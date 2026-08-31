Тоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлди
Қозоғистон Республикасида ҳукумат раҳбарлиги борасидаги асосий сиёсий қарор қабул қилинди. Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг тегишли фармони билан Олжас Бектенов мамлакат Бош вазири лавозимига қайта тайинланди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси раҳбарининг матбуот хизмати расман маълум қилди.
Мазкур расмий қарор қабул қилинишидан аввал давлат раҳбари Қурултойда сиёсий партиялар етакчилари билан учрашиб, ҳукумат раҳбарлигига Олжас Бектенов номзодини таклиф қилди ва парламент вакиллари уни бир овоздан тўлиқ маъқуллади.
Олжас Бектенов: Коррупцияга қарши курашдан Бош вазирликкача бўлган йўл
Қозоғистон ҳукумати раҳбарининг сиёсий карьераси ва эгаллаган муҳим вазифалари:
Илк бор ҳукумат тепасига келиши: Олжас Бектенов илк марта 2024 йилнинг февраль ойида Қозоғистон Бош вазири этиб тайинланган эди;
Президент Администрацияси раҳбарлиги: Ҳукумат раҳбари бўлгунга қадар, яъни 2023 йилнинг апрелидан бошлаб у Қозоғистон Республикаси Президенти Администрациясини бошқарган;
Антикоррупция агентлиги фаолияти: 2022 йилнинг февралидан эса Бектенов мамлакат Коррупцияга қарши курашиш агентлиги раиси лавозимида самарали фаолият юритган.
Ҳукумат олдидаги янги босқич ва стратегик вазифалар
Тоқаев томонидан билдирилган юксак ишонч Қозоғистон иқтисодий ва ижтимоий сиёсатида изчилликни таъминлашга қаратилган:
Иқтисодий ислоҳотлар барқарорлиги: Бектенов бошчилигидаги янгиланган Вазирлар Маҳкамаси олдига мамлакат иқтисодиётини диверсификация қилиш ва инвестициявий муҳитни кучайтириш бўйича муҳим талаблар қўйилмоқда;
Парламент қўллови: Қурултойнинг қўллаб-қувватлови янги ижро органига йирик давлат дастурларини тўсиқларсиз амалга ошириш имконини беради.
…