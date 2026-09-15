Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Холанд Манчестер дербиларида энг кўп гол урган футболчига айланди ва Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни ҳамда Сити афсонаси Серхио Агуеро ўртасидаги 8 голли рекордни янгилади.
- У Олд Траффорддаги муҳим ғалабадан олдин ушбу рекорд ҳақида билганини ва уни онгли равишда нишонга олганини тан олди.
- Холанднинг 60-дақиқада киритган голи 10 киши бўлиб қолган Манчестер Сити жамоасига қийин ва муҳим ғалабани тақдим этди.
Эрлинг Холанд Премер-лига доирасидаги Манчестер дербиларида энг кўп гол урган футболчига айланиб, Манчестер Сити сафидаги афсонавий мақомини янада мустаҳкамлади. Goal.com хабар беришича, норвегиялик ҳужумчи Олд Траффорддаги муҳим ғалабадан олдин ушбу рекорд ҳақида билгани ва уни онгли равишда нишонга олганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Икки азалий рақиб ўртасидаги 199-тўқнашувда 26 ёшли форвард яна жамоасининг қаҳрамонига айланди. У 60-дақиқада ҳал қилувчи тўпни киритиб, Энзо Мареска бошқарувидаги 10 киши бўлиб қолган Манчестер Сити жамоасига қийин ва муҳим ғалабани тақдим этди.
Ушбу голдан сўнг Холанд Қизил иблислар дарвозасига атиги 8 та лига ўйинида 9 та гол уришга муваффақ бўлди. Шу тариқа, у Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни ва Сити афсонаси Серхио Агуеро ўртасида бўлиб турилган 8 голли рекордни янгилади.
Тарихий натижа ва ўйин тафссилотлариНорвегиялик тўпурар рекорд ҳақидаги маълумот унинг хаёлидан ўрин олганини яширмади. Ўйин давомида у ўз мотивацияси ҳақида гапирар экан, бу ўйиннинг нақадар алоҳида аҳамиятга эга эканини алоҳида таъкидлади.
“Мен бу рекорд ҳақида олдиндан билардим, ўқигандим, шунинг учун у бошимда сақланиб қолганди,” дея эътироф этди ҳужумчи. “Мен бундан жуда фахрланаман. Барча маълумотларга кўра, бу ўйин қанчалик ўзгача эканини яхши биламиз.”
Ғалаба келтирган гол футболчининг жисмоний тайёргарлиги ва руҳий ҳушёрлигини кўрсатди. Бир неча дақиқалик кучли босимдан сўнг жарима майдончасида бўш зона топган Холанд ҳимоячиларга имкон қолдирмади. VAR томонидан уч дақиқалик текширувдан кейин ҳам гол ўз кучида қолди.
Инстинкт ва мухлислар билан боғлиқликХоланднинг фикрича, унинг муваффақиятлари ортиқча ўйлаш натижаси эмас, балки соф инстинктга таянади. Унинг асосий мақсади тўпни тўрга киритиш ва дарвозабон қайтара олмайдиган даражада аниқ зарба беришдан иборат.
Статистикадан ташқари, форвард Боруссия Дортмунд сафидан келганидан бери Манчестер Сити мухлислари билан ўрнатган ҳиссий алоқаси ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди. У дерби муҳитини юқори баҳолаб, мухлислар билан ўзаро муносабатлардан завқланишини таъкидлади.
Изоҳлар 0
…