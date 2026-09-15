Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди

·21·Спорт
Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрлинг Холанд Манчестер дербиларида энг кўп гол урган футболчига айланди ва Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни ҳамда Сити афсонаси Серхио Агуеро ўртасидаги 8 голли рекордни янгилади.
  • У Олд Траффорддаги муҳим ғалабадан олдин ушбу рекорд ҳақида билганини ва уни онгли равишда нишонга олганини тан олди.
  • Холанднинг 60-дақиқада киритган голи 10 киши бўлиб қолган Манчестер Сити жамоасига қийин ва муҳим ғалабани тақдим этди.

Эрлинг Холанд Премер-лига доирасидаги Манчестер дербиларида энг кўп гол урган футболчига айланиб, Манчестер Сити сафидаги афсонавий мақомини янада мустаҳкамлади. Goal.com хабар беришича, норвегиялик ҳужумчи Олд Траффорддаги муҳим ғалабадан олдин ушбу рекорд ҳақида билгани ва уни онгли равишда нишонга олганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Икки азалий рақиб ўртасидаги 199-тўқнашувда 26 ёшли форвард яна жамоасининг қаҳрамонига айланди. У 60-дақиқада ҳал қилувчи тўпни киритиб, Энзо Мареска бошқарувидаги 10 киши бўлиб қолган Манчестер Сити жамоасига қийин ва муҳим ғалабани тақдим этди.

Ушбу голдан сўнг Холанд Қизил иблислар дарвозасига атиги 8 та лига ўйинида 9 та гол уришга муваффақ бўлди. Шу тариқа, у Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни ва Сити афсонаси Серхио Агуеро ўртасида бўлиб турилган 8 голли рекордни янгилади.

Тарихий натижа ва ўйин тафссилотлари

Норвегиялик тўпурар рекорд ҳақидаги маълумот унинг хаёлидан ўрин олганини яширмади. Ўйин давомида у ўз мотивацияси ҳақида гапирар экан, бу ўйиннинг нақадар алоҳида аҳамиятга эга эканини алоҳида таъкидлади.

“Мен бу рекорд ҳақида олдиндан билардим, ўқигандим, шунинг учун у бошимда сақланиб қолганди,” дея эътироф этди ҳужумчи. “Мен бундан жуда фахрланаман. Барча маълумотларга кўра, бу ўйин қанчалик ўзгача эканини яхши биламиз.”

Ғалаба келтирган гол футболчининг жисмоний тайёргарлиги ва руҳий ҳушёрлигини кўрсатди. Бир неча дақиқалик кучли босимдан сўнг жарима майдончасида бўш зона топган Холанд ҳимоячиларга имкон қолдирмади. VAR томонидан уч дақиқалик текширувдан кейин ҳам гол ўз кучида қолди.

Инстинкт ва мухлислар билан боғлиқлик

Холанднинг фикрича, унинг муваффақиятлари ортиқча ўйлаш натижаси эмас, балки соф инстинктга таянади. Унинг асосий мақсади тўпни тўрга киритиш ва дарвозабон қайтара олмайдиган даражада аниқ зарба беришдан иборат.

Статистикадан ташқари, форвард Боруссия Дортмунд сафидан келганидан бери Манчестер Сити мухлислари билан ўрнатган ҳиссий алоқаси ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди. У дерби муҳитини юқори баҳолаб, мухлислар билан ўзаро муносабатлардан завқланишини таъкидлади.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Бугун, 15:40Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?Бугун, 15:38Осиё ўйинлари. Равшан Ҳайдаров шогирдлари Филиппинни 5:1 ҳисобида тор-мор этдиОсиё ўйинлари. Равшан Ҳайдаров шогирдлари Филиппинни 5:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 15:34Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?Бугун, 13:51Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиАльваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиБугун, 13:15Алан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўлладиАлан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўлладиБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?