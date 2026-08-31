Тоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлди

·2·Дунё
Тоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлди

Қозоғистон Республикасида ҳукумат раҳбарлиги борасидаги асосий сиёсий қарор қабул қилинди. Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг тегишли фармони билан Олжас Бектенов мамлакат Бош вазири лавозимига қайта тайинланди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси раҳбарининг матбуот хизмати расман маълум қилди.

Мазкур расмий қарор қабул қилинишидан аввал давлат раҳбари Қурултойда сиёсий партиялар етакчилари билан учрашиб, ҳукумат раҳбарлигига Олжас Бектенов номзодини таклиф қилди ва парламент вакиллари уни бир овоздан тўлиқ маъқуллади.

Олжас Бектенов: Коррупцияга қарши курашдан Бош вазирликкача бўлган йўл

Қозоғистон ҳукумати раҳбарининг сиёсий карьераси ва эгаллаган муҳим вазифалари:

  • Илк бор ҳукумат тепасига келиши: Олжас Бектенов илк марта 2024 йилнинг февраль ойида Қозоғистон Бош вазири этиб тайинланган эди;

  • Президент Администрацияси раҳбарлиги: Ҳукумат раҳбари бўлгунга қадар, яъни 2023 йилнинг апрелидан бошлаб у Қозоғистон Республикаси Президенти Администрациясини бошқарган;

  • Антикоррупция агентлиги фаолияти: 2022 йилнинг февралидан эса Бектенов мамлакат Коррупцияга қарши курашиш агентлиги раиси лавозимида самарали фаолият юритган.

Ҳукумат олдидаги янги босқич ва стратегик вазифалар

Тоқаев томонидан билдирилган юксак ишонч Қозоғистон иқтисодий ва ижтимоий сиёсатида изчилликни таъминлашга қаратилган:

  • Иқтисодий ислоҳотлар барқарорлиги: Бектенов бошчилигидаги янгиланган Вазирлар Маҳкамаси олдига мамлакат иқтисодиётини диверсификация қилиш ва инвестициявий муҳитни кучайтириш бўйича муҳим талаблар қўйилмоқда;

  • Парламент қўллови: Қурултойнинг қўллаб-қувватлови янги ижро органига йирик давлат дастурларини тўсиқларсиз амалга ошириш имконини беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиАҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиБугун, 13:32Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Бугун, 13:04Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиТаиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиБугун, 12:52БАА Эроннинг АҚШ авиабазасига ҳужумларидан сўнг дронни тутиб қолганини маълум қилдиБАА Эроннинг АҚШ авиабазасига ҳужумларидан сўнг дронни тутиб қолганини маълум қилдиБугун, 12:28Ғарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширганҒарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширганБугун, 12:18АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)Бугун, 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар