши майдонга тушади. Хўш, Равшан Ҳайдаров шогирдлари турнирнинг илк баҳсига қай даражада тайёр, Нагоя шаҳридаги стадионда кечадиган очилиш учрашуви қачон бошланади ва олимпиячиларимиз Осиё ўйинларида олтин медални қўлга кирита оладими?
«Йил бўйи медаллар учун тайёрландик»: Бош мураббийнинг дадил мақсади
Ўзбекистон U-23 терма жамоаси устози мусобақанинг нуфузи ва юрт шарафи ҳақида тўхталди:
«Кичик Олимпиада» мақоми: «Осиё ўйинлари — қитъамиз учун жуда катта мусобақа, кўплаб спорт турлари иштирок этадиган кичик Олимпиада ҳисобланади», — деди Равшан Ҳайдаров;
Энг сара таркиб билан ташриф: Ўзбекистон делегацияси мусобақада муносиб иштирок этиш учун энг сара ва кучли спортчилари билан етиб келгани алоҳида қайд этилди;
Шоҳсупа учун кураш: Мураббий жамоанинг асосий вазифасини яширмади: «Биз ҳам бу нуфузли турнирга йил давомида тайёргарлик олиб бордик. Мусобақада Ватанимиз шарафини муносиб ҳимоя қилиб, медаллар учун кураш олиб бориш мақсадида келдик».
Япония мезбонлиги ва 4 соатлик фарқ: Мослашиш қандай кечди?
Мураббийлар штаби футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш учун алоҳида график ишлаб чиқди:
Мезбонларга миннатдорчилик: Мутахассис жуда катта мусобақани қабул қилаётган Япония томонига ташкилотчилик учун раҳмат айтиб, турнир юқори ташкилий савияда ўтишига ишонч билдирди;
Тошкентдаги дастлабки режа: Япония билан орадаги тўрт соатлик вақт тафовутига кўникиш ишлари пойтахт Тошкентдаги машғулотлардан бошланган;
Хитойдаги якуний босқич: Тайёргарлик Хитойнинг Далян шаҳрида назорат баҳслари билан давом эттирилган бўлиб, у ернинг иқлими Японияга жуда ўхшаш ва вақт фарқи бор-йўғи бир соатни ташкил этган;
Тўлиқ кўникма ҳосил қилинди: Равшан Ҳайдаров вақт ва иқлим масаласида ҳеч қандай муаммо бўлмаслигини, йигитлар янги шароитга бутунлай кўникиб бўлганини билдирди.
15 сентябрь: Филиппинга қарши старт ва Нагоядаги майдон
Олимпиячиларимизнинг гуруҳ босқичидаги илк имтиҳони тафсилотлари:
Илк рақиб — Филиппин: Ўзбекистон U-23 миллий жамоаси Осиё ўйинларидаги юришини 15 сентябрь куни Филиппин жамоасига қарши беллашув билан бошлайди;
Учрашув вақти: Мазкур муҳим ўйин Тошкент вақти билан соат 11:30 да старт олади;
Ўйин манзили: Беллашув Япониянинг Нагоя шаҳрида жойлашган машҳур «Минато» футбол майдонида бўлиб ўтади;
Ғалабали старт муҳимлиги: Гуруҳ пешқадамлиги ва плей-офф босқичига яхши кайфиятда чиқиш учун дастлабки баҳсдаги ғалаба ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг Осиё ўйинларидаги юриши бутун ўзбек футболи ихлосмандларининг диққат марказида турибди.
Сизнингча, Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги Ўзбекистон U-23 терма жамоаси ушбу Осиё ўйинларида бош соврин — олтин медални қўлга кирита оладими? Филиппинга қарши кечадиган илк баҳсда вакилларимиздан қандай ҳисобдаги ғалабани кутяпсиз? Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда олимпиячиларимизга бағишланган ушбу муҳим футбол янгилигини барча миллий жамоа мухлислари ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…