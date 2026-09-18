Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шоукат Мирзиёев Нукус туманидаги «Дийқан арна» маҳалласида бўлиб, «Смарт маҳалла» тизими ва «Бир маҳалла — бир маҳсулот» тамойили асосида йўлга қўйилган асаларичилик тажрибаси билан танишди.
- Тадбиркор Бахтияр Жубаев хонадонида асални қайта ишлаш ва асалари қутиларини ясашдан жами 280 миллион сўм йиллик соф даромад олинмоқда.
- Ушбу тажрибани янада кенгайтириш ва 100 та янги хонадонни жалб қилиш режалаштирилган.
Оролбўйи заминида аҳоли турмуш даражасини юксалтириш, рақамли бошқарувни жорий этиш ва хонадонларда юқори даромадли драйвер соҳаларни ривожлантириш кўлами янада кенгаймоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистон Республикасига амалга ошираётган ташрифи доирасида Нукус туманидаги «Дийқан арна» маҳалласида бўлиб, аҳоли учун яратилган замонавий қулайликлар ва бизнес имкониятлари билан яқиндан танишди. Мингдан ортиқ оила истиқомат қилувчи 3,6 мингдан зиёд аҳолига эга мазкур ҳудудда бошқарув тўлиқ инновацион «Смарт маҳалла» тизимига ўтказилган бўлиб, фуқаролар мурожаатлари, инфратузилма ва демографик ҳисоб-китоблар рақамли назоратга олинган.
Ҳудудда ижтимоий инфратузилма тубдан янгиланиб, 4,5 миллиард сўмлик 60 ўринли янги боғча ҳамда 1 миллиард сўмлик футбол ва воркаут спорт майдончалари фойдаланишга топширилди. Бироқ ташрифнинг энг ёрқин ва диққатга сазовор қисми — «Бир маҳалла — бир маҳсулот» тамойили доирасида асаларичиликни йўлга қўйган оилалар тажрибаси бўлди. Давлат раҳбари маҳаллий тадбиркор Бахтияр Жубаев хонадонидаги асални қайта ишлаш цехи ва устахонани кўздан кечирди: ушбу хонадон фақатгина асал сотишдан 200 миллион сўм, асалари қутиларини ясашдан эса 80 миллион сўм — жами 280 миллион сўм йиллик соф даромад кўрмоқда.
Хўш, Дийқан арнанинг ушбу тажрибаси қандай қилиб яна 100 та хонадонга кенгайтирилади, «Смарт маҳалла» фуқаролар муаммоларини қандай ҳал қилмоқда ва Оролбўйида янги иқтисодий сакраш даври қандай шаклланмоқда?
«Хонадондаги кичик завод ва 280 миллион сўмлик фойда»: Бахтияр Жубаев тажрибаси
Нукус туманида асаларичилик бўйича йўлга қўйилган даромад занжирининг аниқ рақамлари:
2 тонна қайта ишланган тоза асал: Тадбиркор мавсум давомида тайёрлаган маҳсулотини қайта ишлаб сотиш орқали йилига қарийб 200 миллион сўм даромад олмоқда;
Йилига 250 дан ортиқ асалари қутиси: Шахсий устахонасида қутилар ва зарур жиҳозларни ясаб тарқатиш эвазига қўшимча 80 миллион сўмгача фойда топилмоқда;
50–100 та қутидан 1 тонна ҳосил: Ҳозирда маҳаллада 20 дан зиёд хонадон асаларичилик билан шуғулланмоқда ва ҳар бир оила йилига ўртача 1 тоннагача табиий асал етиштирмоқда;
Йил якунигача 100 та янги хонадон: Асаларичилар уюшмаси кўмагида яна 100 та оила кооперация асосида ушбу сердаромад соҳага жалб қилинади ва улар кафолатли даромад билан таъминланади.
«Смарт маҳалла ва янги ижтимоий қиёфа»: Дийқан арнадаги янгиланишлар
Ҳудудда инсон қадри ва қулайлиги учун яратилган шароитлар:
Рақамли бошқарув маркази: «Смарт маҳалла» платформаси орқали аҳолининг ариза ва мурожаатлари инсон омилисиз, тезкор ҳал этилиб, маҳалланинг иқтисодий ривожи мунтазам мониторинг қилиб борилмоқда;
4,5 миллиард сўмлик замонавий боғча: Инвестиция дастури доирасида қурилган 60 ўринли мактабгача таълим ташкилоти ҳудуддаги кичкинтойлар учун илк таълим сифатини оширди;
1 миллиард сўмлик спорт инфратузилмаси: Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан барпо этилган мини-футбол ва замонавий воркаут майдончалари ёшларнинг соғлом турмуш тарзини таъминлашга хизмат қилмоқда;
3 600 нафар аҳоли манфаати: Ижтимоий ва муҳандислик инфратузилмасининг яхшиланиши ҳудуддаги мингдан ортиқ хонадон турмушида реал ўзгариш ясади.
Халқ билан очиқ мулоқот: Давлат сиёсатининг устувор мақсади
Президент Шавкат Мирзиёевнинг маҳалла фаоллари, нуронийлар ва ёшлар билан самимий суҳбатидан муҳим урғулар:
Оролбўйи — энг асосий устуворлик: Давлат раҳбари Қорақалпоғистоннинг ҳар бир тумани ва чекка овулларини ривожлантириш, одамлар даромадини ошириш давлат сиёсатининг марказида туришини яна бир бор таъкидлади;
Тезлик ва кўлам оширилади: Маҳаллабай ишлаш ва «Бир маҳалла — бир маҳсулот» тамойили бўйича бошланган ижобий тажрибалар энди бутун республика бўйлаб суръати пасаймаган ҳолда янада жадаллаштирилади;
Ижтимоий бирдамлик: Нуронийлар ва ёшлар ўз ташаббуслари билан маҳалланинг ободлиги ва тинчлигига муносиб ҳисса қўшаётгани юқори баҳоланди.
Нукуснинг «Дийқан арна» маҳалласида жорий этилган рақамлаштириш ва биргина томорқадан 280 миллион сўм даромад топиш тажрибаси Қорақалпоғистон қишлоқлари қисқа вақтда камбағалликдан тадбиркорлик ва фаровонликка ўтишнинг амалий намунасига айлана олганини исботлади.
Сизнингча, маҳаллаларда «Бир маҳалла — бир маҳсулот» тамойили асосида асаларичилик ёки бошқа ихтисослашган кластерларни ташкил этиш камбағалликни бартараф этишнинг энг самарали йўли бўла оладими? Ўз яшаш ҳудудингиздаги маҳаллаларда қайси йўналишни худди шундай драйвер соҳага айлантириш мумкин деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Оролбўйидаги ушбу илғор ислоҳотлар шарҳини барча яқинларингиз ва тадбиркор дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…